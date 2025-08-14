Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.14.
Te is úgy érzed néha, mintha a bevásárlókosarad magától telne meg? Vannak dolgok, amikre a nők szívesen költenek, pedig valójában teljesen feleslegesek. Az AI most elárulja, mi az, ami szerinte csak pénzkidobás, és a lista téged is garantáltan meglep majd.

Egyedül, vagy a barátnőkkel. Örömünkben, vagy éppen bánatunkban. Leárazáskor, vagy hirtelen ötlettől vezérelve. A vásárlás nekünk, nőknek, mindig egy izgalmas kaland. És hát lássuk be, nem mindig csak az kerül a bevásárlókosarunkba, ami nélkülözhetetlen és amire valóban szükségünk van. A férfiak meg csak csendben forgatják a szemüket és fogják a fejüket, amikor mi elégedetten hazaérünk egy-egy bevásárló körútról és büszkén mutatjuk a legújabb szerzeményeinket. Valahogy kódolva van bennünk a költekezés iránti vágy, amit ki jobban, ki kevésbé tud csillapítani. Megkérdeztük az AI-t: szerinte melyik az a 10 dolog, amikre a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?

AI lista a felesleges női dolgokról.
Az AI szerint erre költik a nők a legtöbbet feleslegesen.
Forrás: Moment RF

Íme az AI listája: ezek a legnagyobb női pénzkidobások

A mesterséges intelligencia szerint ezek azok a dolgok, amik felesleges pénzkidobások.

Trendi ruhák

Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla. Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.

Ez a 3 csillagjegy két kézzel szórja a pénzt – Vajon te is köztük vagy?

Nem mindenki lehet született bankár, ám egyesek még ennek tudatában is pocsékul bánnak a pénzzel. Három csillagjegyet mintha egyenesen beoltották volna pénzügyi tudatosság ellen.

Szépségápolási termékek

Krémek, szérumok, pakolások, amiket megveszünk, de valójában a többségüket ritkán, vagy lehet, hogy sohasem használunk. Az AI szerint érdemes listát készíteni a meglévő termékekről, mielőtt újakat vásárolnánk. 

Kávé és nassolnivalók

Egy kis öröm a bevásárlás közben, reggelente a munkába rohanva, vagy hazafele egy nehéz nap után, mert megérdemeljük. Nem kell minden apró örömről lemondani, de néha otthon is el tudjuk készíteni a kedvenc kávénkat, amit egy trendi hordozóban magunkkal is vihetünk. 

Ezért ne idd meg a maradék kávét

Veled is előfordult már, hogy a kelleténél több kávét főztél le és nem akartad kiönteni, így eltetted későbbre – mondván, hogy jól jöhet az még? Nos, inkább öntsd ki!

Dekorációs apróságok

Ez főleg évszakváltáskor, vagy ünnepek előtt veszélyes, amikor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy telepakoljuk a kosarunkat apró, hangulatos holmikkal.

Persze az otthoni dobozokban lapuló, korábbi években beszerzett rengeteg dísztárgyról ilyenkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. “Olyan finom illata van ennek a gyertyának, egy új pléd pedig mindig jól jön” – gondoljuk, és ezek a kis késztetések gyakran vezetnek a felesleges pénzkidobáshoz.

Fiatalság megőrzése

Drága kozmetikai kezelések és anti-aging csodakencék? Bármire örömmel költünk, ami az örök fiatalság ígéretével kecsegtet. Az AI szerint fontos a mértékletesség, és az, hogy csak bevált, tényleg hatékony termékekre költsünk.

Elektronikai kütyük

Az olyan elektronikai kütyük, mint a mini konyhai gépek, vagy háztartási eszközök gyakran impulzív vásárlás tárgyai.

 A ChatGPT szerint érdemes megkérdezni magunktól: valóban szükségünk van rá, napi szinten használnánk, vagy csak a szekrény mélyén porosodna?

Divatos kiegészítők

Táskák, ékszerek, amelyek csak a pillanatnyi trendhez passzolnak. Az AI szerint sokszor elegendő egy-két jól megválasztott klasszikus darab is.

Könyvek és magazinok, amik a polcon porosodnak

Új könyvek a nyaralásra, amiket a lelkesedés hevében vettük meg, de a valóságban sosem olvassuk majd el őket. 

Fitness-kiegészítők

A sport és a fittség fontos, de valljuk be, gyakran hamarabb vásárolunk fitness-kiegészítőket, sportruhákat vagy edzőeszközöket, mint ahogy ténylegesen nekiállnánk mozogni. 

Ismerd meg a japán gyaloglási módszert, ami jobb, mintha 10 000 lépést sétálnál naponta

Szeretnéd séta közben is hatékonyan formálni az alakodat? Akkor ezt a japán gyaloglási módszert neked találták ki! Mutatjuk, hogyan csináld!

Divat- és szezonális cipők

Már rengeteg pár cipő lapul a szekrényben, mégis minden új kollekció vásárlásra csábít. A szezonális új lábbelik látványa szinte ellenállhatatlan és lehet hogy olyan cipőket is megveszünk, amiket utána nem is fogunk majd hordani.

A mesterséges intelligencia tippeket is adott, hogyan lehet visszafogni a költekezést nőként: 

Az AI szerint tehát a nők leggyakrabban trendi ruhákra, szépségápolási termékekre, kávéra és nassolnivalóra, valamint divatos kiegészítőkre költenek, sokszor teljesen feleslegesen. A titok? Az impulzusvásárlás és a “most azonnal kell” érzés hajt minket. 

Ha listát írunk, vagy várunk  24 órát a vásárlással, sok pénzt spórolhatunk, és a bevásárlás öröme sem múlik el.

Ezek a leginkább alulértékelt szakmák az AI szerint

Az AI szerint van néhány olyan foglalkozás, amelyet méltatlanul alábecsülnek. Bár fontosságuk vitathatatlan, mégis kevés elismerés jár nekik. Ismerd meg, melyek ezek.

Imádtad a Kacsameséket? Nézd meg, hogy festenének emberekként a főszereplők - GALÉRIA

Kíváncsi vagy, hogyan festenének a Kacsamesék szereplői, ha valódi emberek lennének? Az AI segítségét kértük, galériánkból pedig kiderül, hogyan néznének ki a mesehősök a valóságban!

5 dolog, amit soha ne kérdezz meg az AI-tól

A mesterséges intelligencia rengeteg mindenben a segítségünkre lehet, azonban van pár olyan kérdés, amit jobb, ha nem teszünk fel neki. Ha tudatosan használjuk, biztonságosan élvezhetjük az AI előnyeit. Mutatjuk, mi az, amit inkább ne vele beszélj meg.

 

