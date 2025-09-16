A norvég hercegnő lerántja a leplet botrányos kapcsolatáról – Netflix-dokumentumfilm készült róluk

Amikor az első hírek felröppentek arról, hogy Márta Lujza norvég hercegnő egy csaló sámánnal lép frigyre, még a magyar sajtó is felkapta a fejét. Esküvőjük után egy évvel egy Netflix-dokumentumfilmben mesélik el valószínűtlen románcuk történetét, amivel tovább rombolják a norvég királyi család amúgy is megkopott renoméját. De miről is van szó?

A norvég királyi család legmegosztóbb párja Netflix filmben meséli el románcuk történetét.

Forrás: Getty Images North America

Egy megosztó szerelem igaz története? Dokumentumfilmben tálalt ki a hercegnő

Egészen szürreális szerelem köttetett Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett önjelölt sámán és spiritiszta között – csillagokban született románcukról most egy Netflix-dokumentumfilmben tálalnak ki. Pedig lehet, mindenki jobban örült volna, ha megmarad a boldog tudatlanság állapotában. Azonban egy ilyen magas labdát a streamingóriásnak muszáj volt leütnie, melyet royal watcherként nekem is be kellett látnom.

Így született meg A norvég király lánya: valószínűtlen szerelem címe audiovizuális csoda, melynek már a trailere sejteti, mire számíthatunk.

Olyan mértékben sikerült kiverni itt a cringe-métert, hogy azt látva még Meghan Markle is jegyzetfüzetet ragadna. Van itt minden: Fehér éjszakákat idéző meditáció, drámai zene, magazinfotózás, elmímelt rebellió – hisz ki más lenne a lázadás szimbóluma, mint egy gazdagságba született hercegnő –, űrlények, tiarák, összeesküvés-elméletek.

Ugyan a pár szeretne vagány, rebellis uralkodók képében tetszelegni, akik egy magasabb, spirituális síkon kapcsolódnak, ám próbálkozásuk csekély sikert arat, szerelem helyett nagyon nehéz nem egy üzleti akciót belelátni a képsorokba. De mit is érdemes tudni a norvég királyi család sámáni gerlepárjáról?

Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett házassága sokaknál kiverte a biztosítékot.

Forrás: AFP

A norvég király lánya és a sámán gyíkember valószerűtlen románca

A dokumentumfilmben Durek Verrett úgy nyilatkozott, hogy amikor első ízben találkozott Márta Lujza norvég hercegnő szüleivel, csak bámultak rá elkerekedett szemmel. Valószínűleg nem csak V. Harald norvég király és felesége, Szonja királyné reagáltak így, amikor megtudták, hogy egy szem lányuk mégis milyen alakkal van kapcsolatban. Könnyű volna rasszizmust kiáltani, azonban az amerikai sámán bőven rászolgált az ellenérzésekre.

A teljesség igénye nélkül: nyíltan terjeszti, hogy a gyerekek azért rákosak, mert akarják, félig gyíkemberként aposztrofálja önmagát, hirdeti, hogy az alkalmi szex gyógyító, emellett a törvénnyel is többször meggyűlt a baja.

Egyik korábbi partnere párkapcsolaton belüli erőszakkal, tanítványa nemi erőszakkal vádolta, gyújtogatás és birtokháborítás vádjával pedig egy börtön vendégszeretetét is élvezte. Az, hogy a Covid-19 járvány idején „vírustaszító” medálokat árult borsos összegekért, már bagatell semmiségnek tűnik. Kritikusai szerint Verrett egy agymosottakkal teli szekta vezére, akinek szava szentírás követői számára.

Sokaknak vannak elvárásaik velem szemben, melyeknek meg kellene felelnem. De én már nem akarom ezt.

Azonban Márta Lujza norvég hercegnő sem sokat javít a norvég királyi család megítélésén; az állítása szerint tisztánlátó hercegnő alapította a Soulsprig, korábbi nevén Angyal Iskola nevű intézményt, mely igen kétes szemináriumoknak adott helyet. 2014-ben éles kritikát kapott, amikor egy olyan nő tartott előadást az iskolában, aki állítólag beszélt a halottakkal. Ha ez nem lenne elég, kétes magánvállalkozásai reklámozására aktívan felhasználta hercegnői rangját, nem kis felháborodást kiváltva.