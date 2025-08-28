7 dolog, ami az állásinterjún elárulja, hogy szörnyű lesz ott dolgozni

Egy állásinterjú izgalmas, új fejezetet nyithat, lehetőségeket kínál, de valljuk be: nem mindig szerelem első látásra. Sokan ott rontják el az interjúkat, hogy csak válaszolnak a kérdésekre, pedig ez egy oda-vissza működő folyamat, ahol te is ugyanúgy vizsgálódhatsz! Fontos odafigyelned a jelekre, hogy rájöhess az állás valóban mesébe illő lesz vagy a legnagyobb rémálmod. Összegyűjtöttünk hét árulkodó jelet, ami megmutatja, hogy jobb messziről elkerülni a céget.
Sokszor kérik azt a cégek, hogy tölts ki egy személyiségtesztet az interjú előtt, de ez inkább furcsa, minthogy hasznos lenne. Persze, mindig szeretnék jobban megismerni a jelölteket, de ha a kérdések szokatlanok, értelmetlenek, túl személyesek, akkor az a cég kultúrájáról is elég sokat elárulhat. Ahol ilyen feladatokkal próbálnak kizsigerelni, amikor még nem is dolgozol ott, akkor jobb ha résen leszel, mert könnyedén lehet, hogy a kontrollt és a manipulációt részesítik előnyben.
Tudod mi az igazi piros zászló? Ha az álláshirdetésben fekete-fehéren leírják, hogy „versenyképes fizetés”, de az interjún már nagyban hallgatnak a pontos összegről. A pénzt sosem szabad titokban tartani, egy egészséges, kulturált munkahelyen nem fognak köntörfalazni, hanem egyből közlik veled mennyi az annyi. Ha kerülgetnek, akkor jobb felkészülnöd, hogy a fizetés is csalódás lehet.
Ez az igazi nagy csalódás, amikor az interjún kell rájönnöd, hogy a hirdetésben szereplő álomfizetés csupán hazugság volt. Ez azt is jelentheti, hogy a cég a munkavállalókon akar spórolni és még nem is tiszteli őket. Arra azért készülj fel, ha már a legelején ezt csinálják, akkor később sem lesz másképp!
Vannak azok a helyek, ahol büszkén hirdetik, hogy rugalmas az időbeosztás, de cserébe elvárják a túlórát és ha úgy esik a hétvégi munkavégzést is. Ha ilyenről hallasz jobb, ha menekülsz, mert egy késő esti meeting vagy egy szombat délutáni feladat náluk nagyon is beleférhet.
Ha az első állásinterjún közlik veled, hogy lehet harmadik, negyedik vagy ötödik fordulóra is számítani, az csak egyet jelenthet: a cég teljesen kaotikus. Annyira azért nem bonyolult döntést hozni! A normálisabb cégeknél már egy, maximum kettő körből meg tudják állapítani, hogy szeretnének-e veled dolgozni és a többi csak felesleges időhúzás. Ezek legalább megmutatják, hogy mennyire káoszos a cég.
Örülnél, ha már az első interjú után azt mondanák, hogy tiéd a meló? Ezzel sokan így vannak, de jobb kicsit gyanakodni az ilyen esetekben. Ha azt látod, hogy a HR túlságosan lelkes, akkor csak gyorsan be akarják tölteni a pozíciót és nem a jelöltek kvalitását tartják szem előtt. Rövid távon vonzó lehet ez a lehetőség, de idővel kész rémálom lesz.
Biztosan te is jártál már úgy, hogy egy interjún, ha a fizetésről és a cafeteriákról szerettél volna beszélni, kerülték a témát vagy homályosítottak. Ez azt jelenti, hogy a munkahely nem korrekt, mert mindenkinek joga van tudni, hogy mit kapna a munkájáért. Törekedj, hogy őszinte és átlátható céghez menj! Ha már az elején titkolóznak, mi lesz később?
