A norvég hercegnő lerántja a leplet botrányos kapcsolatáról – Netflix-dokumentumfilm készült róluk

Amikor az első hírek felröppentek arról, hogy Márta Lujza norvég hercegnő egy csaló sámánnal lép frigyre, még a magyar sajtó is felkapta a fejét. Esküvőjük után egy évvel egy Netflix-dokumentumfilmben mesélik el valószínűtlen románcuk történetét, amivel tovább rombolják a norvég királyi család amúgy is megkopott renoméját. De miről is van szó?
Egészen szürreális szerelem köttetett Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett önjelölt sámán és spiritiszta között – csillagokban született románcukról most egy Netflix-dokumentumfilmben tálalnak ki. Pedig lehet, mindenki jobban örült volna, ha megmarad a boldog tudatlanság állapotában. Azonban egy ilyen magas labdát a streamingóriásnak muszáj volt leütnie, melyet royal watcherként nekem is be kellett látnom.
Így született meg A norvég király lánya: valószínűtlen szerelem címe audiovizuális csoda, melynek már a trailere sejteti, mire számíthatunk.
Olyan mértékben sikerült kiverni itt a cringe-métert, hogy azt látva még Meghan Markle is jegyzetfüzetet ragadna. Van itt minden: Fehér éjszakákat idéző meditáció, drámai zene, magazinfotózás, elmímelt rebellió – hisz ki más lenne a lázadás szimbóluma, mint egy gazdagságba született hercegnő –, űrlények, tiarák, összeesküvés-elméletek.
Ugyan a pár szeretne vagány, rebellis uralkodók képében tetszelegni, akik egy magasabb, spirituális síkon kapcsolódnak, ám próbálkozásuk csekély sikert arat, szerelem helyett nagyon nehéz nem egy üzleti akciót belelátni a képsorokba. De mit is érdemes tudni a norvég királyi család sámáni gerlepárjáról?
A dokumentumfilmben Durek Verrett úgy nyilatkozott, hogy amikor első ízben találkozott Márta Lujza norvég hercegnő szüleivel, csak bámultak rá elkerekedett szemmel. Valószínűleg nem csak V. Harald norvég király és felesége, Szonja királyné reagáltak így, amikor megtudták, hogy egy szem lányuk mégis milyen alakkal van kapcsolatban. Könnyű volna rasszizmust kiáltani, azonban az amerikai sámán bőven rászolgált az ellenérzésekre.
A teljesség igénye nélkül: nyíltan terjeszti, hogy a gyerekek azért rákosak, mert akarják, félig gyíkemberként aposztrofálja önmagát, hirdeti, hogy az alkalmi szex gyógyító, emellett a törvénnyel is többször meggyűlt a baja.
Egyik korábbi partnere párkapcsolaton belüli erőszakkal, tanítványa nemi erőszakkal vádolta, gyújtogatás és birtokháborítás vádjával pedig egy börtön vendégszeretetét is élvezte. Az, hogy a Covid-19 járvány idején „vírustaszító” medálokat árult borsos összegekért, már bagatell semmiségnek tűnik. Kritikusai szerint Verrett egy agymosottakkal teli szekta vezére, akinek szava szentírás követői számára.
Sokaknak vannak elvárásaik velem szemben, melyeknek meg kellene felelnem. De én már nem akarom ezt.
Azonban Márta Lujza norvég hercegnő sem sokat javít a norvég királyi család megítélésén; az állítása szerint tisztánlátó hercegnő alapította a Soulsprig, korábbi nevén Angyal Iskola nevű intézményt, mely igen kétes szemináriumoknak adott helyet. 2014-ben éles kritikát kapott, amikor egy olyan nő tartott előadást az iskolában, aki állítólag beszélt a halottakkal. Ha ez nem lenne elég, kétes magánvállalkozásai reklámozására aktívan felhasználta hercegnői rangját, nem kis felháborodást kiváltva.
2022-ben ugyan lemondott királyi kötelezettségiről, de a hercegnői ranghoz továbbra is ragaszkodik, mely csak további bizonyítéka, hogy a sámánnal való kapcsolatát a felsőbb erők helyett inkább a pénz is motiválja.
Mesterien lett időzítve a Netflix-botrányfilm, ugyanis az elmúlt években ettől függetlenül is kéretlen figyelmet kapott a norvég királyi család. Ugyanis a norvég koronahercegnő korábbi kapcsolatából született, Marius Borg Høiby-t jelenleg 32 bűncselekménnyel vádolják, köztük négyrendbeli nemi erőszakkal és nagyon úgy tűnik, hogy 10 évig egy börtön lesz az otthona palota helyett.
Az ügy megítélésén az sem sokat segít, hogy a norvég királyi udvar lesöpörte magáról a problémát, mondván, a bíróság feladata az ügy megoldása.
Mivel a norvég törvények szerint maximum 21 év börtönbüntetés szabható ki, de emberiség és emberiesség elleni bűncselekményekért is legfeljebb 30 év, így jó képet kaphatunk óla, milyen súlyos a helyzet. Amíg azonban nem kerül sor a tárgyalásra, itt van nekünk a streamingcsatorna legújabb dokumentumfilmje, ami a botránytkeltő kapcsolatról szól.
A norvég király lánya: Valószínűtlen szerelem (Rebel Royals: An Unlikely Love Story) 2025. szeptember 16-án landol a Netflixen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.