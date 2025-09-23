A neved kezdőbetűi miatt érnek folyton szerelmi csalódások téged – Ezt állítja egy új kutatás

Számos dolog befolyásolhatja a magánéleted alakulását: a lakóhelyed, a szülői mintáid, a veled született adottságok és a tanult készségek. A genetikai tényezőkön és az élettapasztalataidon kívül azonban van egy kevésbé ismert dolog is, ami hatással van a személyiséged és a magánéleted alakulására, ez pedig nem más, mint a neved kezdőbetűi. Igen, jól hallottad. A pszichológia szerint kezdeti előnyt élveznek a szívedhez vezető úton azok a személyek, akiknek a nevében hasonló betűk vannak, mint a tiédben. Mutatjuk, hogy tudat alatt miért keveredünk sorra szerelmi csalódásokba.

A szerelmi csalódásainkért a nevünk kezdőbetűi lehetnek a felelősek

Vannak, akik a csillagokhoz, mások a tudományhoz, vagy egyenes a pszichológiához fordulnak iránymutatásért, ha tudni akarják, hogy mit rontottak el, hogy mindig csalódással ért véget a szerelmük. Sokan még csak elképzelni sem tudják, hogy miért mindig a rossz emberbe szeretnek bele, vagy miért mindig ők sérülnek egy-egy szakításnál. Pedig a válasz lehet, hogy könnyebb mint gondolnánk. A Brigitte.de lap egy pszichológiai kutatás eredményével magyarázta meg a rossz döntések hátterét.

Név-betű hatásnak nevezi a pszichológia azt a jelenséget, hogy a nevünkben szereplő betűket előnyben részesítjük az életünk különböző területein. Tudat alatt preferáljuk a karrierünk és a partnerünk kiválasztása esetén is, ha hasonló betűk vannak a nevünkben.

– kezdte beszámolóját a lap. A név-betű hatást először Jozef Nuttin Belga pszichológus fedezte fel, amikor 1977-ben az autópályán vezetve észrevette, hogy vonzónak találja azokat a rendszámtáblákat, amelyek tartalmazták a neve kezdőbetűit. A professzor ezután kutatást indított, amelyet az azóta eltelt években 15 különböző országban is megismételtek. Így derült ki, hogy az agyunk szereti az ismerős dolgokat, így azonnal szimpátiát érez, ha olyan neveket, vagy betűket lát, amelyek ismerősnek hatnak a számára. Ez akkor is így van, ha egyébként semmilyen más téren nem nem passzolnál valakivel.

Tudat alatt pozitívan értékelünk mindent és mindenkit, aminek vagy akinek köze van hozzánk, vagy hasonlít valamiben hozzánk. Ezt másszóval implicit egoizmusnak is nevezzük.

A kutatásból kiderült, hogy szignifikánsan több Florence él például Floridában, mint más államokban, ez pedig azért van, mert a nevük hasonlósága miatt rengetegen választották otthonuknak ezt az államot, szemben a más nevű hölgyekkel.

De milyen következményekkel járhat számunkra ez az implicit egoizmus?

A hasonló nevű embereket a körülményektől függetlenül vonzóbbnak találhatjuk, mint amennyire valójában tetszenének, illetve a költözésnél észrevehetjük, hogy az ismerős utcaneveket részesítjük előnyben. Egy másik érdekességre is felhívta a lap a figyelmet, ez pedig nem más, mint hogy a vezetéknevünk kezdőbetűje a magánéletünk alakulása mellett a tanulmányi előmenetelünket is megjósolhatja:

Ha a nevünk kezdőbetűi az ABC első betűi között vannak, akkor nagyobb valószínűséggel válunk jó tanulókká, mert a tanárok tudat alatt okosabbnak tartják a naplóban elől szereplő diákokat és nagyobb odafigyelést is fordítanak rájuk. Ha viszont a neved miatt a lista hátulján foglalsz helyet, akkor sokkal kevésbé valószínű, hogy a tanáraid jó tanulóként fognak rád emlékezni és sokat foglalkoznának veled.

– zárta sorait a kutatás.