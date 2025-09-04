Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Ha a férjednek viszonya van, ez a nő szabadít meg tőle – Kínában létezik a szeretőelűző szakma

Shutterstock - Ground Picture
házasság terápia Kína szerető
Life.hu
2025.09.04.
A szeretőelűzők egy új, virágzó iparágat képviselnek a mai Kínában. Bizonyos nők vállalják, hogy beépülnek idegen férjek és házaspárok életébe, hogy módszeresen elűzzék szeretőiket. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan működik egy szerető elűzés, mi áll a háttérben, és milyen lélektan hajtja azt a nőt, aki szerint a szerető gyakran csak azért van jelen, mert nem hiszi, hogy teljes szeretetet érdemel.

A Mistress Dispeller című filmnek köszönhetően vált ismertté az úgynevezett szeretőelűző szakma. Ebben a dokumentumfilmben Wang Zhenxi, az „egészen hétköznapi” nő szerepel, aki különleges szakmát űz. Ugyanis hirtelen felbukkan az afférba keveredett házasságokban, egy régi ismerősnek álcázva magát, hogy manipulációval elűzze a szeretőt, ezzel újra a békés együttélés felé terelve a párt. Ez a szerep, film nemcsak egy morálisan ambivalens hivatást jár körbe, hanem Kína változó kulturális, társadalmi és gazdasági kontextusára is rávilágít.  

szomorú nő áll, mögötte a kanapén boldog pár beszélget, szerető, kapcsolat
A szeretőelűzők módszerei közé tartoznak: megfélemlítés, érzelmi manipuláció, megszégyenítés, lefizetés.
Forrás: Shutterstock

A filmben többek között előkerülnek olyan kulturális jelenségek, mint a hanyatló házasságkötési hajlandóság, a válások és a fiatalok elutasító magatartása a házasság gondolatára. A filmben megjelenő szerető elűzése – noha nyugati szemmel megtévesztés – a kínai kulturális közegben gyakran kegyes színlelésnek tekinthető, ahol nem akar senki szégyent vallani, hanem inkább finoman, de hatékonyan feloldani a konfliktust.

Valójában kinek van szüksége segítségre?

„Ha valaki szerető lesz, az azért van, mert úgy érzi, nem érdemel teljes szerelmet. Éppen ő az, akinek a legtöbb segítségre van szüksége.” 
A film készítője, Elizabeth Lo Hongkongból érkezve, az „idegen nézőpontot” akarta feltárni: nem a szerelmi háromszöget, hanem a szerető szemszögét vizsgálja. A szeretőelűző szerepében megjelenő nőt, a feleséget és a szeretőt is árnyalt módon ábrázolja a vásznon, és nem választ oldalt, nem védi az egyik vagy a másik félt. 

Valóban létezik ez a szakma?

Ez a szakma alig tíz éve létezik, de ma már egyre gyakoribb a nagyvárosokban. Az ügyfelek között többnyire olyan feleségek találhatóak, akik meg akarják menteni házasságukat a „kis harmadik”(xiao san) – így nevezik a kínai popkultúrában a szeretőt, akit gyakran ábrázolnak ragadozó, de ellenállhatatlan házrontóként, akár futó kalandról, akár hosszú távú kapcsolatól van szó – elűzésével.

Tehát a „szeretőelűző szakma” nem kitaláció, ahogy az ország egyre inkább küzd a csökkenő házasságkötések, házassági arányok és a növekvő válások számával. Ennek következtében kialakult a „szerelmi ipar”: randitáborok, állami házasságvédelmi programok, sőt applikációk is léteznek házastársak számára. 

Hogyan hozott létre egy új iparágat a gazdasági fellendülés és a mélyen gyökerező nemi egyenlőtlenség?

A gazdasági fellendülés, a férfiak megnövekedett anyagi lehetőségei és a nők házasságon belüli kiszolgáltatottsága hozzájárult ahhoz, hogy sok feleség inkább külső szakemberekhez forduljon a szeretők eltávolítására, minthogy kilépjen a kapcsolatból. Ez a gyakorlat egyszerre tünete a modern Kína gazdasági átalakulásának és a patriarchális társadalmi rend konzerválódásának.

