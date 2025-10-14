Kutatásban állítják: ennyi ideig tart a tökéletes szeretkezés a nők szerint

Jobb esetben senki sem méri stopperrel az együttlétek idejét, de mégis gyakran felmerül a kérdés: mennyi az ideális időtartam? Ebben a kérdésben a férfiak és nők gyakran eltérően gondolkodnak, azonban a tudomány ezúttal segítő kezet nyújthat és pontot tehet az ideális együttlét hosszának kérdésében. Egy kutatásban sikerült meghatározni, hogy a nők számára mennyi az ideális idő a szeretkezésre.

A tökéletes szeretkezés mást jelent a nőknek, mint a férfiaknak

Forrás: Digital Vision

Ennyi a tökéletes szeretkezés hossza a nők szerint

Egy 2020-as felmérésben a kutatók 645 különböző országból származó nőt kérdeztek a szexuális életéről. A kutatásban résztvevőknek mérniük kellett az együttlétek hosszát és nyilatkozniuk kellett, hogy mekkora időtartamot gondolnak kielégítőnek. Az első legfontosabb – és egyben megdöbbentő – eredmény az volt, hogy a résztvevők 17 százaléka nem élt át orgazmust a vizsgált időszakban.

A felmérés elsődleges tárgya azonban a szeretkezések ideális idejének a meghatározása volt. Az eredmények szerint a férfiak átlagosan 20 percig bírják az aktust, miközben a nők átlagosan 13 perc 41 másodperc alatt jutnak el a csúcsig – ehhez viszont általánosságban az előjáték is szükséges volt, nem csak maga a közösülés.

Az érdekes rész azonban még ezután jön: egy másik kutatásból kiderült, hogy a nők általában hosszabb szeretkezésre vágynak, mint amennyi idő alatt fizikailag elérik az orgazmust. Egy 3800 fő bevonásával készült felmérés szerint az átlagos nő 25 perc 51 másodperces együttlétet szeretne, ami nagyjából 12 perccel több, mint amennyi ideig valójában tart az aktus.

Fontos megjegyezni, hogy a genetika, illetve a személyes preferenciák is befolyásolják a szeretkezések hosszát. Több szexológus is kiemelte: nincs „egyetlen tökéletes időtartam”, ami minden pár számára mankót nyújthatna az együttlétekhez. A lényeg, hogy te és a partnered elégedett legyetek az együtt töltött idővel!

Az aktus tényleges ideje egészen más

Amennyiben az előjátékot nem számítjuk bele a szeretkezésbe, úgy egészen más számokat kapunk. Ebben az esetben az együttlétek átlagos ideje 5,4 perc lett. Az eredmények azonban korcsoportonként eltértek: a 18-30 éveseknél átlagosan 6,5 percet, az 51 évnél idősebbek körében 4,3 percet mért a stopper. Vagyis azoknál a pároknál, ahol az előjáték kimarad, valójában szinte semmi esély sincsen a nő kielégülésére.