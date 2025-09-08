Ő lefagy, te felrobbansz – Így kerüld el a diszfunkcionális játszmákat!

Sokan kifejezetten élvezik a heves vitákat, míg mások teljesen lefagynak az ilyen helyzetekben. Elég egy ártatlannak tűnő nézeteltérés – ki mosogasson el, vagy melyik mondatot nem kellett volna elsütni anyád születésnapján… Aztán egyszer csak a párod teljesen bezárkózik. Te pedig ott állsz, vörös fejjel a vita után, mintha újra átélnéd azt az igazságtalan intőt az 5. b-ben.

A vita egészséges, de nem mindegy, hogyan simítjuk el.

Forrás: Shutterstock

Miért bénul meg valaki vita közben?

Sokan udvariatlanságnak vagy közönynek tartják, pedig valójában ez egy természetes pszichológiai védekezési mechanizmus. A jelenség neve: érzelmi túltelítődés. John Gottman, a párkapcsolati kutatások egyik legismertebb szakértője szerint ez az a pont, amikor az idegrendszer vészjelzést ad, és átvált „túlélő üzemmódba”. Egyszerűen szólva: az agy túl soknak érzi a helyzetet, ezért mintegy kilép belőle. Ilyenkor felgyorsul a pulzus, beszűkül a figyelem, és az érintett elnémul. Egy 2021-es tanulmány (Stafford & Miles: Avoidant Attachment and Withdrawal–Aggression Patterns) is megerősíti, hogy az elkerülő kötődésű emberek hajlamosabbak teljesen kivonulni a konfliktusból, ahelyett, hogy nyíltan konfrontálódnának. Gyakran már gyerekként megtanulták, hogy a vita veszélyes terep, ezért inkább befelé menekülnek, miközben a testük látszólag jelen marad.

Ha te vagy az, aki lefagy

A tested menekül, a szíved kalapál, az agyad kikapcsol. De van kiút:

Kommunikálj. Mondd ki: „Most túl sok ez nekem, de folytathatjuk, ha lenyugodtam.”

Fogd fel: ez a tested segélykiáltása. Vizet, ételt, pihenést akar. Nem egy 90 perces kihallgatást.

Írj. Papírra, telefonba, kőbe – mindegy, csak kerülj kapcsolatba magaddal.

Ne maradj egyedül: egy terapeuta, barát vagy családtag segíthet újra visszatalálni önmagadhoz.

Ha a párod az, aki megbénul – és te közben beleőrülsz a csendbe

Nehéz nem felrobbanni, mikor a másik úgy viselkedik, mintha ott sem lenne. De fontos tudnod, hogy mindez nem ellened irányul. Minössze épp harcol az érzelmeivel.

Kerüld az erőszakos kommunikációt, A „Megsüketültél? Miért nem válaszolsz?” csak még mélyebbre löki.

Adj neki biztonságot. Egy „itt vagyok, ha készen állsz” sokkal többet jelent, mint hinnéd.

Ne feledd: te is számítasz. Ne nyomd el a saját érzéseid. A másik bénultsága nem jogosít fel arra, hogy te is teljesen elvessz.

Ez a minta nem öröklött átok – de ha nem figyelsz rá, azzá válik

Több tanulmány kimutatta, hogy a „megbénul–felrobban”-dinamika a kapcsolati elégedettséget drasztikusan csökkenti. Azt azonban fontos tudni, nem a konfliktus öli meg egy kapcsolatot – hanem az, ha nincs mód elrendezni azt.