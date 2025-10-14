Kate Winslet vallomása: így élte meg élete legdurvább intim jelenetét

Zúzódások, zavarba ejtő közelség és egy őszinte vallomás. Kate Winslet elárulta, mi történt a kamera mögött abban a bizonyos jelenetben.

Forrás: CBS

Kate Winslet a legfájdalmasabb intim együttlétéről mesélt

Kate Winslet nem az a típus, aki finomkodik. Most is betekintést engedett az Apró Titkok című film egyik legintenzívebb jelenetébe, amely nemcsak érzelmileg, de fizikailag is megviselte. Az intim snittben partnere Patrick Wilson volt – és mint kiderült, mindketten komoly „emlékeket” vittek haza a forgatásról.

A jelenetet egy mosókonyhában vették fel, ami önmagában nem hangzik túl romantikusan, de annál kaotikusabban.

Winslet később elárulta, hogy „rengeteg zúzódás” maradt mindkettőjükön a jelenet után.

Nem véletlenül, hiszen abban az időben még nem léteztek intimkoordinátorok, akik ma már minden hasonló forgatáson vigyáznak a színészek komfortjára.

Kate Winslet nagy beismerése

Többször kellett magának kiállnia a határaiért, és mint mondta, minden egyes szerelmi jelenetnél jól jött volna valaki, aki az ő oldalán áll. Azóta sokat változott a filmipar – és Winslet is –, de ez az élmény mély nyomot hagyott benne.

A színésznő szerint a legnehezebb az volt, hogy miközben profin próbált helytállni, emberként is küzdött azzal, mennyire kiszolgáltatott ilyenkor az ember, főleg nőként.

„Ezek a jelenetek nemcsak technikai kihívások, hanem lelki próbák is”

– mondta egy interjúban.

Azóta is az egyik szószólója lett annak, hogy mennyire fontos, hogy a színésznők kontrollálhassák, hogyan ábrázolják őket a vásznon – és szólaljanak fel, ha valami nem jó, ha valami nem komfortos.

Bár a világ Kate Winsletet a Titanic romantikájával azonosítja, talán épp ez a jelenet mutatta meg igazán, mennyire emberi – és mennyire sebezhető – tud lenni egy nő a vászon túloldalán.