Gaslighting: 7 mondat, amellyel súlyos károkat okozhatsz a gyerekednek

Érzések elbagatellizálása, emlékek kétségbe vonása, manipuláció, áldozathibáztatás, valóságérzet megkérdőjelezése – Dióhéjban így foglalható össze a gaslighting, magyarul a gázlángolás jelensége. Ez az érzelmi manipulációs forma a józan ítélőképességet torpedózza meg, amely felnőtteknél is komoly károkat képes okozni, gyerekkorban pedig kifejezetten romboló.

A gaslighting komoly károkat okoz a gyerek pszichés fejlődésében.

Forrás: E+

7 mondat, amivel gaslightingolod a gyerekedet

Ha gyereket ér a gaslighting, magyarul gázlángozás, az nem csupán az önbizalmát aknázza alá, de eltávolodik az érzelmeitől, elrejti azokat, elkezd mások véleményétől függeni, bezárkózik, ami további problémákhoz vezet. Sok szülő öntudatlanul mond olyat a porontyának, amivel bagatellizálja az érzéseit. Lássuk, mit ne mondj a csemetédnek!

1. „Nem is fájt annyira”

Gyakori, hogy a szülő ilyesféle mondattal akarja síró gyerekét megnyugtatni, csakhogy ezzel azt ülteti el a gyerek fejében, hogy téved a fizikai érzéseit illetően. Ez a jövőben oda vezethet, hogy a gyerek tudatosan nem hallgat a teste jelzéseire, ami komoly egészségügyi károkat okozhat.

2. „Ó, szegényke...”

A gyerekek sokszor egészen apró dolgok miatt szomorkodhatnak, ettől függetlenül joguk van az érzelmeikhez. Az ehhez hasonló mondatokkal az a legnagyobb baj, hogy a szülő lekicsinyli a gyerek problémáit, amelyek az ő szintjén valóban komolyak lehetnek.

Az efféle mondatokkal azt éred el, hogy a jövőben nem osztja meg veled a valóban nagy problémákat, például a bántalmazást.

3. „Képzelődsz”

Kistestvére a „Csak kitalálod” vérbeli gaslighting kifejezés mely magban hordozza a jelenség esszenciáját: hazugsággal vádolja a gyereket, amivel megkérdőjelezi a saját valóságérzetét, emiatt ő úgy érezheti, hogy nem hallgatják meg, nem bíznak benne, saját emlékezetében is kételkedni kezd, másoktól várja az igazságot.

4. „Ne sírjál!”

A felszínen ez egy nyugtató kifejezés, a mélyben ugyanakkor azt a kódolt üzentet küldi a fejlődő jellem felé, hogy ne fejezze ki az érzelmeit. Következésképp a gyerek minden érzését, szomorúságát magába fojtja, ami később komolyabb pszichés problémákhoz vezetnek.