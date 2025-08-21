Könyörögve kér mindenkit egy adománybolti eladó: örökre felejtsük el ezt az ajándékot

Könyörögve kéri az embereket Meg – egy adományboltban dolgozó brit nő –, hogy felejtsék el ennek a bizonyos ajándéknak a vásárlását, mert ezek a tárgyak mindig a boltjában végzik. Ha érdekel, hogy melyik ez a tárgy, amit lehet, eddig te is bátran ajándékoztál az ünnepek során, olvass tovább!
Az ajándék akkor a legjobb, ha személyes, amikor azonban nincs ötletünk, akkor szoktunk lekapni valamilyen mütyűrt a boltok polcairól, hogy végre letudjuk a vásárlást. Ami azonban számunkra megkönnyebbülés, az a másik számára egy újabb felesleges kacat, főleg, ha ez a bizonyos tárgy kerül a kosarunkba. Meg - az adománybolti eladó - szerint ugyanis százával érkeznek hozzá ezek az ajándékok, mert senkinek nem kellenek. Már felhívást is tett közzé arról, hogy ezeket a tárgyakat a bolt sem fogadja be többé.
A fatálcából és késekből álló sajtvágó szettet!
Sajttálcák és kések folyamatosan érkeznek adományként. A videóban a fiatal nő elég nyersen, de lényegre törően fejezte ki magát:
A barátaid nem akarnak egy mini sajttálcaszettet karácsonyra. És honnan tudom ezt? Onnan, hogy évente körülbelül 500 darabot kapunk. Minden egyes évben!
Meg elmondta, hogy ez nem csak a téli, ünnepi szezonra jellemző. Az egyáltalán nem használt sajttálcák és elegáns sajtkések folyamatosan érkeznek hozzájuk, egész évben és ami még rosszabb, hogy a boltok el sem tudják adni ezeket.
Ki sem tehetjük őket, mert nem lehet éles tárgy a boltban.
Meg egy másik tárgyat is megosztott, amiből szintén elege van, mert csak a helyet foglalja az üzletben. Ez pedig nem más, mint az elefántmintás nadrág.
Azok az ostoba elefántnadrágok, amit mindenki visel, amikor Ázsiába utazik. Nem akarom őket többet látni. Oké? Megértem, hogy élvezetes külföldön abban lenni, de miért veszed meg, ha tudod, hogy otthon már nem fogod hordani?
Meg rávilágított arra, hogy rengeteg lomot, nem használatos eszközt, porfogót halmozunk fel és keményen beleállt a követőibe, hogy mi értelme van olyasmit vásárolni, amiről tudják, hogy nem lesz rajtuk egy percet sem? A stílusa hagy kivetnivalót maga után, mert elég erősen fogalmaz:
Hagyjuk abba a fölösleges sz**ok vásárlását.
Az üzenete viszont rendkívül lényeges, mert a mai világban arra kondicionálnak bennünket, hogy kizárólag akkor leszünk boldogok, ha mindent megveszünk, amit a reklámokban elénk tárnak a marketingesek. Ha fontos neked a fenntarthatóság, akkor mindenképp fogadd meg a boltos tanácsát!
Meg videóját hamar felkapták és TikTokon, már több mint 1,2 millióan tekintették meg a felvételt, és 133 ezer kedveléssel gazdagodott a videó. Sok kommentelő osztotta meg véleményét és többségében egyetértettek Meg kiakadásával:
Értékelem, hogy ezt megosztottad, elegem van az értelmetlen ajándékokból.
„Lol, jótékonysági boltban dolgozom, és az utóbbi hetekben bekerült ajándékok mennyisége elképesztő" – írta egy másik boltos kolléga. Voltak olyanok is, akik viccelődve reagáltak a videóra:
Ne hallgassatok rá… Én tutira szeretnék egy mini sajttálcaszettet karácsonyra. Most már érthető, hogy miért nem találok sajtkéseket a boltokban.
Mindenképpen érdemes átgondolni egy ajándék megvásárlása előtt, hogy vajon kell-e az ajándékozottnak ez, vagy van-e már neki belőle több ugyanilyen és csak továbbadja majd.
