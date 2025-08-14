Egyedül, vagy a barátnőkkel. Örömünkben, vagy éppen bánatunkban. Leárazáskor, vagy hirtelen ötlettől vezérelve. A vásárlás nekünk, nőknek, mindig egy izgalmas kaland. És hát lássuk be, nem mindig csak az kerül a bevásárlókosarunkba, ami nélkülözhetetlen és amire valóban szükségünk van. A férfiak meg csak csendben forgatják a szemüket és fogják a fejüket, amikor mi elégedetten hazaérünk egy-egy bevásárló körútról és büszkén mutatjuk a legújabb szerzeményeinket. Valahogy kódolva van bennünk a költekezés iránti vágy, amit ki jobban, ki kevésbé tud csillapítani. Megkérdeztük az AI-t: szerinte melyik az a 10 dolog, amikre a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?

Az AI szerint erre költik a nők a legtöbbet feleslegesen.

Forrás: Moment RF

Íme az AI listája: ezek a legnagyobb női pénzkidobások

A mesterséges intelligencia szerint ezek azok a dolgok, amik felesleges pénzkidobások.

Trendi ruhák

Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla. Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.