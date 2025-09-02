Kisgyermekes szülők tömegét haragította magára Kim Kardashian egyetlen nyilatkozatával. A valóságshowsztárból lett üzletasszony ugyanis nemrég egy interjúban megosztotta a szélsőséges gyereknevelési módszerét, amivel nem aratott osztatlan sikert. Kim arról beszélt, hogy ő feleslegesnek tartja a házi feladatot, és az iskolán kívül egyáltalán nem szokott tanulni a gyerekeivel és arra buzdította a többi szülőt, hogy ők se erőltessék otthon a leckeírást.

Kim Kardashian gyerekei sosem írnak házi feladatot

Kim Kardashian szerint a gyerekeknek nincs szüksége otthoni tanulásra

A 44 éves milliárdos a hétvégén egy amerikai tévécsatornán adta a vitageneráló interjúját, amiből a PageSix szemlézte a legmerészebb mondatokat:

Nem hiszek a házi feladatban. De elárulom, hogy miért nem! A gyerekek 8 órát az iskolában töltenek, amikor hazajönnek akkor szükségük van kikapcsolódásra. Sportolniuk és élniük kell, időt tölteni a családjukkal. Szerintem a házi feladatnak az iskolában kellene maradnia. Én sosem utasítom arra a gyerekeimet, hogy írjanak leckét és nem is tanulnak már itthon.

- mondta Kardashian az interjú során. A beszélgetés után felrobbant az üzletasszony Twitter-fiókra, több ezer kritikus hangvételű komment érkezett hozzá.

„Könnyen beszél az az édesanya, akinek a gyermekei már a születésük pillanatában milliárdosok voltak."

„Az otthoni tanulás nem csak a házi feladat megírását jelenti, hanem a képességek fejlesztését, és a gyengeségek kijavítását is."

„Az nyilvánvaló, hogy a te gyerekeidnek nincs szüksége házi feladat írásra, mert bármikor megveszitek neki a diplomát, de a hétköznapi szülők gyerekeinek tanulnia kell ahhoz, hogy elérjen bármit az életében."

„Ha szabadidejükben magánrepülőkön utaznának a gyerekeim, nekik se lenne kedvük leckét írni."

Nem Kim az egyetlen a Kardashian-családban, aki kritizálta az oktatási rendszert

Kim Kardashian nővére Kourtney Kardashian is hasonlóan lesújtó véleménnyel van a tanulásról és az iskoláról, néhány héttel ezelőtt ő egyenesen azt nyilatkozta, hogy az oktatási rendszer elavult és felesleges.