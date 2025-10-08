Ne légy ciki! Ezt az 5 dolgot tilos elkövetned a céges bulin

Vannak vezetők épp a munkahelyi rendezvényeken próbálják felderíteni, melyik munkavállalóban rejlik több potenciál, kiket lehet esetlegesen feljebb segíteni a ranglétrán. Mások pedig pont arra mennek rá, hogy a céges bulik vállalhatatlan magaviseletű tagjait a következő munkanapon szelektálják a csapatból. Hogy elkerülhesd a katasztrófát, eláruljuk, mi az az 5 dolog, amit tilos elkövetned céges bulin.

Vigyázz, mit teszel a céges bulin - Holnap is lesz munkanap, nehogy kellemetlen legyen számodra

Forrás: Shutterstock

1. Házinyúlra sosem lövünk − Nehogy flörtölj a kollégáiddal és a főnököddel a céges bulin!

Amikor a meghívóban azt olvastad, hogy a cég szeretné közelebb hozni egymáshoz a kollégákat, illetve a főnököket az alkalmazottakhoz, nem azt értették alatta, hogy próbálkozz be mindenkinél, aki szingli (és annál is, aki házas).

Tegyél le arról az álomképről, miszerint a Sanyi a számvitelről majd szépen hazavisz

Forrás: Shutterstock

Semmiképp ne kürtöld szét azt se, ha épp mostanában szakítottál, és tegyél le arról az álomképről, miszerint a Sanyi a számvitelről majd szépen hazavisz, és megmutatja, mi az igaz szerelem.

Beszélgess bárkivel, akit szimpatikusnak találsz, de vigyázz, hogy ne legyél túl közvetlen és bizalmaskodó. Rendkívül kínos az is, amikor a túlfűtött lelkesedésből elkövetett flörtölésedet mások is látják. Ne feledd, hogy a viselkedésed nagyban meghatározza a cégnél töltött további sorsodat és a karrierlehetőségeket.

2. Könnyen kinézhetnek a céges buliról, ha nem megfelelő az öltözéked

Érdemes a helyszínt, a program jellegét és a dress code-ot figyelembe véve megválasztani a szettet.

Az általános szabály: légy elegánsabb, mint a hétköznapokon, de ne légy túl hivalkodó, és lehetőleg ne viselj egy számmal kisebb ruhát, különben úgy fogsz betipegni az ajtón, mint Bridget Jones a jogászbálra.

Bánj csínján a sminkkel (a kevesebb több), és csak olyan magassarkút viselj, amiben biztonságosan tudsz járni minden körülmények között. A „minden körülmények” közül most csupán egyet említünk, rögtön a következő pontban.

Ha a céges bulin flörtölsz, az visszaüthet a munkanapokon

Forrás: Shutterstock

3. A céges buli egyik íratlan szabálya: ne idd le magad (nagyon)

Felnőtt emberként bizonyára tisztában vagy azzal, mennyire bírod az italt, így hát viselkedj is ennek megfelelően, ellenkező esetben előfordulhat, hogy olyat teszel, ami igazán kínos neked és a többieknek. Egy-két pohár bor vagy pezsgő még nem fog megártani, de ha a végén már azt ecseteled a kollégáidnak, hogy márpedig te vagy az év dolgozója, mindenki más pedig selejt, majd torkod szakadtából énekeled a váj emsziéjt és botladozol a magassarkúdban, akkor számíthatsz arra, hogy a következő munkanapjaid nem fognak súrlódásoktól mentesen telni. Már, ha lesznek munkanapjaid.