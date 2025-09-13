Válás elit körökben – Mi áll a milliárdos házasságok bukása mögött?

A világ leggazdagabb férfijai dollármilliárdok felett rendelkeznek – de a saját érzelmeikkel már nehezebben bánnak. Hiába lettek előbb milliomosok majd milliárdosok, a pénz nem menti meg a kapcsolataikat. Hiába a jacht, a helikopter, a svájci bankszámla meg a heti három Michelin-csillagos vacsora, ha nem tudnak mit kezdeni az intimitással. A milliárdosok válásai mögött sokkal mélyebb, sokkal emberibb okok húzódnak: velük is előfordul, hogy véletlenül rossz nevet mondanak az ágyban, és megesik, hogy a feleségük gyanús SMS-eket talál a telefonjukban. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még a legfényesebb házasság is romba dőlhet.

A milliomosok közt még gyakoriabbak a széteső kapcsolatok.

Híres milliárdosok híres válásai

A vastag bankszámla nem garancia a tartós házasságra. Az alábbi úriemberek válásai is ezt bizonyítják.

Jeff Bezos – az elkerülő „üzleti kötődés”

Az Amazon alapítója, vagyona 210 milliárd USD.

MacKenzie Scott-tól vált el 25 év házasság után.

Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt – a válás után MacKenzie arról beszélt, hogy évekig csak e-mailben kommunikáltak egymással, Bezos ugyanis még a telefont sem volt hajlandó felvenni.

Jeff Bezos valószínűleg a munkamániája miatt lett milliárdos, amiből a házassága alatt sem vett alább. Válás lett a vége.

Elon Musk – a briliáns, de érzelmileg vak géniusz

Tesla/SpaceX/X tulajdonos, vagyona 230 milliárd USD.

Justine Musk-tól (kétszer is), később Grimes-tól vált el.

Musk egyik szerelemből esett a másikba, de egyik se tartott sokáig. Muskot Walter Isaacson és más források intellektuálisan lángelmének írják le, akinek az érzelmi rezsiórája nem pörög olyan sebesen, mint a racionális agya. Justine korábban bevallotta: mások közelében még sosem érezte magát annyira magányosnak, mint amikor Muskkal volt. Persze Musk maga is elismeri, hogy végtelenül magányosnak érzi magát: „Társ nélkül nem vagyok boldog” — mondta a Rolling Stone-nak. Csakhogy ez az önreflexió nem vált át cselekvésbe. Az Asperger-szindróma-szerű jegyek miatt inkább tűnik egy két lábon járó intelligens kalkulátornak, mint Rómeónak.