Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat Kornél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

5 mondat, amit csak akkor mondj ki hangosan, ha nem félted a párkapcsolatodat

Shutterstock - Drazen Zigic
szerelem red flag párkapcsolat
Nagy Kata
2025.09.13.
Nincs szebb dolog az őszinteségnél, de ha már egy ideje párkapcsolatban élsz, akkor valószínűleg te is megtanultad, hogy vannak mondatok, amiket jobb, ha soha nem mondasz ki.

Egy párkapcsolat folyamatos törődést és odafigyelést igényel, és arra is oda kell figyelni, hogy ne mondd ki azt, amit a szíved mélyén igazán szeretnél. 

Fiatal párkapcsolatban élő pár vitatkozik
Egy párkapcsolatban olykor mondunk olyanokat, amiket azonnal megbánunk. 
Forrás: Shutterstock

Még a legstabilabb párkapcsolatok is belebukhatnak ebbe az 5 mondatba 

Ha valaki azt mondja, hogy egy párkapcsolat csupa móka és kacagás, az bizony hazudik: igenis megvannak a maga nehézségei és kihívásai, de a tudat, hogy biztonságban vagy és valaki szeret, az mindenért kárpótol. 

Kivéve persze azokon a napokon, amikor épp fáradt vagy, nemsokára menstruálni fogsz és a farmer is szorítja a hasadat: ilyenkor gyakran kicsúszik az ember száján olyan dolog is, amit azonnal megbán, de akkor már késő. 

Bár mindenki azt hangoztatja, hogy a kommunikáció a kulcs, vannak olyan mondatok, amiket érdemes magunkban tartani – vagy legalábbis átfogalmazni!

1. Senki sem számíthat rád!

Van, hogy úgy érzed, cserben hagyott a másik és tökéletesen érthető, ha ilyenkor csalódott vagy, azonban hatalmas párkapcsolati red flag ilyenkor a partnered ismerőseivel folytatott konfliktusát felhoznod, amiket bizalmasan árult el neked. Ez egy biztos módja annak, hogy aláásd a bizalmat kettőtök között és egy ilyen mondat után aligha fog veled bármit is megosztani a szerelmed. 

2. Ó igen? És te?!

Nem tudjuk, hogy ki találta ki azt, hogy a legjobb védekezés a támadás, de egészen biztos, hogy nem élt még egészséges párkapcsolatban. Ha azonnal visszatámadsz, amint a másik kritikát fogalmaz meg veled szemben, az egyáltalán nem segít a problémátok megoldásán és csak még inkább elmérgesíti a helyzetet. Sokkal érettebb, ha vállalod, hogy hibáztál és elnézést kérsz érte. 

3. Miért nem tudsz olyan lenni, mint...?

Talán az egyik legfájóbb párkapcsolati hiba az, ha valaki máshoz hasonlítod a partneredet. A negatív hasonlítgatás ugyanis aláássa a másik önbizalmát és azt érezteti vele, hogy nem elég jó a számodra és sosem lesz az, hiszen te valójában egy harmadik félre vágysz. 

4. Te mindig ezt csinálod!

Ha valami nem segít egy konfliktushelyzetben, ha azt érezteted a partnereddel, hogy minden rossz, amit csinál és soha nem is tud megváltozni. Az általánosítások nagyon fájdalmasak lehetnek és így elveszti a motivációját a fejlődésre. 

5. Nem is kellett  volna veled összejönnöm 

Valószínűleg ezt a mondatot kell a legkevésbé magyarázni: egy ilyen mondat az egész kapcsolatot megkérdőjelezi és elképesztő bizonytalanságot és fájdalmat okoz. 

Végzetes hiba, ha ezt a 4 dolgot elvárod a férjedtől: ő nem a házi kedvenced, hanem a társad

Sok férj jár ugyanabban a cipőben. Házasságukban ugyanis gyakorlatilag képtelenek megfelelni azoknak az irreális elvárásoknak, amelyeket a feleségük támaszt velük szemben.

Heti egy felnőtt filmes este megmenti a párkapcsolatodat a TikTok-felhasználók szerint

A hosszútávú párkapcsolatoknak meg van a maga szépsége: már nem kell megjátszanod, hogy érdekesnek találod az értekezéseit a legújabb Star Wars teóriákról, már nem leszel lelki beteg, ha meglátja az álladon a félévente makacsul megjelenő egy darab szőrszálat és már nem érzed azt, hogy folyamatosan bizonyítanod kell. De a pezsgés. Na, az néha hiányzik! Szerencsére a mindentudó TikTok-felhasználók kitaláltak egy módszert, amikkel az évtizedes párkapcsolatokba is visszahozható a kezdeti tűz és szenvedély.

Kudarcra vannak ítélve azok a párok, akik online ismerkedtek meg? A kutatók most lerántják a leplet

Szingli vagy és szeretnél kapcsolatot? A kutatók érdekes felfedezést tettek az online ismerkedésről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu