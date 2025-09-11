Végzetes hiba, ha ezt a 4 dolgot elvárod a férjedtől: ő nem a házi kedvenced, hanem a társad

Az elsősorban önmagunkkal szembeni elvárások nélkül egyetlen házasság sem képes fejlődni. A probléma ott kezdődik, ha kapcsolatban felütik a fejüket az irreális elvárások.

Házasság, amiben az irreális elvárások alatt összeroppan a férj.

Forrás: Shutterstock

Elvárások egy házasságban? Ezeket ne!

A YourTango szakértői szerint a házasságok akkor lesznek sikeresek, ha nem helyezünk nyomást egymásra. Ezek ugyanis könnyen magukkal hozhatják a neheztelést és a megfelelési kényszert, amelyek frusztrációba torkollva a kapcsolat végét jelenthetik. Az irreális elvárások ráadásul a már jól működő házasságot is képesek teljesen szétzilálni.

Az elvárások megváltoztatják a kapcsolat dinamikáját, és olyanná teszik, amely nehezen fog működni

– mondja Stephen Hedger házassági tanácsadó, aki azt is hozzáteszi, ahhoz, hogy egy kapcsolat egészséges maradjon, a feleségnek el kell engednie bizonyos, a férjével szembeni elvárásait.

Itt most nem arról beszélünk, hogy ne várd el a figyelmet vagy a szeretet kimutatását. Hiszen nem ezek jelentik az irreális elvárásokat. Annak érdekében, hogy könnyebben eligazodj, összegyűjtöttük a négy leggyakoribbat.

Mit nem várhatsz el egy házasságban a férjedtől?

1. Hogy folyamatosan megerősítsen

A párkapcsolati szorongás természetes dolog, és bizony a hosszú távú kapcsolat velejárója. Időről időre mind egy kicsit elbizonytalanodunk, de ilyenkor elsősorban önmagunkkal van dolgunk. Az, hogy feleségként elvárd a férjedtől, hogy nap, mint nap megerősítsen, még mindig te vagy számára a legfontosabb, nem csupán megvalósíthatatlan, de nem is célravezető. Fontos, hogy mindketten biztonságban érezzétek magatokat a házasságotokban, de az állandó megerősítés keresés könnyen túlterhelheti a kapcsolatotokat.

A feleségben könnyen kialakulhat egy ilyen házasságban a harag vagy a szorongás.

Forrás: Shutterstock

2. Hogy minden idejét veled töltse

Egy házasságban szuper, ha szerettek sok időt egymással tölteni. Ugyanakkor két különálló ember vagytok, nem pedig sziámi ikrek. Mindkettőtöknek szüksége van olyan társas interakciókra is, amik csak a sajátotok. Ha te azt várod, hogy a férjed minden szabadidejét veled töltse, azzal bizony láthatatlan módon rombolod a kapcsolatotokat. Ráadásul felmerülhet a gyanú, hogy nem bízol meg benne, azért nem szeretnéd, hogy nélküled kapcsolódjon ki. Ez pedig a következő koporsószög.