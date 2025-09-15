Légy őszinte: ez a hozzád leginkább passzoló munka a mérgező tulajdonságod alapján

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mindannyiunkban ott lapul egy bosszantóan rossz tulajdonság, amitől nem tudunk szabadulni, bármennyire is próbálkozunk. De mi van, ha munka szempontjából pontosan erre van szükségünk, és ezt kell kidomborítanunk?

Fogadjuk, hogy te is szidtad már magad a munkahelyeden, mert túlságosan ítélkező, maximalista vagy éppen szorongó vagy. Rossz hír, hogy ezek a vonások sosem fognak teljesen eltűnni, akármennyi önfejlesztő könyvet is bújsz. Jó hír viszont, hogy talán nem is ez lenne a cél, mert simán a karriered kulcsává válhatnak. Gondold újra, hozzád melyik munka passzolna?

Az álommunka gyakran olyan állás képében érkezik, ami a rossz tulajdonságodra épít
Válassz munkahelyet a legrosszabb tulajdonságod alapján!
Forrás: Shutterstock

Így lesz a rossz tulajdonságodból álommunka

Az életben sokszor próbáljuk rejtegetni a hibáinkat, mert attól tartunk, hogy mások lenéznek miatta. Pedig ami az egyiknek idegesítő szokás, a másiknak piros pont lehet. A YourTango szakértője összegyűjtötte a leggyakoribb negatív tulajdonságokat, és a hozzájuk illő munkaköröket. Nézzük, melyik állás passzol a legjobban a te „mérgező” verziódhoz!

1. Ha szeretsz vitatkozni, kamatoztasd képességedet ügyvédként

Nincs olyan, hogy utolsó szó joga, mert mindig a tiéd kell legyen? Akkor a jogi pálya kiált utánad! Egy jó ügyvéd nemcsak szeret vitázni, hanem képes hidegvérrel darabokra szedni bárkinek az érvelését, még akkor is, ha a téma totálisan jelentéktelen. Az érvelő személyiséged így egyszerre lesz őrületbe kergető és akár milliókat érő skill.

2. Ha mindent túlgondolsz, kockázatelemzőként tündökölhetsz

A „mi van, ha…” mondat nálad a nap mottója? Akkor simán élhetnél abból, hogy más cégek helyett te aggódsz. A kockázatelemző munka pont arról szól, hogy mindent alaposan átrágj, előre lásd a buktatókat, és tervet készíts. Ami másokat megbénít, az téged szakmai sztárrá tehet.

Az álommunka gyakran olyan állás képében érkezik, ami a rossz tulajdonságodra épít
Nem biztos, hogy álláskeresésnél el kell titkolnod a rossz tulajdonságodat. Sőt, lehet, hogy ez segíti csak igazán a karrieredet! 
Forrás: Shutterstock

3. Ha szociális szorongás gyötör, kutatóként leszel nagyágyú

A small talk kínszenvedés, az irodai pletykától pedig kiütésed lesz? Akkor ideje a labor vagy a kutatói pálya felé kacsintgatnod. Ez a terep azoknak való, akik órákig képesek elmélyülni egy témában, és nem érzik szükségét annak, hogy minden kávészünetben vicces sztorikkal szórakoztassák a kollégákat.

4. Ha ítélkező vagy, született toborzó lehetsz

Lehet, hogy a barátaid szerint túl kritikus vagy, de a HR-osztályon valóságos kincsnek számítanál. A toborzóknak pont az a dolguk, hogy átlássanak az embereken, és kiszúrják, ki az, aki valóban beleillik a csapatba. Az ítélkezésed itt már nem bántás, hanem fegyver.

5. Ha maximalista vagy, dolgozz szerkesztőként 

Az „elég jó” nálad egyenlő a katasztrófával? Akkor a szerkesztői vagy korrektori munka a te tereped. A részletekhez való kényszeres ragaszkodásodat itt végre nem nyafogásnak, hanem profi hozzáállásnak nevezik, és még fizetnek is érte.

Ahelyett hát, hogy azon rágódsz, miként rejthetnéd el a rossz tulajdonságaidat, inkább tedd fel a kérdést: melyik munka illik hozzám, ha pont ezekre építek? Néha a legidegesítőbbnek tartott szokásaid visznek el a legjobb állás felé. Szóval legközelebb, amikor valaki beszólogat a „hibáid” miatt, csak mosolyogj, mert lehet, hogy pont abból lesz a karriered.

Ritka kincs vagy, ha ez az 5 szokás igaz rád

A pszichológusok szerint ezek a tulajdonságok árulják el, hogy valóban jó ember vagy.

Megdöbbentő szorongás tartja rettegésben a Z generációs munkavállalókat: karrierjük végét is jelentheti

Egy látszólag jelentéktelen munkahelyi helyzet miatt is képesek komoly szorongást átélni a Z generáció tagjai.

20 százalékkal több pénzt kereshetsz nőként, ha ezt az egy dolgot betartod - A kérdés, hogy megéri-e?

Egy friss tanulmány szerint a vonzóbb nők tehetségesebbnek tűnnek a munkahelyen.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
