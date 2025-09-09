Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Te is eltévedsz shoppingolás közben a plázákban? - A káosz nem véletlen, őt okolhatod érte

Ezért szippantanak be a vásárlásba a plázák.
Moment RF - Vostok
vásárlás bevásárlás pláza shopping nagybevásárlás
Kővári F. Luca
2025.09.09.
Mintha megszűnne a tér és az idő? Most kiderült, miért tűnik fekete lyuknak minden pláza.

Nem kell ahhoz különösen érzékenynek lenned, hogy már a plázák gondolata is kicsi feszültséggel töltsön el. Persze imádsz vásárolni, szereted azt is, hogy mindent beszerezhetsz egy helyen és a nézelődés is kifejezetten gyakori barátnős programod. Mégis, amikor bemész egy bevásárlóközpontba, akkor úgy érzed, mintha egy időtlen labirintusba találnád magad, ahol órákig bolyongasz, hogy megtaláld pláza kijáratát. Teljesen érthető, ez is a cél.

Victor Gruen építész ötlete miatt tűnik kaotikusnak az összes pláza
Victor Gruen építész ötlete miatt tűnik kaotikusnak az összes pláza
Forrás: Hulton Archive

Mi az oka, hogy labirintusnak tűnik az összes pláza

Hányszor fordult már elő veled, hogy csak bementél egy plázába, hogy átveszel egy csomagot, vagy megveszel egy kenyeret, aztán kenyér nélkül mentél haza, de cserébe legalább húsz boltban voltál, ebből ötben vásároltál is? Túl sokszor, és ez nem véletlen! Mintha betérnél Percy Jackson és az olimposziak című film mágikus kaszinójába: szándékosan úgy vannak kialakítva a pláza üzletsorai, hogy teljesen elveszítsd az idő-, és irányérzetedet. 

Egyetlen oka van annak, hogy miért készítik el így ezeket az épületeket: költs minél többet.

Kit okolhatsz, hogy eltévedsz a végeláthatatlan üzletközpontokban?

Victor Gruen a huszadik század egyik legnagyobb hatású építésze volt, akit a bevásárlóközpontok atyjának tekintenek. Ám, mielőtt még szidni kezdenéd, hadd védjük meg! A Bécsből származó mérnök nem a túlfogyasztást szerette volna támogatni ezzel az ötletével, hanem csupán támadt egy olyan merész ötlete, hogy teljesen megváltoztatja az addig ismert épületeket. Olyan sikeres koncepciói és tervrajzai voltak, hogy ő építette az első plázát Bécsben, az 1950-es években pedig már nagyszabású bevásárlóvárosokat is tervezett az Egyesült Államok kertvárosaiban. Ezeknek elkészítéséhez, az európai városközpontok mintáját követte. 

Mivel rájöttek, hogy az általa tervezett plázákban szignifikánsan sokkal többet költenek a céltalan lófrálás és üzletkeresés közben, ezért az ő épületei remek mintaként szolgáltak a további gazdasági érdekek bővítéséhez.

Victor Gruen célja

Victor még nem is sejtette, hogy a terveinek a következménye az impulzusvásárlás lesz. 

Őt csak két cél motiválta: meg akarta könnyíteni a bevásárlás, és erősíteni szerette volna a társas kapcsolatokat az elszigetelt kertvároslakók körében azzal, hogy keverte a szociális és kereskedelmi tereket.

Ezután a többfunkciós bevásárlóközpontok óriási, pénztermelő épületekké alakultak át, ami az egész világon meghatározó következményekkel járt a városok fejlődésére. A megálmodott szociális terek helyett, főleg a fogyasztói társadalom szolgálatába állított plázák születtek meg.

A bonyolult, logikátlannak tűnő plázákban könnyű eltévedni.
A bonyolult, logikátlannak tűnő plázákban könnyű eltévedni.
Forrás: Stone RF

Mi az a Gruen-hatás és hogyan működik?

A Victor Gruen építészről elnevezett fogalom pontosan az a kialakítás, amit fentebb említettünk: vagyis egy olyan jól elrendezett, csábítóan kialakított vásárlói tér ami arra késztet bennünket, hogy feladjuk a céltudatos vásárlást, elvesszünk a vásárlás élményében és többet költsünk, mint amennyit akartunk. 

Már csak Gruen-hatásnak nevezzük azt, a bosszantó és idegesítő érzést, ami akkor jön elő bennünk, amikor már céltalanul sétálgatunk órák óta, és még mindig nem találtuk meg azt, amiért bementünk. 

Ezért tévedünk el a bevásárlóközpontokban:

  • az épület bonyolultan, logikátlannak tűnően van felépítve
  • nincsen egyértelmű útvonal
  • nehezen megtalálható kijáratok

Victor Gruen élete végéig hangsúlyozta, hogy a terveit nem az eredeti szándéka szerint használják. Az építészről film is készült, sokan mégsem tudják, hogy ki az, aki miatt rendszeresen eltévedünk a plázákban.

 