A gyors társadalmi változások, a jogi reformok és a makacsul élő hagyományok keveréke valóságos válságot idézett elő a kínai házasság intézményében. Az elmúlt tíz évben a válások száma megduplázódott. Az esetek harmadában a hűtlenség a fő ok, és a férfiak tizenháromszor nagyobb eséllyel lépnek félre, mint a nők. Mindez különösen aggasztónak számít egy olyan országban, ahol a házasság nagy társadalmi értéket képvisel.

Miért van igény szeretőelűzőkre?

  • Kínában a gazdasági boom miatt egyre több férfinak lett anyagi lehetősége fenntartani „második kapcsolatokat”.
  • Mindeközben ezt komoly társadalmi, nemi egyenlőtlenségek kísérik, a nők (különösen idősebb feleségek) gyakran kevés hatalommal rendelkeznek, és házasságuk megőrzését tartják elsődlegesnek, még árulás esetén is.
  • Ezért hajlandóak pénzt fizetni „szakembereknek”, akik különféle trükkökkel, manipulációval  távolítják el a szeretőt. 

A kulturális háttér és szerepek

A dokumentumfilm egyik érdekes eleme a kulturális különbség felvillantása a nyugati és Kínában megszokott módszerek között. Hazai viszonylatban a párterápia, kommunikáció, külföldi utazás, ami a normális válaszreakció, ha fény derül egy viszonyra – radikális esetekben válás, szakítás. Mindezzel szemben Kínában még erősen él a megbocsátás és az „presztízs” helyreállításának vágya, ami feltételezi a közvetlen konfrontáció elkerülését, mintha a megcsalt feleség nem is tudna a szerető létezéséről. Összességében a terápia stigmatizál, és a szeretőelűzőnek pont ez a finom, „arccal” nem szembesítő megoldás a feladata. A film rendezője szerint: 

„Egyfelől elnyomónak tűnhet a módszer, másfelől viszont nagyon elegáns módja annak, hogy egy konfliktust úgy oldjunk meg, hogy senki ne veszítse el a presztízsét.”  

A „szeretőűzők” sokféle eszközt alkalmaznak:

  • Van olyan szerető, akit le lehet fizetni, vagy el lehet bátortalanítani kellemetlen igazságokkal a férfitól (adósságok, idős szülők ápolása stb.).
  • Megfélemlítés vagy megszégyenítés: másokat szégyenbe lehet hozni családjuk, barátaik előtt, információk kiszivárogtatása által a szerető múltjáról vagy a férfi kötelezettségeiről.
  • Érzelmi manipuláció: női „űzők” néha barátnőként közelednek a szeretőhöz, hogy finoman lebeszéljék a kapcsolatról.
  • Szélsőséges esetben: a férfi mistress-dispeller saját maga csábítja el a szeretőt.
  • Áthelyezés: ha az ügyfélnek vannak kapcsolatai, előfordulhat, hogy a szeretőt hirtelen másik városba helyezik. 

Ezek is érdekelhetnek:

Szakítás a reggeli kávé miatt? 7 agyament okból beadott válókereset

Egy házasság felbomlásához olykor egészen különös dolgok vezetnek. Erre remek példa az a 7 válás, amik kapcsán bele sem merünk gondolni, hogy bírta ki a válóperes ügyvéd röhögés nélkül a procedúrát.

A tökéletes pasi receptje: 7 jel, hogy egy férfit szerető anya nevelt fel

Ezek a férfiak az anyai nevelés igazi mesterművei, és a nők azonnal megérzik rajtuk.

Titkos utazásból rémálom: így buktatta le férjét a megcsalt feleség a reptéren - VIDEÓ

A bosszú hidegen tálalva a legjobb. Egy férfi nem sejtette, megcsalása ténye milyen kegyetlen megtorlást von maga után: titkos utazásán szeretőjével nem csak a bőröndje várta a reptéren.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu