A 6 legbizarrabb válóperes követelés, amiktől még az ügyvédek is lehidaltak

Amikor elválik két ember, nemcsak a szívek törnek össze, hanem a közös vagyonon is osztozni kell. A szokásos vitákon túl – kié legyen a lakás, az autó, a hűtő – akadnak olyan válóperes követelések is, amikről bármelyik jogász stand-up előadást csinálhatna.
David Hasselhoff, a Baywatch sorozat legdúsabb mellkasszőrének birtokosa, nagyon kényes a hírnevére, ezért a válás soráni osztozkodásnál az exfeleségével arról is tárgyalt, hogy kizárólag ő használhassa a „Hoff” becenevet és a „Don’t Hassle the Hoff” szlogent. Ezek a mondatok annyira beépültek a popkultúrába, hogy külön vagyonként kezelték – és végül tényleg Hasselhoffnak ítélték. Így lett a válási papírok mellékletéből brandépítési kézikönyv.
Egy pár a válásakor nem a közös házért, hanem a cicáért folytatta a legnagyobb harcot. Mindkét fél a négylábú családtagot tekintette a legértékesebb „vagyontárgynak”. A pereskedés során már-már úgy tűnt, a macska ügyvédet is kap, mert sehogy sem tudtak megegyezni.
Egy amerikai házaspár válásakor a bíróság a családi házat a feleségnek ítélte, így a férj kénytelen volt kiásni és elvinni a szülei hamvait a kertből.
Kambodzsában egy férfi nem várt meg a bírói döntést: szó szerint kettévágta a szüleitől örökölt házat, ami a feleségével a közös otthonuk volt a kapcsolatuk megromlásáig. A kézi fűrésszel feldarabolt faszerkezet egyik fele maradt a gyerekeknek és a volt feleségnek, a másikat elszállította a szülei telkére. A műveletben a rokonság is segítségére volt.
Az Egyesült Államokban egy válóper központi kérdése egy gigantikus, 3 kilós „Pinky” nevű harcsa volt. A nő vitte magával az akváriumból, de az új, kisebb helyen Pinky sajnos nem bírta sokáig és elpusztult.
A New York-i férj története mind közül a legmegdöbbentőbb. A feleségének korábban életmentő műtétre és vesedonorra volt szüksége, a férj pedig tökéletes alanynak bizonyult. Azóta viszont már elmúlt a szerelem, ezért váláskor vissza szerette volna követelni a szervet – vagy ha az nem megy, akkor legalább 1,5 millió dollárt. A bíróság persze visszautasította ezt az igényt, mert az emberi szervek nem képezhetik egy válóper részét, mint ingóság vagy vagyontárgy.
