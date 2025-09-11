Végzetes hiba, ha ezt a 4 dolgot elvárod a férjedtől: ő nem a házi kedvenced, hanem a társad

Az elsősorban önmagunkkal szembeni elvárások nélkül egyetlen házasság sem képes fejlődni. A probléma ott kezdődik, ha kapcsolatban felütik a fejüket az irreális elvárások.
A YourTango szakértői szerint a házasságok akkor lesznek sikeresek, ha nem helyezünk nyomást egymásra. Ezek ugyanis könnyen magukkal hozhatják a neheztelést és a megfelelési kényszert, amelyek frusztrációba torkollva a kapcsolat végét jelenthetik. Az irreális elvárások ráadásul a már jól működő házasságot is képesek teljesen szétzilálni.
Az elvárások megváltoztatják a kapcsolat dinamikáját, és olyanná teszik, amely nehezen fog működni
– mondja Stephen Hedger házassági tanácsadó, aki azt is hozzáteszi, ahhoz, hogy egy kapcsolat egészséges maradjon, a feleségnek el kell engednie bizonyos, a férjével szembeni elvárásait.
Itt most nem arról beszélünk, hogy ne várd el a figyelmet vagy a szeretet kimutatását. Hiszen nem ezek jelentik az irreális elvárásokat. Annak érdekében, hogy könnyebben eligazodj, összegyűjtöttük a négy leggyakoribbat.
A párkapcsolati szorongás természetes dolog, és bizony a hosszú távú kapcsolat velejárója. Időről időre mind egy kicsit elbizonytalanodunk, de ilyenkor elsősorban önmagunkkal van dolgunk. Az, hogy feleségként elvárd a férjedtől, hogy nap, mint nap megerősítsen, még mindig te vagy számára a legfontosabb, nem csupán megvalósíthatatlan, de nem is célravezető. Fontos, hogy mindketten biztonságban érezzétek magatokat a házasságotokban, de az állandó megerősítés keresés könnyen túlterhelheti a kapcsolatotokat.
Egy házasságban szuper, ha szerettek sok időt egymással tölteni. Ugyanakkor két különálló ember vagytok, nem pedig sziámi ikrek. Mindkettőtöknek szüksége van olyan társas interakciókra is, amik csak a sajátotok. Ha te azt várod, hogy a férjed minden szabadidejét veled töltse, azzal bizony láthatatlan módon rombolod a kapcsolatotokat. Ráadásul felmerülhet a gyanú, hogy nem bízol meg benne, azért nem szeretnéd, hogy nélküled kapcsolódjon ki. Ez pedig a következő koporsószög.
Egy házasságban szinte elengedhetetlen a közös érdeklődési kör. Az, hogy legyenek olyan dolgok az életetekben, amit mind a ketten szerettek, vágytok vagy épp rajongtok. Azonban az, hogy az összes hobbitok ugyanaz legyen, rettentő irreális elvárás. Már csak azért is, mert te nő vagy, ő pedig férfi, így máris egy egész nagy halmaz nem fogja metszeni egymást. Egy tanulmány arra világított rá, hogy a saját szükségletek kielégítése segíti a kapcsolaton belül megélt kötelék minőségét.
Az elvárható, hogy boldognak érezd magad a házasságodban, de az már kevésbé, hogy ezért egy személyben a férjedet tedd felelőssé. A személyes boldogságodért egyedül te felelsz, hiszen annyi tényező járul hozzá, ezek egy részére pedig a férjednek nincs is ráhatása. Az ilyen irreális elvárás csalódottságot, sőt, akár depressziót is kiválthat belőled, ami se neked, se a kapcsolatotoknak nem fog jót tenni.
Milyen sok feleség követi el azt a hibát, hogy a földtől elrugaszkodott elvárásaival a végsőkig nyomasztja a férjét, aki a végén persze összeroppan a mentális teher alatt. Te ne kövesd el ezt a hibát!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.