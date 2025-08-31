Jobb az AI rapid randi mint egy randiapp? Kipróbáltam!

Amióta letöröltem a randiappokat a telefonomról, sokkal nyugisabb az életem. Persze ettől még az algoritmus mindig megtalál, és időről időre feldob valami randis hirdetést. Már nem stresszelek a párkeresésen: ha jön valaki, akkor jön, ha nem, akkor sem dől össze a világ. Inkább arra figyelek, hogy szeressem annyira magam, hogy jó társaság legyek saját magamnak is. Ám egyik este pörgettem a feedet és egyszer csak szembejött velem egy hirdetés, azzal a dumával, hogy „Érkezz szingliként, távozz párosban!”. Nem tudtam ellenállni neki, így hát beneveztem az AI rapid randira.
Nem sokat vártam amúgy az estétől. Utoljára az egyetem alatt vettem egyszer részt egy 6 perces rapid randin, de az is borzalmas volt. Egyrészt a nők többsége csak azért jött, hogy a férfi nem iránt felgyülemlett dühét megtorolja idegeneken, másrészt a 6 perc csak arra elég, hogy megfigyeld, hogy valakinek milyen színű a szeme. Ugyanis a beszélgetés alatt végig maximum hangerőn szólt a zene, ezért nagyon jól jött volna, ha már korábban megtanulok szájról olvasni és valószínűleg a többiek is pont ugyan ezt gondolták. Konkrétan mindenki üvöltözött a másikkal, mert a zenén túl egymást is túl kellett kiabálni. Kész csoda volt, ha nem csak mondatfoszlányokat sikerült megérteni abban a hangzavarban. Az egész rendezvény úgy festett, mintha dühkezelési problémákkal küzdő párokat ültettek volna le egymással szembe. A végére szerintem mindkét fél jobban utálta a másik nemet, mint a rapid randi előtt.
Végül azért sikerült egy lánnyal kontaktot cserélnem, és lett belőle pár randi is – bár azon túl nem fejlődött tovább a történet. Azóta eltelt több mint tíz év, és ez idő alatt kizárólag személyes leszólításból lett barátnőm. Voltam már Tinderen, Badoon, Boo-n, Facebook társkeresőn, Bumble-n, de innen az elmúlt időszakban nem volt olyan, akivel személyesen is találkoztam volna. Azonkívül, hogy match is alig akadt, a legtöbben pár üzenetváltás után felszívódtak, úgyhogy meg is váltam ezektől a számomra időpazarló appoktól. Amikor elém rakta a közösségi média az AI rapid randit, megvettem a jegyet, mert úgy voltam vele, hogy ha itt sem fogok rátalálni egy szimpatikus lányra, és nem lesz jó élmény, legfeljebb nem megyek többször.
Szombat este hatkor megindultam a cél felé. A visszaigazoló e-mailben előre jelezték, hogy ki kell tölteni egy négybetűs személyiségtesztet (Myers-Briggs típusjelző), hogy könnyebb legyen összepárosítani a résztvevőket. Ezt útközben, a 4-es 6-os villamoson zötyögve gyorsan meg is csináltam, sőt még fotót is feltöltöttem magamról. Eddig teljesen olyan volt, mint egy sima regisztráció egy társkereső appban.
A helyszín egy bevásárlóközpont tetőterasza volt. Hangulatos dekor, lágy fények és a zene is kellemes. Amikor körbenéztem, rögtön feltűnt, mennyi jól szituált férfi és nő gyülekezik. Az a sztereotípia, hogy ilyen eseményekre csak elhízott, igénytelen emberek járnak, egy pillanat alatt megdőlt. A bejáratnál elkérték az e-mail címemet, hogy be tudjanak azonosítani. Ezek után adtak egy QR-kódot, amit be kellett szkennelni a telefonommal, és már jöhetett is a következő személyiségteszt. Leültem egy üres asztalhoz és elkezdtem kitölteni.
Az újabb kérdéssor értékrendi és személyes preferenciákat firtatott. Az AI randiguru ezek alapján keresett nekem ideális partnereket, akikkel nem lehet megúszni a személyes találkozót, hiszen mind itt vannak a helyszínen. A teszt kitöltése közben limonádét szürcsölgettem, és mire felocsúdtam, már négyen ültünk egy asztalnál: két nő és két férfi. Mindannyian kedvesek, nyitottak és feltűnően jó megjelenésűek voltak, persze a hölgyek javára billent a mérleg. Amíg az algoritmus kifundálta, hogy ki-kivel legyen, mi egy jóízű beszélgetésbe kezdtünk. Az egyik lány például bevallotta, hogy ő nem is akart jönni, csak a barátnőjét kísérte el.
Aztán jött a nagy pillanat: nekem három találatom lett. Az AI randiguru épp azt a lányt szánta nekem, aki átellenben ült és épp előbb közölte, hogy roppantul kínosan érzi magát. Fotó alapján könnyű volt beazonosítani. Beszélgetni kezdtünk, és kiderült, hogy tényleg sok bennünk a közös, sőt ugyanabból a megyéből származunk. Papíron tehát minden stimmelt, csak éppen a kémia hiányzott. Valószínűleg azért, mert mindketten rettenetesen zavarban voltunk, és csak erősítettük egymás szorongását.
Megpróbáltam megtalálni a másik két páromat, de egyikük épp foglalt volt, a másik pedig mintha felszívódott volna. Úgy tűnik, a mesterséges intelligencia számolt velük – a sors viszont nem. A végére összeverődött egy kisebb csapat, és velük együtt folytattunk egy igazán jó hangulatú beszélgetést filmekről, sorozatokról, randizásról és az élet egyéb dolgairól. Szerelem nem lett belőle, csak egy könnyed, baráti hangulatú este, ami végül is sosem rossz.
Az AI vakrandi kétségtelenül jobb volt, mint egy 6 perces rapid randi vagy a végtelen jobbra húzogatás. Nem kellett üvölteni a másikkal, hogy lehessen hallani egymást, nem csúsztam bele ghostingba, és mindenki tényleg hús-vér emberként ült ott a másikkal szemben. Itt nincs olyan, hogy a csetelés közben elképzelt valaki nem az, akinek vártad. Itt egyből kapod a visszajelzést. Az algoritmus segíthet kiszűrni, hogy kivel passzolsz elméletileg, de az a bizonyos szikra továbbra sem egy gép által legyártható termék. Hiába a közös megye, az azonos hobbi és értékrend – ha nincs vonzalom, akkor egyszerűen nincs és kész, de ha nem is sikerül, itt legalább jól el lehetett cseverészni meglehetősen érdekes emberekkel.
