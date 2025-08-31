Jobb az AI rapid randi mint egy randiapp? Kipróbáltam!

Amióta letöröltem a randiappokat a telefonomról, sokkal nyugisabb az életem. Persze ettől még az algoritmus mindig megtalál, és időről időre feldob valami randis hirdetést. Már nem stresszelek a párkeresésen: ha jön valaki, akkor jön, ha nem, akkor sem dől össze a világ. Inkább arra figyelek, hogy szeressem annyira magam, hogy jó társaság legyek saját magamnak is. Ám egyik este pörgettem a feedet és egyszer csak szembejött velem egy hirdetés, azzal a dumával, hogy „Érkezz szingliként, távozz párosban!”. Nem tudtam ellenállni neki, így hát beneveztem az AI rapid randira.

Az AI rapid randi egyáltalán nem volt fárasztó és kapkodós.

Forrás: Shutterstock

Rapid randi PTSD-vel

Nem sokat vártam amúgy az estétől. Utoljára az egyetem alatt vettem egyszer részt egy 6 perces rapid randin, de az is borzalmas volt. Egyrészt a nők többsége csak azért jött, hogy a férfi nem iránt felgyülemlett dühét megtorolja idegeneken, másrészt a 6 perc csak arra elég, hogy megfigyeld, hogy valakinek milyen színű a szeme. Ugyanis a beszélgetés alatt végig maximum hangerőn szólt a zene, ezért nagyon jól jött volna, ha már korábban megtanulok szájról olvasni és valószínűleg a többiek is pont ugyan ezt gondolták. Konkrétan mindenki üvöltözött a másikkal, mert a zenén túl egymást is túl kellett kiabálni. Kész csoda volt, ha nem csak mondatfoszlányokat sikerült megérteni abban a hangzavarban. Az egész rendezvény úgy festett, mintha dühkezelési problémákkal küzdő párokat ültettek volna le egymással szembe. A végére szerintem mindkét fél jobban utálta a másik nemet, mint a rapid randi előtt.

Végül azért sikerült egy lánnyal kontaktot cserélnem, és lett belőle pár randi is – bár azon túl nem fejlődött tovább a történet. Azóta eltelt több mint tíz év, és ez idő alatt kizárólag személyes leszólításból lett barátnőm. Voltam már Tinderen, Badoon, Boo-n, Facebook társkeresőn, Bumble-n, de innen az elmúlt időszakban nem volt olyan, akivel személyesen is találkoztam volna. Azonkívül, hogy match is alig akadt, a legtöbben pár üzenetváltás után felszívódtak, úgyhogy meg is váltam ezektől a számomra időpazarló appoktól. Amikor elém rakta a közösségi média az AI rapid randit, megvettem a jegyet, mert úgy voltam vele, hogy ha itt sem fogok rátalálni egy szimpatikus lányra, és nem lesz jó élmény, legfeljebb nem megyek többször.