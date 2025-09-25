Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szex

Intim forradalom zajlik 2025-ben: íme a jövő trendjei ágyakrobatikához

Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
szex forradalom intim
Csére Erik
2025.09.25.
A fiatalok már az ágyba bújást is máshogyan csinálják. A Z generáció nemcsak máshogy szeretkezik, de mást is keres benne. Nem(csak) élvezetet, hanem értelmet – és néha egy kis szadomazót is.

Nehezen találod a helyed a modern randikultúrában? Nem tudod, miért nem válnak be azok a dolgok, amiket a kilencvenes évek tinifilmjei sulykoltak? Lehet, hogy egyszerűen csak frissítened kéne a szoftvert: a 2025-ös szexuális trendek ugyanis már nem a Káma Szútrából, hanem a tudatosság, az önismeret és a testközpontú élménykeresés világából érkeznek. A New York Post által idézett szexuálpszichológusok szerint a jövő a gyengédebb, de mélyebb együttléteké, és a Z-generációsok már aktívan gyakorolják ezt.

z-generációs pár játszik egymással
A Z-generáció a szeretkezést is máshogy csinálja
Forrás: Shutterstock

1. Edging: a feszültség az új kielégülés a Z-generáció szerint

A Z-generáció rájött arra, amire a tantrikus mesterek évezredek óta próbálnak rávezetni minket: nem kell azonnal elélvezni. Az „edging”, vagyis az orgazmus előtti folyamatos feszültségépítés és fenntartás most újra divatba jött – nemcsak azért, mert fokozza az élvezetet, hanem mert több időt is ad egymás testének felfedezésére. 

2. Multiszenzoros szex: a test összes gombja megnyomkodva

Illatok, hangok, textúrák, fények – az élvezet ma már nem csak a bőrt érinti. A multiszenzoros szexuális élmények robbanásszerűen népszerűsödnek: illóolajok, különleges fények, hangterápia, sőt, akár étellel vagy hőmérséklettel való játék is belefér. A cél a teljes jelenlét, a test minden receptorának aktiválása – egyfajta intim mindfulness.

3. Soft Domination trend: dominancia, de barátságosan

A BDSM már nem kizárólag ostor és latex. A „soft dom” trend a dominancia finom, érzelmileg biztonságos oldalát emeli ki. Gondolj olyan dinamikára, ahol az egyik fél kezében van a kontroll, de nem megalázás, hanem gyengéd irányítás formájában. A határok kommunikációval, bizalommal és tisztelettel épülnek – és ettől lesz igazán izgalmas.

4. A szexuális élmény, mint tudatosságfejlesztő gyakorlat

A „conscious sex”, vagyis a tudatos szexualitás nem új dolog, de 2025-ben tényleg betört a mainstreambe. Ennek lényege, hogy nemcsak a testedet, hanem a teljes figyelmedet is odaadod – nincs multitasking, nincs pornóból tanult mozdulatsor, csak valódi kapcsolódás. Sokak számára ez a „lassítás” a legnagyobb forradalom.

5. A kapcsolati formák is lazulnak – de nem felelőtlenül

A szexuális nyitottság nem egyenlő csapodár szexuális élettel. A Z-generáció tagjai bár hajlamosabbak a nyitott kapcsolatokra, mint az előző generációk, a szabályokat közösen, átgondoltan és őszintén fektetik le. A „kapcsolati etika” fogalma már nemcsak terápiás szófordulat, hanem a mindennapjaik része is.

Drasztikus lépésre szánta el magát az OpenAI – ezentúl erről nem beszél a ChatGPT

Az OpenAI bejelentette, hogy a jövőben korlátozza a ChatGPT azon válaszait, amelyek az önsértésre vagy öngyilkosságra vonatkoznak, amennyiben a beszélgetőpartner vélhetően 18 év alatti. A döntést a vállalat vezérigazgatója, Sam Altman közölte egy friss blogbejegyzésben – azt is részletezte, milyen megoldásokat tervez a cége a fiatalok védelmére.

„Ő az enyém!” – Sarah Ferguson féltékenységi rohamot kapott Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. titkos találkája miatt

Újabb pikáns részletre derült fény a brit királyi család múltjából. Andrew Lownie nemrég megjelent életrajzi könyve (A York-ház felemelkedése és bukása) szerint Sarah Ferguson az 1990-es években komoly érzelmeket táplált John F. Kennedy Jr. iránt – ám amikor megtudta, hogy Diana hercegné előbb találkozott vele, dühösen fakadt ki: „Ő az enyém!”

A norvég hercegnő lerántja a leplet botrányos kapcsolatáról – Netflix-dokumentumfilm készült róluk

Meghan Markle a Netflixen csak bemelegítés volt? Márta Lujza, a norvég királyi család fekete bárányának dokumentumfilmje sámán szerelméről olyan alacsonyra teszi a mércét, hogy ahhoz árkot kell ásni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu