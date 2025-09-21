Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés

A kommentelők nekiestek az anyának, aki műkörmöket csináltatott a négyéves lányának

Shutterstock - Kryuchka Yaroslav
gyereknevelés műköröm botrány
Nagy Kata
2025.09.21.
A trollok első számú célpontjává vált az a 22 éves anya, aki úgy döntött, enged a négyéves gyermeke könyörgésének és műkörmöket csináltat neki.

Cuki műkörmök miatt vitázik most egymással egész Amerika. 

Műkörmöket csináltatott négyéves lányának
Műkörmöket csináltatott négyéves lányának a fiatal anya. 
Forrás: Credit: TikTok/@jessnailedyou

Műkörmöket csináltatott a lányának, most az egész ország támadja 

A gyerekek bizony makacsak tudnak lenni, főleg, ha belépnek a dackorszakba, amikor már ráéreznek a saját akaratukra és legfőképp a saját hangjukra.

Minden szülő pontosan tudja és átérzi, milyen az, amikor az egyik nap hihetetlenül édes csemetéje egyik percről a másikra okleveles gonosztevővé változik, épp ezért érhetetlen az az elképesztő közfelháborodás, amit egy fiatal anya döntése generált az Egyesült Államokban.

Jess hivatalos műkörmösként dolgozik, így nem meglepő, hogy a kislánya rajong a szép körmökért, amiket anyukája nap mint nap készít. Éppen ezért évek óta nyúzta az anyját, hogy egyszer neki is csinálja meg a kezeit és pár nappal a kislány ötödik születésnapja előtt úgy döntött, hogy beadja a derekát és masnis akril műkörmöket készített a gyermeknek. 

@jessnailedyou The IT girl ✨💅🏻 MY daughter, MY rules. Do w/ your kids as YOU please 🫰🏻 #kidnails #nails #acrylicnails #viral #fyp #trending ♬ Aesthetic - BoominBeats

A munkáját a TikTok-on is megosztotta, mire olyan elképesztő gyűlölet cunami zúdult rá, hogy azt maga sem hitte el. Többen a gyereknevelés teljes csődjének nevezték azt, hogy kozmetikai beavatkozásokat engedélyez egy ilyen pici lánynak, mások pedig egyenesen odáig merészkedtek, hogy rossz anyának nevezték a fiatal nőt. 

Páran azért együttérzésüket fejezték ki és biztosították Jesst, hogy pontosan tudják, milyen erőszakosak tudnak lenni a mini diktátorok és teljesen megértik, hogy inkább a bekésség jegyében engedett a követelőzésnek. 

Más kommentelők azonban azzal vádolták meg, hogy veszélyezteti a gyermekét, mivel a műköröm akár bele is akadhat valamibe és letépheti a körömágyát. Jess úgy döntött, nem hallgat a károgókra, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem való műköröm egy gyereknek és úgy neveli a lányát, ahogy azt ő jónak látja. 

A nyár legszebb manikűrje: a rózsavíz körömtrendről ősszel sem tudunk lemondani

Lágy, nőies és kifinomult – a rózsavíz körömtrend a legnagyobb kedvenc a nyár végén.

Ha erre az egy dologra odafigyelsz, te leszel a legjobb anya

A gyereknevelés legfontosabb kulcsa az, hogy te milyen életet élsz.

Kim Kardashian gyereknevelési módszere hatalmas vitát robbantott ki a neten

A milliárdos üzletasszony megosztotta szélsőséges nézeteit a gyerekei taníttatásáról. Kim Kardashian véleménye nem nyerte el mindenki tetszését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu