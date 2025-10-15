Ma a párkapcsolatban élő férfiakat vesszük górcső alá. Megvizsgáljuk, hogy készen állnak-e arra, hogy potenciális házastárs legyen belőlük, vagy inkább csak élvezik, hogy valaki van mellettük. A pszichológusok sokat foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehetne meghatározni egy ember érzelmi intelligenciaszintjét, azonban egyelőre még nem állnak a rendelkezésünkre megfelelő tesztek ehhez. Arra viszont már most is vannak megfigyelések és kutatások, hogy milyen jelei lehetnek annak, ha az EQ hiánycikk egy felnőtt férfi fegyvertárából. Mi most 3 olyan kifejezést hoztunk nektek, amiket csak a manchildok, és a érzelmileg éretlen férfiak használnak a konfliktuskezeléseik során.

Érzelmi intelligencia: bizonyos mondatok elárulják az éretlen férfiakat

Forrás: Shutterstock

Az érzelmi intelligencia hiánya könnyebben tetten érhető, mint gondolnánk

A Yourtango házassági tanácsadója Sheri Stritof szedte össze azokat a mondatokat, amik használata a bizalom és az empátia teljes hiányára utalnak a párkapcsolatunkban, valamint arra, hogy vitánk hátterében a másik fél érzelmi éretlensége áll. Ha a párod ahelyett, hogy nyíltan és őszintén kommunikálna, inkább ezeket a kifejezéseket használja, akkor még most fogd menekülőre a dolgot:

„Ez a te problémád, nem az enyém"

Ha egy férfi folyamatosan azt akarja tudatosítani a partnerében, hogy bizonyos problémák csak őt érintik, akkor az a tipikus jele annak, hogy nem akar felelősséget vállalni a kapcsolatukban, és nem erőssége a csapatmunka sem. A szakértő ezt egy egészségtelen védekező mechanizmusnak tartja, amivel a pasi felmenti magát a problémák alól azáltal, hogy a nőt állítja be az egyetlen áldozatnak.

Ennek egy durvább fajtája lehet a közismerten gaslightingnak (gázlángozásnak) nevezett tevékenység, mely során az egyik fél pszichésen manipulálja a másikat, és megpróbálja elültetni a fejében az általa kitalált gondolatokat, és a végén már akkora befolyása lehet az áldozata felett, hogy az megkérdőjelezi a saját emlékeit és az ítélőképességét.

„Ha eléggé szeretnél, akkor megértenél"

Érzelmi zsarolás felsőfokon: Az egyik legmérgezőbb mondat, ami elhangozhat egy romantikus kapcsolatban. Ennek segítségével bármilyen kétes cselekedetet, vagy megbocsájthatatlan bűnt semmissé nyilváníthat a férfi. Ilyen esetben a pasi fegyverként használja a nő érzéseit. Kihasználja a párja lojalitását és a szeretetnyelvére próbál meg hatni.

Ha valaki rendszeresen kimerít téged érzelmileg, akkor egy idő után szorongóvá és bizalmatlanná válsz, kételkedni kezdesz a saját érzelmi szükségleteidben, és abban, hogy mit érdemelsz meg, és mit nem. Ez a legsúlyosabb érzelmi manipuláció.

- állítja a szakértő.

A legdühítőbb egy szavas kifejezés: „Túlreagálod"

Ez a gyakran elhangzó mondat érvényteleníti az érzéseidet, és az önbecsülésedet is károsíthatja. Egy idő után azt fogod észrevenni, hogy nem szívesen hozol fel bizonyos témákat, mert nem akarod, hogy hülyének tartson téged a párod.

A partnered lejáratása azt az érzést keltheti benned, hogy az érzelmeid, gondolataid, és a te nézőpontod nem számít. Ez érzelmi visszahúzódást és pszichológiai stresszt okozhat a számodra. Semmiképpen sem egészséges, és soha ne hagyd, hogy a partnered érvénytelenítse az érzéseidet csak azért, mert ő nem ért egyet veled!

- zárta sorait a szakértő.