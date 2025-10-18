Keresi, de nem találja? − Megmutatjuk, hol helyezkedik el az A-pont

Amikor azt hittük, már mindent tudunk a női test titkairól – jött az A-pont, és felrúgta a biológiaórán tanult egyensúlyt. Igen, jól olvastad! Nem elgépelés, hanem egy elfeledett zóna, ami valahol a „wow” és a „mi ez a csoda?” között helyezkedik el.

A-pont: a jó dolgokhoz néha mélyre kell ásni

Forrás: Shutterstock

G-pont? Azt már mindenki ismeri − Itt az A-pont, a „mélypont”, amitől valójában a csúcsra jutsz

De kezdjük az elején. Évekig azt hittük, hogy a G-pont az erotikus anatómia non plus ultrája, a gyönyörök Szent Grálja. Aztán egyszer csak kiderült, hogy ott, mélyen belül, lapul egy másik terület, amit valamiért senki sem emleget.

Az A-pont – avagy tudományosabban: az Anterior Fornix Erogenous Zone – a női test legkevésbé ismert, mégis egyik legérzékenyebb pontja.

Olyan ez, mint amikor a kedvenc soridban kiderül, hogy volt egy elfeledett testvér, aki ráadásul sokkal izgalmasabb, mint a főszereplő.

Hol van ez a titokzatos pont?

Nos, nem fogjuk térképpel együtt bemutatni, de adunk néhány támpontot. Az A-pont a hüvely elülső falán, mélyebben helyezkedik el, mint a G-pont. Ha a G-pontot eddig úgy ismerted, mint a „kanyarban jobbra” területet, akkor az A-pont nagyjából a „menj tovább egy megállót és nézz fel a hegyre” kategória.

Ezt a rejtett zónát egy maláj orvos, dr. Chua Chee Ann fedezte fel − vagy inkább megtalálta, miután minden bizonnyal elég mélyre ásott. Ő jegyezte fel, hogy az A-pont ingerlése nemcsak fokozza az izgalmat, de segíthet a természetes nedvesedésben is – még azoknál is, akik egyébként nehezebben hangolódnak rá a dologra. És bár mi sem tudjuk pontosan, milyen kutatási körülmények között fedezte fel, azért köszönjük neki.

De akkor miért nem hallottunk róla eddig?

Valószínűleg azért, mert az anatómia-könyveket javarészt férfiak írták. És hát… ha valamit nem találnak meg elsőre, hajlamosak azt hinni, hogy nem is létezik. Ez az A-pont esete is. Évtizedekig senki sem beszélt róla, mert az „nincs ilyen” mindig egyszerűbb, mint a „keress tovább, csak mélyebben”. Sőt, ha már valaki hallott is róla, úgy tudja, hogy „nem mindenki tudja elérni ezt”. Persze, hisz bizonyos szinteken ehhez olyan szerszám kell, amit nem adnak minden barkácsboltban.