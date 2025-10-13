Egy tajvani férj válókeresetet nyújtott be, amiért a felesége szexpénzt követelt tőle

A válókeresetet természetesen a bíróság is jóváhagyta.

Válókeresetet nyújtott be a férj, akitől a felesége pénzt kért minden egyes együttlét előtt.

Forrás: Shutterstock

Lesokkolódott a válókereset miatt a zsaroló feleség

Egy Hao nevű tajvani férfi válópert indított el kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, majd később megdöbbentő részletek kerültek napvilágra a South China Morning Post jóvoltából.

Hao és Xuan nevű barátnője 2014-ben házasodott össze, de a két gyermekük születése után, 2017-ben a feleség havi egy együttlétre korlátozta a nemi kapcsolatukat, majd 2019-től már egyáltalán nem volt hajlandó lefeküdni a férfival, arra hivatkozva, hogy férje csak szerencsétlenkedik az ágyban és túlságosan kövér.

Hao egy idő után megelégelte ezt a bánásmódot és 2021-ben beadta a válókeresetet, amin a felesége teljesen ledöbbent. A nő könyörgött neki, hogy ne hagyja el és megígérte, hogy változtatni fog a hozzáállásán, ezért a férfi végül visszavonta a válást.

Nos, valóban változtatott: miután a férfi az ő nevére írta át a házukat, Xuan újra elkezdte érzelmileg bántalmazni és minden alkalommal, amikor a férfi szeretkezni, vagy csupán beszélgetni szeretett volna vele, nagyjából 5000 forinttal megegyező összeget kért tőle.

A helyzet a folyamatos zsarolás következtében annyira eldurvult, hogy mire a férfi idén újra beadta a válópert, addigra már két éve nem beszéltek egymással személyesen, csupán írásban kommunikáltak, amikor feltétlenül szükséges volt. Mindezek ellenére a feleség továbbra is ellenezte a válást, így fellebbezett, de a bíróság elutasította a kérelmét, így a válóper azóta is folyamatban van.