Gaslighting: 7 mondat, amellyel súlyos károkat okozhatsz a gyerekednek

család szülő-gyerek kapcsolat gaslighting
Bába Dorottya
2025.09.25.
Egy gyereknek támogatásra, megértésre van szüksége, érzelmei bagatellizálása a legmérgezőbb szülői magatartás. Bizonyos kifejezésekkel sokszor akaratlanul is a gaslighting csapdájába ejtjük a csemeténket.

Érzések elbagatellizálása, emlékek kétségbe vonása, manipuláció, áldozathibáztatás, valóságérzet megkérdőjelezése – Dióhéjban így foglalható össze a gaslighting, magyarul a gázlángolás jelensége. Ez az érzelmi manipulációs forma a józan ítélőképességet torpedózza meg, amely felnőtteknél is komoly károkat képes okozni, gyerekkorban pedig kifejezetten romboló. 

Gaslighting gyerekkorban
A gaslighting komoly károkat okoz a gyerek pszichés fejlődésében.
7 mondat, amivel gaslightingolod a gyerekedet

Ha gyereket ér a gaslighting, magyarul gázlángozás, az nem csupán az önbizalmát aknázza alá, de eltávolodik az érzelmeitől, elrejti azokat, elkezd mások véleményétől függeni, bezárkózik, ami további problémákhoz vezet. Sok szülő öntudatlanul mond olyat a porontyának, amivel bagatellizálja az érzéseit. Lássuk, mit ne mondj a csemetédnek!

1. „Nem is fájt annyira”

Gyakori, hogy a szülő ilyesféle mondattal akarja síró gyerekét megnyugtatni, csakhogy ezzel azt ülteti el a gyerek fejében, hogy téved a fizikai érzéseit illetően. Ez a jövőben oda vezethet, hogy a gyerek tudatosan nem hallgat a teste jelzéseire, ami komoly egészségügyi károkat okozhat.

2. „Ó, szegényke...”

A gyerekek sokszor egészen apró dolgok miatt szomorkodhatnak, ettől függetlenül joguk van az érzelmeikhez. Az ehhez hasonló mondatokkal az a legnagyobb baj, hogy a szülő lekicsinyli a gyerek problémáit, amelyek az ő szintjén valóban komolyak lehetnek.

Az efféle mondatokkal azt éred el, hogy a jövőben nem osztja meg veled a valóban nagy problémákat, például a bántalmazást.

3. „Képzelődsz”

Kistestvére a „Csak kitalálod” vérbeli gaslighting kifejezés mely magban hordozza a jelenség esszenciáját: hazugsággal vádolja a gyereket, amivel megkérdőjelezi a saját valóságérzetét, emiatt ő úgy érezheti, hogy nem hallgatják meg, nem bíznak benne, saját emlékezetében is kételkedni kezd, másoktól várja az igazságot.

4. „Ne sírjál!”

A felszínen ez egy nyugtató kifejezés, a mélyben ugyanakkor azt a kódolt üzentet küldi a fejlődő jellem felé, hogy ne fejezze ki az érzelmeit. Következésképp a gyerek minden érzését, szomorúságát magába fojtja, ami később komolyabb pszichés problémákhoz vezetnek.

5. „Más gyerekek nem viselkednek így”

Az ilyen és hasonszőrű szülői frázisokkal azt ültetjük el a gyerek fejében, hogy kívülálló, furcsa, nem felel meg az igényeinknek, a szülői szeretet feltételekhez kötött. Önértékelési problémák, kisebbrendűségi komplexus szorongás lesz a pozitívnak tartott viselkedés mellékhatása.

Egy ilyen mondat éket ver a szülő-gyerek kapcsolatba.

6. „Ha jól viselkednél, nem lennék mérges”

Egy rosszcsont olykor jogosan idegesítheti fel a szülőt, de olyankor is kerülni kell a fentihez hasonló mondatokat. Ugyanis, ezzel a gyerekre toljuk a felelősséget, őt hibáztatjuk a saját érzéseinkért, és ezzel szorongást, megfelelési kényszert válunk ki belőle.

7. „Ne légy ilyen!”

Az ilyen és ehhez hasonló kifejezések különösen károsak, mivel felülírják a gyerek valódi érzéseit, azt helyezik előtérbe, amit a szülő szerint éreznie kellene. Ennek hatására elkezdi megkérdőjelezni az érzelmi világát, elfojtani a valódi érzelmeit. Ha túl sokszor hallja, érzelmileg el is távolodhat a szüleitől.

