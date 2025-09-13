Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Válás elit körökben – Mi áll a milliárdos házasságok bukása mögött?

WireImage - C Flanigan
szupergazdagok házasság válás per
Csére Erik
2025.09.13.
A pénz nem boldogít, de azért egy válóperes ügyvédnek biztosan jól jön. A leggazdagabbak házasságai rendre csúfos véget érnek, de nem a pénz miatt, hanem azért, ami mögötte van. A sok pénz nem jelenti azt, hogy meg lehet úszni a válást.

A világ leggazdagabb férfijai dollármilliárdok felett rendelkeznek – de a saját érzelmeikkel már nehezebben bánnak. Hiába lettek előbb milliomosok majd milliárdosok, a pénz nem menti meg a kapcsolataikat. Hiába a jacht, a helikopter, a svájci bankszámla meg a heti három Michelin-csillagos vacsora, ha nem tudnak mit kezdeni az intimitással. A milliárdosok válásai mögött sokkal mélyebb, sokkal emberibb okok húzódnak: velük is előfordul, hogy véletlenül rossz nevet mondanak az ágyban,  és megesik, hogy a feleségük gyanús SMS-eket talál a telefonjukban. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még a legfényesebb házasság is romba dőlhet.

válás, magángép, gazdag pár
A milliomosok közt még gyakoriabbak a széteső kapcsolatok.
Forrás: E+

Híres milliárdosok híres válásai

A vastag bankszámla nem garancia a tartós házasságra. Az alábbi úriemberek válásai is ezt bizonyítják.

Jeff Bezos – az elkerülő „üzleti kötődés”

Az Amazon alapítója, vagyona 210 milliárd USD.
MacKenzie Scott-tól vált el 25 év házasság után.

Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt – a válás után MacKenzie arról beszélt, hogy évekig csak e-mailben kommunikáltak egymással, Bezos ugyanis még a telefont sem volt hajlandó felvenni.

30 August 2022...The Lord Of The Rings Of Power World Premiere held at the Odeon, Leicester Square, London...Here: Jeff Bezos. (Photo by Justin Goff Photos/Getty Images)
Jeff Bezos valószínűleg a munkamániája miatt lett milliárdos, amiből a házassága alatt sem vett alább. Válás lett a vége.
Forrás: Getty Images Europe

Elon Musk – a briliáns, de érzelmileg vak géniusz

Tesla/SpaceX/X tulajdonos, vagyona 230 milliárd USD.
Justine Musk-tól (kétszer is), később Grimes-tól vált el.

Musk egyik szerelemből esett a másikba, de egyik se tartott sokáig. Muskot Walter Isaacson és más források intellektuálisan lángelmének írják le, akinek az érzelmi rezsiórája nem pörög olyan sebesen, mint a racionális agya. Justine korábban bevallotta: mások közelében még sosem érezte magát annyira magányosnak, mint amikor Muskkal volt. Persze Musk maga is elismeri, hogy végtelenül magányosnak érzi magát: „Társ nélkül nem vagyok boldog” — mondta a Rolling Stone-nak. Csakhogy ez az önreflexió nem vált át cselekvésbe. Az Asperger-szindróma-szerű jegyek miatt inkább tűnik egy két lábon járó intelligens kalkulátornak, mint Rómeónak. 

LOS ANGELES, CA - APRIL 13: Elon Musk at the 10th Annual Breakthrough Prize Ceremony at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, on April 13, 2024. Credit : Faye Sadou/MediaPunch
Elon Musk, a mestertroll és - a kritikusai szerint - két lábon járó kalkulátor. 
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Bill Gates – a csendes diktátor

Microsoft-alapító, vagyona 130 milliárd USD.
Melinda French Gatestől  27 év után vált el.
Ők az élő példa arra, hogy a társadalmi elit élete sem tündérmese. Kívülről úgy tűnt, ők a techvilág milliárdos mintapárja: közös alapítvány, közös misszió, közös PR. Melinda Gates azonban a válás után arra panaszkodott a médiának, hogy neki hiányzott az egyenrangúság, a bizalom és az érzelmi jelenlét. A kapcsolatukban nem volt helye a gyengédségnek – csak a teljesítménynek. A tanácsadóik szerint „együtt nőttek fel”, de a személyes céljaik idővel elváltak. Melindát pszichésen is megviselte a válóper: pánikrohamok és identitásválság gyötörte – a Time szerint a saját elmondása alapján a kapcsolat végén már csak önmagát próbálta újra összerakni.

April 5, 2025, Santa Monica, California, USA: Bill Gates attends the 11th Breakthrough Prize Awards. (Credit Image: © Billy Bennight/ZUMA Press Wire)
Bill Gates

Mi a közös a három emberben?

A három férfi kapcsolataiban közös, hogy az EQ-juk fejletlenebb volt, mint a technológiájuk.
– Bezos kerüli az érzelmi bevonódást.
– Musk egy lángész, de érzelmileg elérhetetlen.
– Gates számára pedig fontosabb a kontroll, mint az érzelmi kapcsolódás.

Dr. Makai Gábor pszichológus szerint:

Alapvetően a pénz és a hatalom szükséges az élethez, de egy bizonyos határ felett felduzzasztja az emberek önértékelését, és azt az érzetet adja, hogy ők ettől sokkal többek, mint mások. Ezek az emberek a személyiségtorzulás következtében inkább megveszik maguknak a szeretetet, és függőségi pozíciót alakítanak ki a valódi kötődés helyett. 

Intimitásdeficit: amikor már csak a bankszámla közös

A párkapcsolatok pszichológiájában alaptétel: a biztonságos kötődés az érzelmi stabilitás alapja. A milliárdosok világában azonban ez gyakran sérül. A sikeres üzletemberek és vállalkozók hajlamosak a munkájukra „elsődleges kapcsolati személyként” tekinteni, a házastársnak meg kell elégednie az örök második hellyel. A kötődési mintázatuk sokszor elkerülő: nulla érzelem kifejezés, a kontroll mindenek felett.

A Psychology Today cikke alapján ezek az emberek gyakran nem is a szeretetet keresik egy kapcsolatban, hanem a strukturált rendszert, a stabil logisztikát. Vagyis a kapcsolat inkább hasonlít egy jól menedzselt vállalatra, mint egy érzelmi szövetségre. A Journal of Personality and Social Psychology kutatása szerint a magas státuszú emberek hajlamosabbak az önállóság túlidealizálására, ami elmagányosodáshoz és széteső kapcsolatokhoz vezet.

„Az efféle kapcsolatokban csak érdekek vannak, ezért ha a közös érdekek megszűnnek, akkor a kapcsolatnak is vége”

 - teszi hozzá a pszichológus.

