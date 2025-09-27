Ég a mécses Sallai Nóra és kisfia balesetének helyszínén - A balesetben érintett fiú családjának élete is tönkrement

Ahogy megírtuk, éppen egy éve, 2024. szeptember 27-én karambolozott Sallai Nóra. A színésznő a mai napig nem épült fel teljesen, kisfia a kórházba szállítás után meghalt. A szomorú évfordulón megszólalt a balesetben érintett Kevin édesapja, Attila. Elmondta, a történtek az ő életüket is tönkretették. A Bors az alsónémedi baleset helyszínén járt, ahová többen virágokat helyeztek el és mécses is ég a kisfiú emlékére.

Sallai Nóra és kisfia egy éve szencedtek tragikus balesetet

Forrás: TV2

A Sallai Nóra-balesetben érintett Kevin nem tudja magát túltenni a történteken

A kereszteződésben balesetet okozó BMW volánja mögött egy férfi, Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin, aki kisebb sérüléseket szenvedett. A fiú édesapja, Attila a lapnak elmondta, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten. „A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért” – nyilatkozta. „Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért” – tette hozzá.

Sallai Nóra balesetének helyszínén ég a mécses

Forrás: Bors

Rikárdót rémálmok gyötörték

A lap megtudta, Rikárdó jelenleg Erdélyben tartózkodik és mindent megtesz a családjáért, építkeznek. Hozzátartozója elmondta, sokáig rémálmai voltak és pszichológushoz is járt.