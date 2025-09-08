Ő lefagy, te felrobbansz – Így kerüld el a diszfunkcionális játszmákat!

Sokan kifejezetten élvezik a heves vitákat, míg mások teljesen lefagynak az ilyen helyzetekben. Elég egy ártatlannak tűnő nézeteltérés – ki mosogasson el, vagy melyik mondatot nem kellett volna elsütni anyád születésnapján… Aztán egyszer csak a párod teljesen bezárkózik. Te pedig ott állsz, vörös fejjel a vita után, mintha újra átélnéd azt az igazságtalan intőt az 5. b-ben.
Sokan udvariatlanságnak vagy közönynek tartják, pedig valójában ez egy természetes pszichológiai védekezési mechanizmus. A jelenség neve: érzelmi túltelítődés. John Gottman, a párkapcsolati kutatások egyik legismertebb szakértője szerint ez az a pont, amikor az idegrendszer vészjelzést ad, és átvált „túlélő üzemmódba”. Egyszerűen szólva: az agy túl soknak érzi a helyzetet, ezért mintegy kilép belőle. Ilyenkor felgyorsul a pulzus, beszűkül a figyelem, és az érintett elnémul. Egy 2021-es tanulmány (Stafford & Miles: Avoidant Attachment and Withdrawal–Aggression Patterns) is megerősíti, hogy az elkerülő kötődésű emberek hajlamosabbak teljesen kivonulni a konfliktusból, ahelyett, hogy nyíltan konfrontálódnának. Gyakran már gyerekként megtanulták, hogy a vita veszélyes terep, ezért inkább befelé menekülnek, miközben a testük látszólag jelen marad.
A tested menekül, a szíved kalapál, az agyad kikapcsol. De van kiút:
Több tanulmány kimutatta, hogy a „megbénul–felrobban”-dinamika a kapcsolati elégedettséget drasztikusan csökkenti. Azt azonban fontos tudni, nem a konfliktus öli meg egy kapcsolatot – hanem az, ha nincs mód elrendezni azt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.