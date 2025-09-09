Ezekkel a hamis gesztusokkal vernek át a férfiak: azt hiszed szeret, miközben…

Állandóan kedveskedik és egyetlen red flagje sincsen? Jól vigyázz, mert könnyen lehet, hogy egy rutinos manipulálóval van dolgod, aki hamis gesztusokkal próbál meg elcsábítani! Ha ezeket az árulkodó jeleket veszed észre, akkor jobb, ha inkább örökre elfelejted, mert nem ő lesz álmaid pasija!

5 hamis gesztus, amivel manipulálhatnak téged a férfiak

Forrás: E+

Férfiak hamis gesztusai, amik kedvességnek tűnnek, pedig tökretesznek vele

Túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen? Valószínűleg így is van! Olyan férfiakról beszélünk, akik ritkák és elképesztő vonzerejük van. Azonnal a bűvkörükbe vonnak, és sehogy se tudsz ellenállni nekik. Hamis jófiús gesztusokat mutatnak feléd és teljesen beeszik magukat a szívedbe. Ugyan lehet, nem szándékosan gonoszak, de jobb, ha inkább nem várod meg, míg összetörik a szíved!

Menekülj, ha azt látod, hogy egy férfi ilyen jellemvonásokkal rendelkezik és ilyen kedves gesztusokkal próbálja elcsavarni a fejed, mert hidd el, csak ártani fog neked!

Túl gyorsan közeledik

Megismerted a legcsodálatosabb férfit, akiről azt hiszed, tökéletesen illik hozzád. A felhők fölött repkedsz, szemeid elé pedig leereszkedett a jól ismert rózsaszín köd. Állandóan érdeklődik irántad, randikat szervez, folyamatosan beszélgettek és úgy tűnik, kifejezi az érzéseit is. Mindketten egyetértetek abban, hogy nagyon vonzódtok egymáshoz, hamar szerelmet vall, de akkor mégis mi a baj? Óriási red flag, ha túl gyorsan haladtok és a második randin már a gyerekről és házasságról beszéltek. Ez a férfi nem ismer téged valójában, hanem csak kialakult benne egy idealizált kép rólad, amilyennek hisz és akar. Hosszú távon rá fog jönni, hogy nem is szeret annyira, mert nem olyan vagy, amilyennek elképzelt. Hogyan is lennél? Viszont te fogsz elképesztően összetörni, ha elhagy, mert nem feleltél meg az elvárásainak. Szóval, ha a következő randipartnered túl korán vall szerelmet, érdemes visszavonulót fújnod, de legalábbis óvatosnak lenned! Felesleges ajándékokat vesz neked

Emellett a férfi mellett úgy érezheted, hogy te vagy a kicsi hercegnője, akinek nagylelkűen minden felesleges apróságot (és nem apróságot is) megvesz. Úgy szórja a pénzt ha rólad van szó, hogy már zavarba jössz, hogy vajon mivel tudnád kompenzálni kedvességét: aranyszegélyes pizsama, nassolnivalók, új ágynemű. Az ajándékozás az egyik legkedvesebb gesztusnak tűnhet és még sokak elsődleges szeretetnyelve is, de nem árt vigyázni! Az ajándékozás mögött az állandó kontroll van. Irányítani akar azzal, hogy megmondja, miket viselj, mit és hogyan csinálj. Az is előfordulhat, hogy olyan meglepetést ad neked, amire valójában neki van szüksége. Például azt az édességet veszi, amelyiket ő szeret. Nem rólad szólnak ezek a kedvességek, hanem róla. Nem tudja mire van szükséged és mi a te vágyad, csak számodra haszontalan tárgyakkal halmoz el. Mindig veled akar lenni

Jó érzés lehet a kapcsolatotok elején, hogy állandóan veled akar lenni. Azt gondolod, milyen figyelmes, milyen gondoskodó, de valójában ez is a kontrollról szól. Mindig tudni akarja, hogy merre vagy, negatívan reagál, ha nem vele foglalkozol és azzal zsarol, hogy úgy érezi, ezzel elutasítod őt és nem tiszteled az idejét. A folyamatos jelenlét egy olyan gesztus, ami arra is utalhat, hogy alig van bárkije, se családtagjai, se barátai, akikkel tölthetné az idejét, így 0-24 rád akaszkodik. Rengeteg pénzt költ rád

Extrém randik, drága éttermek, naponta új virágcsokor... és persze mindig, mindenhol ő fizeti a teljes számlát? Az első hónapban jól eshet ez a figyelmesség, de előbb-utóbb észreveszed, hogy elkezdted egyre jobban elveszíteni a kontrollt és az önállóságot az életed fölött. A túlzott pénzköltés manipuláció, hogy hálásnak és lekötelezettnek érezd magad miatta. Nagyon veszélyes, hogyha egy ilyen manipulálóval találod szembe magad, mert nehéz visszatalálni magadhoz, a függetlenségedhez és az értékrendedhez ezután. Azért is legyél figyelmes, hogyha valaki sokat költ rád, mert lehet, hogy a nagylelkűsége mögött pénzügyi káosz uralkodik. Simán lehet, hogy akiről most azt hiszed, hogy életed nagy szerelme, az adósságokba került miattad és dupla műszakban dolgozik, vagy az anyjával él. Hajlandó megváltozni miattad

Az első randin is látszott, hogy nem vagytok egymásnak valók, de megszánod (vagy csak nagyon elkeseredett vagy már) és kiegyezel vele egy második találkában. Ő teljesen új színben tűnik fel és azt ígéri, miattad érdemes „kicsit csiszolnia” magán. Értsd: óriási változásokon akar átesni miattad! Belenyugszol és még imponál is, hogy valakinek ennyire fontos vagy, hogy teljes személyiségét eldobja miattad. Ez ismételten egy örökre elkerülendő férfi lesz, hiszen azt se tudja, hogy ki is ő valójában, nincsen önazonossága. Nem akarsz olyannal lenni, aki nem biztos magában, hanem mindig csak hozzád alkalmazkodik és mint egy kaméleon, úgy váltogatja a személyiségét.