A kommentelők nekiestek az anyának, aki műkörmöket csináltatott a négyéves lányának

Cuki műkörmök miatt vitázik most egymással egész Amerika.

Műkörmöket csináltatott négyéves lányának a fiatal anya.

Forrás: Credit: TikTok/@jessnailedyou

Műkörmöket csináltatott a lányának, most az egész ország támadja

A gyerekek bizony makacsak tudnak lenni, főleg, ha belépnek a dackorszakba, amikor már ráéreznek a saját akaratukra és legfőképp a saját hangjukra.

Minden szülő pontosan tudja és átérzi, milyen az, amikor az egyik nap hihetetlenül édes csemetéje egyik percről a másikra okleveles gonosztevővé változik, épp ezért érhetetlen az az elképesztő közfelháborodás, amit egy fiatal anya döntése generált az Egyesült Államokban.

Jess hivatalos műkörmösként dolgozik, így nem meglepő, hogy a kislánya rajong a szép körmökért, amiket anyukája nap mint nap készít. Éppen ezért évek óta nyúzta az anyját, hogy egyszer neki is csinálja meg a kezeit és pár nappal a kislány ötödik születésnapja előtt úgy döntött, hogy beadja a derekát és masnis akril műkörmöket készített a gyermeknek.

A munkáját a TikTok-on is megosztotta, mire olyan elképesztő gyűlölet cunami zúdult rá, hogy azt maga sem hitte el. Többen a gyereknevelés teljes csődjének nevezték azt, hogy kozmetikai beavatkozásokat engedélyez egy ilyen pici lánynak, mások pedig egyenesen odáig merészkedtek, hogy rossz anyának nevezték a fiatal nőt.

Páran azért együttérzésüket fejezték ki és biztosították Jesst, hogy pontosan tudják, milyen erőszakosak tudnak lenni a mini diktátorok és teljesen megértik, hogy inkább a bekésség jegyében engedett a követelőzésnek.

Más kommentelők azonban azzal vádolták meg, hogy veszélyezteti a gyermekét, mivel a műköröm akár bele is akadhat valamibe és letépheti a körömágyát. Jess úgy döntött, nem hallgat a károgókra, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem való műköröm egy gyereknek és úgy neveli a lányát, ahogy azt ő jónak látja.