Légy őszinte: ez a hozzád leginkább passzoló munka a mérgező tulajdonságod alapján

Fogadjuk, hogy te is szidtad már magad a munkahelyeden, mert túlságosan ítélkező, maximalista vagy éppen szorongó vagy. Rossz hír, hogy ezek a vonások sosem fognak teljesen eltűnni, akármennyi önfejlesztő könyvet is bújsz. Jó hír viszont, hogy talán nem is ez lenne a cél, mert simán a karriered kulcsává válhatnak. Gondold újra, hozzád melyik munka passzolna?

Válassz munkahelyet a legrosszabb tulajdonságod alapján!

Forrás: Shutterstock

Így lesz a rossz tulajdonságodból álommunka

Az életben sokszor próbáljuk rejtegetni a hibáinkat, mert attól tartunk, hogy mások lenéznek miatta. Pedig ami az egyiknek idegesítő szokás, a másiknak piros pont lehet. A YourTango szakértője összegyűjtötte a leggyakoribb negatív tulajdonságokat, és a hozzájuk illő munkaköröket. Nézzük, melyik állás passzol a legjobban a te „mérgező” verziódhoz!

1. Ha szeretsz vitatkozni, kamatoztasd képességedet ügyvédként

Nincs olyan, hogy utolsó szó joga, mert mindig a tiéd kell legyen? Akkor a jogi pálya kiált utánad! Egy jó ügyvéd nemcsak szeret vitázni, hanem képes hidegvérrel darabokra szedni bárkinek az érvelését, még akkor is, ha a téma totálisan jelentéktelen. Az érvelő személyiséged így egyszerre lesz őrületbe kergető és akár milliókat érő skill.

2. Ha mindent túlgondolsz, kockázatelemzőként tündökölhetsz

A „mi van, ha…” mondat nálad a nap mottója? Akkor simán élhetnél abból, hogy más cégek helyett te aggódsz. A kockázatelemző munka pont arról szól, hogy mindent alaposan átrágj, előre lásd a buktatókat, és tervet készíts. Ami másokat megbénít, az téged szakmai sztárrá tehet.

Nem biztos, hogy álláskeresésnél el kell titkolnod a rossz tulajdonságodat. Sőt, lehet, hogy ez segíti csak igazán a karrieredet!

Forrás: Shutterstock

3. Ha szociális szorongás gyötör, kutatóként leszel nagyágyú

A small talk kínszenvedés, az irodai pletykától pedig kiütésed lesz? Akkor ideje a labor vagy a kutatói pálya felé kacsintgatnod. Ez a terep azoknak való, akik órákig képesek elmélyülni egy témában, és nem érzik szükségét annak, hogy minden kávészünetben vicces sztorikkal szórakoztassák a kollégákat.

4. Ha ítélkező vagy, született toborzó lehetsz

Lehet, hogy a barátaid szerint túl kritikus vagy, de a HR-osztályon valóságos kincsnek számítanál. A toborzóknak pont az a dolguk, hogy átlássanak az embereken, és kiszúrják, ki az, aki valóban beleillik a csapatba. Az ítélkezésed itt már nem bántás, hanem fegyver.