7 dolog, ami az állásinterjún elárulja, hogy szörnyű lesz ott dolgozni

Egy állásinterjú izgalmas, új fejezetet nyithat, lehetőségeket kínál, de valljuk be: nem mindig szerelem első látásra. Sokan ott rontják el az interjúkat, hogy csak válaszolnak a kérdésekre, pedig ez egy oda-vissza működő folyamat, ahol te is ugyanúgy vizsgálódhatsz! Fontos odafigyelned a jelekre, hogy rájöhess az állás valóban mesébe illő lesz vagy a legnagyobb rémálmod. Összegyűjtöttünk hét árulkodó jelet, ami megmutatja, hogy jobb messziről elkerülni a céget.

Ezek a jelei annak egy állásinterjúm, ha rossz munkahelyre jelentkeztél

1. Személyiségteszt a találkozó előtt vagy alatt

Sokszor kérik azt a cégek, hogy tölts ki egy személyiségtesztet az interjú előtt, de ez inkább furcsa, minthogy hasznos lenne. Persze, mindig szeretnék jobban megismerni a jelölteket, de ha a kérdések szokatlanok, értelmetlenek, túl személyesek, akkor az a cég kultúrájáról is elég sokat elárulhat. Ahol ilyen feladatokkal próbálnak kizsigerelni, amikor még nem is dolgozol ott, akkor jobb ha résen leszel, mert könnyedén lehet, hogy a kontrollt és a manipulációt részesítik előnyben.

2. „Versenyképes fizetés” – Nem! Csak mondd meg, mennyi a fizu!

Tudod mi az igazi piros zászló? Ha az álláshirdetésben fekete-fehéren leírják, hogy „versenyképes fizetés”, de az interjún már nagyban hallgatnak a pontos összegről. A pénzt sosem szabad titokban tartani, egy egészséges, kulturált munkahelyen nem fognak köntörfalazni, hanem egyből közlik veled mennyi az annyi. Ha kerülgetnek, akkor jobb felkészülnöd, hogy a fizetés is csalódás lehet.

3. Amikor a fizetési ajánlat alacsonyabb, mint ami a hirdetésben szerepel

Ez az igazi nagy csalódás, amikor az interjún kell rájönnöd, hogy a hirdetésben szereplő álomfizetés csupán hazugság volt. Ez azt is jelentheti, hogy a cég a munkavállalókon akar spórolni és még nem is tiszteli őket. Arra azért készülj fel, ha már a legelején ezt csinálják, akkor később sem lesz másképp!

Néha az álláshirdetések is hazudnak

4. Rugalmas munkaidőben dolgozunk, nem korlátozzuk magunkat normál munkaidőre

Vannak azok a helyek, ahol büszkén hirdetik, hogy rugalmas az időbeosztás, de cserébe elvárják a túlórát és ha úgy esik a hétvégi munkavégzést is. Ha ilyenről hallasz jobb, ha menekülsz, mert egy késő esti meeting vagy egy szombat délutáni feladat náluk nagyon is beleférhet.