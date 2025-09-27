Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Sallai Nóra balesete

Ég a mécses Sallai Nóra és kisfia balesetének helyszínén - A balesetben érintett fiú családjának élete is tönkrement

Sallai Nóra balesete karambol Sallai Nóra
A színésznő kocsijába beleszáguldó BMW sofőrje és a mellette utazó fiú is képtelen túltenni magát a tragédián. Sallai Nóra a karambolban elvesztette a kisfiát, és még mindig a gyógyulásáért küzd.

Ahogy megírtuk, éppen egy éve, 2024. szeptember 27-én karambolozott Sallai Nóra. A színésznő a mai napig nem épült fel teljesen, kisfia a kórházba szállítás után meghalt. A szomorú évfordulón megszólalt a balesetben érintett Kevin édesapja, Attila.  Elmondta, a történtek az ő életüket is tönkretették. A Bors az alsónémedi baleset helyszínén járt, ahová többen virágokat helyeztek el és mécses is ég a kisfiú emlékére. 

Sallai Nóra és kisfia egy éve szencedtek tragikus balesetet
Sallai Nóra és kisfia egy éve szencedtek tragikus balesetet
Forrás: TV2

A Sallai Nóra-balesetben érintett Kevin nem tudja magát túltenni a történteken

A kereszteződésben balesetet okozó BMW volánja mögött egy férfi, Rikárdó ült, mellette rokona, a kocsi tulajdonosa, Kevin, aki kisebb sérüléseket szenvedett. A fiú édesapja, Attila a lapnak elmondta, hogy gyermeke képtelen magát túltenni a baleseten. „A fiúk nem azzal a szándékkal ültek autóba, hogy bárkinek is ártsanak. Valóban gyorsan hajtottak, ami egy tragikus balesetet eredményezett, és tudják, hogy ezzel a tudattal kell tovább élniük. Rikárdó kislánya aznap nagyon beteg volt, ezért siettek lázcsillapítóért” – nyilatkozta. „Békés, mélyen vallásos pünkösdisták vagyunk. Egy időben misszionáriusként is szolgáltunk. A baleset után több gyülekezetünk is imádkozott a kisfiúért és a művésznő felépüléséért. Mi azóta is rendszeresen fohászkodunk a gyermekért– tette hozzá. 

Sallai Nóra balesetének helyszínén ég a mécses
Forrás: Bors

Rikárdót rémálmok gyötörték

A lap megtudta, Rikárdó jelenleg Erdélyben tartózkodik és mindent megtesz a családjáért, építkeznek. Hozzátartozója elmondta, sokáig rémálmai voltak és pszichológushoz is járt. 

Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője kérdésünkre elmondta: az ügyben még tart a nyomozás, ezért a gyanúsított ellen még nem emeltek vádat. Szükség lehet még tanúk kihallgatására és szakértői véleményekre.

Sallai Nóra és megmentője, Mátai Nóra üzentek egymásnak: a két nő élete örökre összekapcsolódott

Egy ország ismerte meg Mátai Nóra nevét egy évvel ezelőtt. Ő volt az a 15 éves tinilány, aki a baleset után gondolkodás nélkül Sallai Nóra és kisfia segítségére sietett.

A gyászterapeuta Sallai Nóra tragédiájáról: "Egy gyászoló szülő élete utolsó szívdobbanásáig gyászoló szülő marad"

"Egy gyászoló szülő élete utolsó szívdobbanásáig gyászoló szülő marad"

Sallai Nóra balesete – A tragédia az első sokktól a gyógyulásig

2024 őszén Alsónémedinél egy tragikus autóbaleset örökre megváltoztatta a Jóban Rosszban színésznőjének életét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu