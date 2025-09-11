Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Végzetes hiba, ha ezt a 4 dolgot elvárod a férjedtől: ő nem a házi kedvenced, hanem a társad

házasság elvárások férj
Sok férj jár ugyanabban a cipőben. Házasságukban ugyanis gyakorlatilag képtelenek megfelelni azoknak az irreális elvárásoknak, amelyeket a feleségük támaszt velük szemben.

Az elsősorban önmagunkkal szembeni elvárások nélkül egyetlen házasság sem képes fejlődni. A probléma ott kezdődik, ha kapcsolatban felütik a fejüket az irreális elvárások. 

A házasság, kapcsolat egyik legnagyobb ellensége, a feleség irreális elvárása
Házasság, amiben az irreális elvárások alatt összeroppan a férj.
Forrás: Shutterstock

Elvárások egy házasságban? Ezeket ne!

A YourTango szakértői szerint a házasságok akkor lesznek sikeresek, ha nem helyezünk nyomást egymásra. Ezek ugyanis könnyen magukkal hozhatják a neheztelést és a megfelelési kényszert, amelyek frusztrációba torkollva a kapcsolat végét jelenthetik. Az irreális elvárások ráadásul a már jól működő házasságot is képesek teljesen szétzilálni. 

Az elvárások megváltoztatják a kapcsolat dinamikáját, és olyanná teszik, amely nehezen fog működni

 – mondja Stephen Hedger házassági tanácsadó, aki azt is hozzáteszi, ahhoz, hogy egy kapcsolat egészséges maradjon, a feleségnek el kell engednie bizonyos, a férjével szembeni elvárásait. 

Itt most nem arról beszélünk, hogy ne várd el a figyelmet vagy a szeretet kimutatását. Hiszen nem ezek jelentik az irreális elvárásokat. Annak érdekében, hogy könnyebben eligazodj, összegyűjtöttük a négy leggyakoribbat.

Mit nem várhatsz el egy házasságban a férjedtől?

1. Hogy folyamatosan megerősítsen

A párkapcsolati szorongás természetes dolog, és bizony a hosszú távú kapcsolat velejárója. Időről időre mind egy kicsit elbizonytalanodunk, de ilyenkor elsősorban önmagunkkal van dolgunk. Az, hogy feleségként elvárd a férjedtől, hogy nap, mint nap megerősítsen, még mindig te vagy számára a legfontosabb, nem csupán megvalósíthatatlan, de nem is célravezető. Fontos, hogy mindketten biztonságban érezzétek magatokat a házasságotokban, de az állandó megerősítés keresés könnyen túlterhelheti a kapcsolatotokat

kapcsolat , a jó házasságban nincsenek irreális elvárások
A feleségben könnyen kialakulhat egy ilyen házasságban a harag vagy a szorongás.
Forrás: Shutterstock

2. Hogy minden idejét veled töltse

Egy házasságban szuper, ha szerettek sok időt egymással tölteni. Ugyanakkor két különálló ember vagytok, nem pedig sziámi ikrek. Mindkettőtöknek szüksége van olyan társas interakciókra is, amik csak a sajátotok. Ha te azt várod, hogy a férjed minden szabadidejét veled töltse, azzal bizony láthatatlan módon rombolod a kapcsolatotokat. Ráadásul felmerülhet a gyanú, hogy nem bízol meg benne, azért nem szeretnéd, hogy nélküled kapcsolódjon ki. Ez pedig a következő koporsószög. 

3. Hogy minden hobbitok közös legyen

Egy házasságban szinte elengedhetetlen a közös érdeklődési kör. Az, hogy legyenek olyan dolgok az életetekben, amit mind a ketten szerettek, vágytok vagy épp rajongtok. Azonban az, hogy az összes hobbitok ugyanaz legyen, rettentő irreális elvárás. Már csak azért is, mert te nő vagy, ő pedig férfi, így máris egy egész nagy halmaz nem fogja metszeni egymást. Egy tanulmány arra világított rá, hogy a saját szükségletek kielégítése segíti a kapcsolaton belül megélt kötelék minőségét. 

4. Hogy ő legyen a felelős a boldogságodért

Az elvárható, hogy boldognak érezd magad a házasságodban, de az már kevésbé, hogy ezért egy személyben a férjedet tedd felelőssé. A személyes boldogságodért egyedül te felelsz, hiszen annyi tényező járul hozzá, ezek egy részére pedig a férjednek nincs is ráhatása. Az ilyen irreális elvárás csalódottságot, sőt, akár depressziót is kiválthat belőled, ami se neked, se a kapcsolatotoknak nem fog jót tenni. 

Milyen sok feleség követi el azt a hibát, hogy a földtől elrugaszkodott elvárásaival a végsőkig nyomasztja a férjét, aki a végén persze összeroppan a mentális teher alatt. Te ne kövesd el ezt a hibát!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
