Izé tanácsai: fürge ujjak a hálószobában

Ha láttad valaha az Addams Familyt - vagy a Wednesday sorozatot -, akkor ismered Izét: a mindig jelenlévő, mindig pontos, mindig segítőkész kéz, aki szó nélkül intéz el mindent. Most azonban nem a titkos ajtók kinyitásáról vagy rejtett levelek kézbesítéséről van szó, hanem arról, hogyan lehet a női gyönyört kézzel elérni - pontosan, céltudatosan, szakértőként. Mert valljuk be: ha van valaki, aki igazán ért a kézimunkához, az Izé. Szóval most át is adom neki a szót.

Wednesday sorozatból is ismert Izé most felfedi a piszkos gondolatait!

Forrás: Netflix

A kéz, aki tudja: Izé legpikánsabb tanácsai orgazmushoz - Ezek még Wednesday-nek is mosolyt csalnak az arcára!

„Először is, felejtsd el a kapkodást.” - kezdi Izé, miközben ujjaival lassan dobol az asztalon. – „A női test egy kifinomult hangszer. Ha rögtön a refrénnel kezdesz, a dal hamar véget ér. Ha viszont időt adsz neki, hogy felhangolódjon, a vége egy álló ováció lesz - és nem csak képletesen.”

1. A Temetői Sétány – lassú út a célhoz

„Képzeld el, hogy egy ködös temetőben sétálsz. Nem rohansz a sírkőhöz, hanem lassan lépkedsz, felfedezel minden apró részletet. Ugyanez a szabály itt is: a comb belső oldalától indulj, finom, körkörös mozdulatokkal haladj a szeméremdomb felé. Ne érj rögtön a klitoriszhoz - építsd a feszültséget, ahogy én építeném a feszültséget egy jó rémtörténetben.”- meséli Izé.

2. A Fekete Rózsa – spirál a csúcshoz

„Most jön a művészi rész. Az ujjaiddal rajzolj spirált a csikló körül - nagy köröktől haladj egyre kisebbek felé. A nyomás legyen változó, a ritmus pedig kiszámíthatatlan. A test imádja a meglepetést. Néha egy-egy finom, mélyebb érintés befelé – a G-pont irányába – olyan ajtót nyit meg, amitől még én is elégedetten csettintenék.”

3. A Villámcsapás – a végső lendület

„Itt már nem kell udvariaskodni. A partner tested jelzéseit figyelve váltson gyors, ritmusos mozdulatokra. A Villámcsapás lényege a kontraszt: a lassú, érzéki előjáték után hirtelen érkezik az intenzitás. Mint amikor egy békés temetőséta után hirtelen villám hasít az égre. A test reagálni fog és ha jól csinálod, az egész szoba visszhangozni fog a gyönyörtől.”