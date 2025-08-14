Egyedül, vagy a barátnőkkel. Örömünkben, vagy éppen bánatunkban. Leárazáskor, vagy hirtelen ötlettől vezérelve. A vásárlás nekünk, nőknek, mindig egy izgalmas kaland. És hát lássuk be, nem mindig csak az kerül a bevásárlókosarunkba, ami nélkülözhetetlen és amire valóban szükségünk van. A férfiak meg csak csendben forgatják a szemüket és fogják a fejüket, amikor mi elégedetten hazaérünk egy-egy bevásárló körútról és büszkén mutatjuk a legújabb szerzeményeinket. Valahogy kódolva van bennünk a költekezés iránti vágy, amit ki jobban, ki kevésbé tud csillapítani. Megkérdeztük az AI-t: szerinte melyik az a 10 dolog, amikre a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?
A mesterséges intelligencia szerint ezek azok a dolgok, amik felesleges pénzkidobások.
Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla. Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.
Krémek, szérumok, pakolások, amiket megveszünk, de valójában a többségüket ritkán, vagy lehet, hogy sohasem használunk. Az AI szerint érdemes listát készíteni a meglévő termékekről, mielőtt újakat vásárolnánk.
Egy kis öröm a bevásárlás közben, reggelente a munkába rohanva, vagy hazafele egy nehéz nap után, mert megérdemeljük. Nem kell minden apró örömről lemondani, de néha otthon is el tudjuk készíteni a kedvenc kávénkat, amit egy trendi hordozóban magunkkal is vihetünk.
Ez főleg évszakváltáskor, vagy ünnepek előtt veszélyes, amikor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy telepakoljuk a kosarunkat apró, hangulatos holmikkal.
Persze az otthoni dobozokban lapuló, korábbi években beszerzett rengeteg dísztárgyról ilyenkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. “Olyan finom illata van ennek a gyertyának, egy új pléd pedig mindig jól jön” – gondoljuk, és ezek a kis késztetések gyakran vezetnek a felesleges pénzkidobáshoz.
Drága kozmetikai kezelések és anti-aging csodakencék? Bármire örömmel költünk, ami az örök fiatalság ígéretével kecsegtet. Az AI szerint fontos a mértékletesség, és az, hogy csak bevált, tényleg hatékony termékekre költsünk.
Az olyan elektronikai kütyük, mint a mini konyhai gépek, vagy háztartási eszközök gyakran impulzív vásárlás tárgyai.
A ChatGPT szerint érdemes megkérdezni magunktól: valóban szükségünk van rá, napi szinten használnánk, vagy csak a szekrény mélyén porosodna?
Táskák, ékszerek, amelyek csak a pillanatnyi trendhez passzolnak. Az AI szerint sokszor elegendő egy-két jól megválasztott klasszikus darab is.
Új könyvek a nyaralásra, amiket a lelkesedés hevében vettük meg, de a valóságban sosem olvassuk majd el őket.
A sport és a fittség fontos, de valljuk be, gyakran hamarabb vásárolunk fitness-kiegészítőket, sportruhákat vagy edzőeszközöket, mint ahogy ténylegesen nekiállnánk mozogni.
Már rengeteg pár cipő lapul a szekrényben, mégis minden új kollekció vásárlásra csábít. A szezonális új lábbelik látványa szinte ellenállhatatlan és lehet hogy olyan cipőket is megveszünk, amiket utána nem is fogunk majd hordani.
Az AI szerint tehát a nők leggyakrabban trendi ruhákra, szépségápolási termékekre, kávéra és nassolnivalóra, valamint divatos kiegészítőkre költenek, sokszor teljesen feleslegesen. A titok? Az impulzusvásárlás és a “most azonnal kell” érzés hajt minket.
Ha listát írunk, vagy várunk 24 órát a vásárlással, sok pénzt spórolhatunk, és a bevásárlás öröme sem múlik el.
