Szörnyetegnek nevezték az anyát, mert komoly beavatkozásnak vetette alá kisbabáját - Előtte-utána fotókon a kisfiú

Egy 36 éves ausztrál édesanya komoly döntést hozott. Eltávolította újszülött babája bőréről a tűzfoltot, ami a gyermek fél arcát beborította – a kommentelők azonban úgy reagáltak, amire senki nem számított: népharag zúdult rá.
A 36 éves Brooke Atkins 2022-ben szülte meg második gyermekét, a kisfiú arcának felét sötét és nagy tűzfolt borította. Az ilyen jellegű bőrhibák, ha a test más részein találhatóak, akkor teljesen ártalmatlanok, de ha az arcon jelennek meg, komoly problémákat okozhatnak: zöld hályogot, vakságot és neurológiai rendellenességeket is.
Mint később kiderült, Brooke Kingsley nevű kisbabájánál az összes lehetséges betegség fennállt, ezért a szülők hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, hogy plasztikai sebész segítségével eltávolíttatják a tűzfoltot.
Ami ezután következett, arra azonban senki nem számított.
Atkins megosztotta Instagramon a követőivel gyermeke egészségügyi kálváriáját, így természetesen a döntését is, miszerint lézeres kezelésnek vetik alá a picit. Ekkor azonban olyan népharag zúdult rá, ami teljesen lesokkolta a fiatal anyát: többen szörnyetegnek nevezték, amiért lézerrel égetteti meg a babája arcát és voltak, akik szerint el kellene venni tőle a gyerekeit.
A legtöbb kommentelő szerint az anya csak esztétikai okokból műttette meg a babát, Brooke pedig teljesen kikészült az üzeneteket olvasva. Bár jócskán kapott bátorító kommenteket is, nagyon megviselték a történtek és az összes gyerekneveléssel kapcsolatos döntését megkérdőjelezte. Mindezek ellenére végül nem gondolta meg magát és igénybe vette az eljárást, majd 3 évvel később megmutatta a Kingsley arcán elért eredményeket, a lézerkezelés szinte teljesen eltüntette a vörös foltokat.
Brooke szerint fontos megjegyezni, hogy a kezelés nem elsősorban esztétikai jellegű: fő célja az, hogy megakadályozza a bőr további területeinek károsodását és továbbra is küzdeni fog azért, hogy az emberek tájékozódjanak a tűzfoltok miatt felmerülhető egészségügyi problémákról és ne legyen tabu a lézeres eltávolítás.
