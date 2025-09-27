Ég a mécses Sallai Nóra és kisfia balesetének helyszínén - A balesetben érintett fiú családjának élete is tönkrement

Ahogy megírtuk, éppen egy éve, 2024. szeptember 27-én karambolozott Sallai Nóra. A színésznő a mai napig nem épült fel teljesen, kisfia a kórházba szállítás után meghalt. A szomorú évfordulón megszólalt a balesetben érintett Kevin édesapja, Attila. Elmondta, a történtek az ő életüket is tönkretették. A Bors az alsónémedi baleset helyszínén járt, ahová többen virágokat helyeztek el és mécses is ég a kisfiú emlékére.
A kereszteződésben balesetet okozó BMW volánja mögött egy férfi, Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin, aki kisebb sérüléseket szenvedett. A fiú édesapja, Attila a lapnak elmondta, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten. „A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért” – nyilatkozta. „Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért” – tette hozzá.
A lap megtudta, Rikárdó jelenleg Erdélyben tartózkodik és mindent megtesz a családjáért, építkeznek. Hozzátartozója elmondta, sokáig rémálmai voltak és pszichológushoz is járt.
Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője kérdésünkre elmondta: az ügyben még tart a nyomozás, ezért a gyanúsított ellen még nem emeltek vádat. Szükség lehet még tanúk kihallgatására és szakértői véleményekre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.