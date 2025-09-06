Botrány lett a vakrandiból: a nő 23 családtaggal érkezett, a férfi pedig lelépett a fizetéskor

Ez az eset kiválóan rávilágít arra, hogy a nagylelkűségnek is van határa. Ha érdekel a botrányos randi története, ahol 1 millió forint értékű számla maradt a nőre, akkor olvass tovább!
Egy kínai nő, Miss Zhang vakrandira hívta a Mr. Liu nevű kiszemeltjét, de nem akármilyen első találkozást tervezett: próbára akarta tenni azt, hogy a férfi mennyire nagylelkű, így magával vitte a gyertyafényes vacsorára nem kevesebb, mint 23 családtagját.
A vakrandit egyébként Mr. Liu édesanyja szervezte a fiának, mivel aggódott, hogy a fia soha nem talál már párt magának.
Ám, a buzgó párkereső anyuka nem nézte meg elég körültekintően, hogy kivel küldi el a fiát a randevúra. Mr. Liu volt annyira bizakodó, hogy beleegyezett a találkozóba, és hogy ő fizeti a vacsorát, mivel azt hitte, hogy csak ketten lesznek...
Miss Zhang megérkezett a 23 családtagjával és drága ételeket és italokat rendeltek, ami elképesztő összeget eredményezett. A nő nagylelkűségtesztje nem jött be, hanem visszafele sült el. A 29 éves férfi, miután meglátta a váratlanul megnövekedett társaságot és a várhatóan magas étkezési költségeket, úgy döntött, hogy távozik, és nem vállalta a számla kifizetését. Amikor a nő megkérte családtagjait, hogy osszák szét a számlát, ők megtagadták kérését, ami tovább fokozta Miss Zhang kellemetlen helyzetét.
A nőnek így egyedül kellett kifizetnie a 20 000 jüanos (kb. 3 100 dolláros, vagyis 1 milliós) étkezési számlát.
A helyi jelentések szerint később sikeresen fel tudta venni a kapcsolatot Liuval, és rá tudta beszélni, hogy a számla egy kicsi, rá eső részét fizesse ki, de a többit neki kellett fedeznie.
A kellemetlen és drága történet gyorsan elterjedt és hatalmas kommentháborút eredményezett a közösségi média felületein. Sokan elítélték Miss Zhang viselkedését, de akadtak olyanok is, akik úgy vélték, hogy Mr. Liu reagált túl hevesen.
Egy felhasználó így írta a kommentekben:
A férfiaknak illik fizetni udvariasságból. De 23 embert hozni a vacsorára az elfogadhatatlan.
Volt olyan is, aki szerint, ha tetszenek egymásnak a randi után, akkor a férfinak kell fizetnie. Ha nem, akkor egyenlő arányban kell megosztaniuk a számlát.
A történet tanulsága, hogy a kommunikáció és az őszinteség kulcsfontosságúak a kapcsolatokban, és hogy a váratlan helyzetek kezelése türelmet és megértést igényel.
