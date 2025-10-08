Ne légy ciki! Ezt az 5 dolgot tilos elkövetned a céges bulin

Vannak vezetők épp a munkahelyi rendezvényeken próbálják felderíteni, melyik munkavállalóban rejlik több potenciál, kiket lehet esetlegesen feljebb segíteni a ranglétrán. Mások pedig pont arra mennek rá, hogy a céges bulik vállalhatatlan magaviseletű tagjait a következő munkanapon szelektálják a csapatból. Hogy elkerülhesd a katasztrófát, eláruljuk, mi az az 5 dolog, amit tilos elkövetned céges bulin.
Amikor a meghívóban azt olvastad, hogy a cég szeretné közelebb hozni egymáshoz a kollégákat, illetve a főnököket az alkalmazottakhoz, nem azt értették alatta, hogy próbálkozz be mindenkinél, aki szingli (és annál is, aki házas).
Semmiképp ne kürtöld szét azt se, ha épp mostanában szakítottál, és tegyél le arról az álomképről, miszerint a Sanyi a számvitelről majd szépen hazavisz, és megmutatja, mi az igaz szerelem.
Beszélgess bárkivel, akit szimpatikusnak találsz, de vigyázz, hogy ne legyél túl közvetlen és bizalmaskodó. Rendkívül kínos az is, amikor a túlfűtött lelkesedésből elkövetett flörtölésedet mások is látják. Ne feledd, hogy a viselkedésed nagyban meghatározza a cégnél töltött további sorsodat és a karrierlehetőségeket.
Érdemes a helyszínt, a program jellegét és a dress code-ot figyelembe véve megválasztani a szettet.
Az általános szabály: légy elegánsabb, mint a hétköznapokon, de ne légy túl hivalkodó, és lehetőleg ne viselj egy számmal kisebb ruhát, különben úgy fogsz betipegni az ajtón, mint Bridget Jones a jogászbálra.
Bánj csínján a sminkkel (a kevesebb több), és csak olyan magassarkút viselj, amiben biztonságosan tudsz járni minden körülmények között. A „minden körülmények” közül most csupán egyet említünk, rögtön a következő pontban.
Felnőtt emberként bizonyára tisztában vagy azzal, mennyire bírod az italt, így hát viselkedj is ennek megfelelően, ellenkező esetben előfordulhat, hogy olyat teszel, ami igazán kínos neked és a többieknek. Egy-két pohár bor vagy pezsgő még nem fog megártani, de ha a végén már azt ecseteled a kollégáidnak, hogy márpedig te vagy az év dolgozója, mindenki más pedig selejt, majd torkod szakadtából énekeled a váj emsziéjt és botladozol a magassarkúdban, akkor számíthatsz arra, hogy a következő munkanapjaid nem fognak súrlódásoktól mentesen telni. Már, ha lesznek munkanapjaid.
Léteznek olyan témák, amiket a beszélgetések aknamezőjének is szoktak nevezni. Ezek a politikával, a vallással és a focicsapatokkal kapcsolatos témák. Lehetséges, hogy lennének, akik hasonlóan gondolkodnak a témákban, mint te, de hidd el, jobb ezeket az érzékeny témákat messziről elkerülni. Elég egyetlen félmondat, máris 3 kolléga fog örökké emlékezni arra, amit mondtál, ennek pedig később te iszod meg a levét. A pletykálást is vedd le a listáról, ugyanis ilyen alkalmakkor a falnak is füle van.
Új trend, hogy egyesek úgy csapnak le a PET-palackokra, mint keselyű a rángatózó egérre. Értjük, hogy pénzt kapsz a visszaváltásukért, meg hogy ez olyan, mint a Labubu-őrület (minél több van, annál jobb), de pont a kollégáidnak nem kellene látni, mennyire kicsinyes vagy. Az ilyen eseményeknek nem az a lényege, hogy otthonra tartalékot gyűjts, hanem hogy közösen fogyasszatok és együtt legyetek. (Jól gondolod: ételt sem illik pakolni magadnak a direkt erre a célra bekészített műanyag dobozkádba). A fenntarthatóság és a környezettudatosság is várhat, vegyél érzékeny búcsút a palackoktól, és menj békével haza, amint véget ér a buli.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.