Válás elit körökben – Mi áll a milliárdos házasságok bukása mögött?

A világ leggazdagabb férfijai dollármilliárdok felett rendelkeznek – de a saját érzelmeikkel már nehezebben bánnak. Hiába lettek előbb milliomosok majd milliárdosok, a pénz nem menti meg a kapcsolataikat. Hiába a jacht, a helikopter, a svájci bankszámla meg a heti három Michelin-csillagos vacsora, ha nem tudnak mit kezdeni az intimitással. A milliárdosok válásai mögött sokkal mélyebb, sokkal emberibb okok húzódnak: velük is előfordul, hogy véletlenül rossz nevet mondanak az ágyban, és megesik, hogy a feleségük gyanús SMS-eket talál a telefonjukban. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még a legfényesebb házasság is romba dőlhet.
A vastag bankszámla nem garancia a tartós házasságra. Az alábbi úriemberek válásai is ezt bizonyítják.
Az Amazon alapítója, vagyona 210 milliárd USD.
MacKenzie Scott-tól vált el 25 év házasság után.
Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt – a válás után MacKenzie arról beszélt, hogy évekig csak e-mailben kommunikáltak egymással, Bezos ugyanis még a telefont sem volt hajlandó felvenni.
Tesla/SpaceX/X tulajdonos, vagyona 230 milliárd USD.
Justine Musk-tól (kétszer is), később Grimes-tól vált el.
Musk egyik szerelemből esett a másikba, de egyik se tartott sokáig. Muskot Walter Isaacson és más források intellektuálisan lángelmének írják le, akinek az érzelmi rezsiórája nem pörög olyan sebesen, mint a racionális agya. Justine korábban bevallotta: mások közelében még sosem érezte magát annyira magányosnak, mint amikor Muskkal volt. Persze Musk maga is elismeri, hogy végtelenül magányosnak érzi magát: „Társ nélkül nem vagyok boldog” — mondta a Rolling Stone-nak. Csakhogy ez az önreflexió nem vált át cselekvésbe. Az Asperger-szindróma-szerű jegyek miatt inkább tűnik egy két lábon járó intelligens kalkulátornak, mint Rómeónak.
Microsoft-alapító, vagyona 130 milliárd USD.
Melinda French Gatestől 27 év után vált el.
Ők az élő példa arra, hogy a társadalmi elit élete sem tündérmese. Kívülről úgy tűnt, ők a techvilág milliárdos mintapárja: közös alapítvány, közös misszió, közös PR. Melinda Gates azonban a válás után arra panaszkodott a médiának, hogy neki hiányzott az egyenrangúság, a bizalom és az érzelmi jelenlét. A kapcsolatukban nem volt helye a gyengédségnek – csak a teljesítménynek. A tanácsadóik szerint „együtt nőttek fel”, de a személyes céljaik idővel elváltak. Melindát pszichésen is megviselte a válóper: pánikrohamok és identitásválság gyötörte – a Time szerint a saját elmondása alapján a kapcsolat végén már csak önmagát próbálta újra összerakni.
A három férfi kapcsolataiban közös, hogy az EQ-juk fejletlenebb volt, mint a technológiájuk.
– Bezos kerüli az érzelmi bevonódást.
– Musk egy lángész, de érzelmileg elérhetetlen.
– Gates számára pedig fontosabb a kontroll, mint az érzelmi kapcsolódás.
Dr. Makai Gábor pszichológus szerint:
Alapvetően a pénz és a hatalom szükséges az élethez, de egy bizonyos határ felett felduzzasztja az emberek önértékelését, és azt az érzetet adja, hogy ők ettől sokkal többek, mint mások. Ezek az emberek a személyiségtorzulás következtében inkább megveszik maguknak a szeretetet, és függőségi pozíciót alakítanak ki a valódi kötődés helyett.
A párkapcsolatok pszichológiájában alaptétel: a biztonságos kötődés az érzelmi stabilitás alapja. A milliárdosok világában azonban ez gyakran sérül. A sikeres üzletemberek és vállalkozók hajlamosak a munkájukra „elsődleges kapcsolati személyként” tekinteni, a házastársnak meg kell elégednie az örök második hellyel. A kötődési mintázatuk sokszor elkerülő: nulla érzelem kifejezés, a kontroll mindenek felett.
A Psychology Today cikke alapján ezek az emberek gyakran nem is a szeretetet keresik egy kapcsolatban, hanem a strukturált rendszert, a stabil logisztikát. Vagyis a kapcsolat inkább hasonlít egy jól menedzselt vállalatra, mint egy érzelmi szövetségre. A Journal of Personality and Social Psychology kutatása szerint a magas státuszú emberek hajlamosabbak az önállóság túlidealizálására, ami elmagányosodáshoz és széteső kapcsolatokhoz vezet.
„Az efféle kapcsolatokban csak érdekek vannak, ezért ha a közös érdekek megszűnnek, akkor a kapcsolatnak is vége”
- teszi hozzá a pszichológus.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.