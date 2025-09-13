5 mondat, amit csak akkor mondj ki hangosan, ha nem félted a párkapcsolatodat

Egy párkapcsolat folyamatos törődést és odafigyelést igényel, és arra is oda kell figyelni, hogy ne mondd ki azt, amit a szíved mélyén igazán szeretnél.

Egy párkapcsolatban olykor mondunk olyanokat, amiket azonnal megbánunk.

Még a legstabilabb párkapcsolatok is belebukhatnak ebbe az 5 mondatba

Ha valaki azt mondja, hogy egy párkapcsolat csupa móka és kacagás, az bizony hazudik: igenis megvannak a maga nehézségei és kihívásai, de a tudat, hogy biztonságban vagy és valaki szeret, az mindenért kárpótol.

Kivéve persze azokon a napokon, amikor épp fáradt vagy, nemsokára menstruálni fogsz és a farmer is szorítja a hasadat: ilyenkor gyakran kicsúszik az ember száján olyan dolog is, amit azonnal megbán, de akkor már késő.

Bár mindenki azt hangoztatja, hogy a kommunikáció a kulcs, vannak olyan mondatok, amiket érdemes magunkban tartani – vagy legalábbis átfogalmazni!

1. Senki sem számíthat rád!

Van, hogy úgy érzed, cserben hagyott a másik és tökéletesen érthető, ha ilyenkor csalódott vagy, azonban hatalmas párkapcsolati red flag ilyenkor a partnered ismerőseivel folytatott konfliktusát felhoznod, amiket bizalmasan árult el neked. Ez egy biztos módja annak, hogy aláásd a bizalmat kettőtök között és egy ilyen mondat után aligha fog veled bármit is megosztani a szerelmed.

2. Ó igen? És te?!

Nem tudjuk, hogy ki találta ki azt, hogy a legjobb védekezés a támadás, de egészen biztos, hogy nem élt még egészséges párkapcsolatban. Ha azonnal visszatámadsz, amint a másik kritikát fogalmaz meg veled szemben, az egyáltalán nem segít a problémátok megoldásán és csak még inkább elmérgesíti a helyzetet. Sokkal érettebb, ha vállalod, hogy hibáztál és elnézést kérsz érte.

3. Miért nem tudsz olyan lenni, mint...?

Talán az egyik legfájóbb párkapcsolati hiba az, ha valaki máshoz hasonlítod a partneredet. A negatív hasonlítgatás ugyanis aláássa a másik önbizalmát és azt érezteti vele, hogy nem elég jó a számodra és sosem lesz az, hiszen te valójában egy harmadik félre vágysz.

4. Te mindig ezt csinálod!

Ha valami nem segít egy konfliktushelyzetben, ha azt érezteted a partnereddel, hogy minden rossz, amit csinál és soha nem is tud megváltozni. Az általánosítások nagyon fájdalmasak lehetnek és így elveszti a motivációját a fejlődésre.