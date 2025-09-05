Szörnyetegnek nevezték az anyát, mert komoly beavatkozásnak vetette alá kisbabáját - Előtte-utána fotókon a kisfiú

Egy 36 éves ausztrál édesanya komoly döntést hozott. Eltávolította újszülött babája bőréről a tűzfoltot, ami a gyermek fél arcát beborította – a kommentelők azonban úgy reagáltak, amire senki nem számított: népharag zúdult rá.

Kingsley arcát ellepték a tűzfoltok.

Eltávolítatta gyermeke arcáról a tűzfoltot, kis híján meglincselték az ausztrál anyát

A 36 éves Brooke Atkins 2022-ben szülte meg második gyermekét, a kisfiú arcának felét sötét és nagy tűzfolt borította. Az ilyen jellegű bőrhibák, ha a test más részein találhatóak, akkor teljesen ártalmatlanok, de ha az arcon jelennek meg, komoly problémákat okozhatnak: zöld hályogot, vakságot és neurológiai rendellenességeket is.

Mint később kiderült, Brooke Kingsley nevű kisbabájánál az összes lehetséges betegség fennállt, ezért a szülők hosszas gondolkodás után úgy döntöttek, hogy plasztikai sebész segítségével eltávolíttatják a tűzfoltot.

Ami ezután következett, arra azonban senki nem számított.

A kisfiú tűzfoltja a látását is veszélyeztette.

Népharag zúdult rá

Atkins megosztotta Instagramon a követőivel gyermeke egészségügyi kálváriáját, így természetesen a döntését is, miszerint lézeres kezelésnek vetik alá a picit. Ekkor azonban olyan népharag zúdult rá, ami teljesen lesokkolta a fiatal anyát: többen szörnyetegnek nevezték, amiért lézerrel égetteti meg a babája arcát és voltak, akik szerint el kellene venni tőle a gyerekeit.

Brooke Atkins kisfia már korán megvívta a maga harcát.

Brooke kikészült a kommentektől

A legtöbb kommentelő szerint az anya csak esztétikai okokból műttette meg a babát, Brooke pedig teljesen kikészült az üzeneteket olvasva. Bár jócskán kapott bátorító kommenteket is, nagyon megviselték a történtek és az összes gyerekneveléssel kapcsolatos döntését megkérdőjelezte. Mindezek ellenére végül nem gondolta meg magát és igénybe vette az eljárást, majd 3 évvel később megmutatta a Kingsley arcán elért eredményeket, a lézerkezelés szinte teljesen eltüntette a vörös foltokat.

A kis Kingsley arcáról szinte teljesen eltűnt a tűzfolt.

