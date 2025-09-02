Ezt a 4 furcsa dolgot műveli egy pasi, ha titokban szerelmes beléd

Csajok egyezzünk meg valamiben: a férfi néha a legegyszerűbb teremtmény a földön, néha pedig egy megfejthetetlen rejtély a számunkra. Kifürkészhetetlen gondolataival, és néha logikátlan cselekedeteivel könnyen zavarba hozhat minket és önmagát is. Ha pedig nem tisztázott köztünk a helyzet, vagy nem mutatja ki egyértelműen, hogy kellünk-e neki, akkor ideje elővennünk a pszichológia tudományát, amely összeszedett néhány olyan viselkedési formát, amit akkor szoktak a pasik tudatalatt művelni, ha vonzódnak a másik félhez. Lássuk, hogy mit csinál a férfi, ha titokban szerelmes.

Ha titokban szerelmes a férfi, ez a 4 furcsa viselkedés buktatja le: ezeket csinálja, ha vonzódik hozzád

Forrás: Shutterstock

A vonzalom négy jele: ezt csinálja egy férfi, ha titokban szerelmes beléd

A yourtango szakértője szedte össze azokat a tudatalatti viselkedési formákat, amelyeket a szerelmes (vagy éppen őrülten vágyakozó) férfiak szoktak mutatni a vonzódásuk tárgyának társaságában.

1. Komolyság, és váratlan csend

A szakértő szerint az egyik legegyértelműbb jele annak, hogy tetszel a pasinak, az az, hogy kicsit zavarban van a randi során társaságodban, és nehezen jönnek a szájára a szavak. Csendesnek és töprengőnek tűnhet, miközben belül azért küzd, hogy fenntartsa a beszélgetést, és ne tűnjön teljesen ostobának. Ilyenkor gyakran erőltethetik, hogy te mesélj magadról, de ne ijedj meg, ez csak egy időleges probléma, a következő találkozásnál már biztos sokkal nyitottabb és bátrabb lesz veled szemben. Már ha adsz neki esélyt...

2. A szögletes tervezés

Biztos neked is feltűnt már, hogy vannak azok a férfiak, akik menetrendszerűen jönnek-mennek, és úgy érezhetjük, mintha óraműpontossággal tartanák be a megbeszélteket. Nem arra kell gondolni, hogy pontosan jelenik meg a randin - ez alap kéne, hogy legyen - hanem az olyan dolgokra, minthogy pontosan 3 napot vár, hogy újra elhívjon randizni, vagy ha megbeszélitek, hogy este 8 körül keres téged, akkor pontosan 8 órakor fogad tőle egy üzenet. Ez azért történik, mert retteg attól, hogy elveszíthet téged, ha spontán viselkedne, vagy ha túl korán keresne.

3. Önteltség és hencegés

Ez már közismert: ki ne járt volna olyan randin, ahol Ádám leszármazottai szinte saját magukkal randiztak, ugyanis folyamatosan csak arról ment a téma, hogy ők milyen sikeresek, és milyen izgalmas életet élnek. A pszichológus szerint ez azért van, mert macsónak akarnak tűnni és le akarnak nyűgözni téged. A szakértő szerint nehéz megtalálni az arany középutat aközött, hogy egy férfi megmutassa a legjobb oldalát, és aközött, hogy túlzásokba essen. De megnyugtatlak: nem biztos, hogy önimádó a randipartnered, csak nagyon szeretné megnyerni a szimpátiádat. Ha viszont nem változik a többi randin sem, és továbbra is nagyképű, akkor red flag!

4. Nem próbál meg megcsókolni

Hogy micsoda? De hát az lenne a vonzalom lényege, nem? Hát úgy tűnik, hogy a férfiak teste és lelke ellentétesen működik, ha a vonzalomról van szó. A szakértő szerint ugyanis pont a szerelmes férfi az, aki később fog téged megcsókolni, mint a szívtelen nőcsábász. Ez pusztán azért van így, mert a jófiú várja a tökéletes pillanatot, szorong amiatt, hogy te is akarod-e, hogy megcsókoljon és nem akarja túl gyorsan tönkretenni a köztetek alakuló kémiát sem. Ez így van akkor is, ha mondjuk te már a második randi óta várod, mikor történik meg a várva várt csók köztetek. Ezen a helyzeten azzal segíthetsz a legtöbbet, ha egy elszeparált helyen nagyon egyértelművé teszed neki a helyzetet. Ha onnantól sem elég bátor ahhoz, hogy kezdeményezzen, akkor viszont lehet, hogy vessző helyett pontot kell tenni.