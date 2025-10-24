Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Annyira rettegett az esküvőtől, hogy elraboltatta magát: a szökevény menyasszony után az FBI is nyomozott

Jónás Ágnes
2025.10.24.
Néhány nappal az esküvője előtt – melynek költsége potom 100 000 dollárra rúgott – Jennifer Wilbanks nyomtalanul eltűnt. Figyelem! Egy nagyon beteg esküvői történet következik!

Hajnalban indult futni Duluth-ban lévő otthona közelében, de amikor órákkal később sem tért haza, vőlegénye, John Mason azonnal keresni kezdte. Kétségbeesetten végigjárta a helyi kórházakat, érdeklődött a taxitársaságoknál, majd végül inkább riasztotta a rendőrséget, és beletörődött, hogy az esküvő elmarad.  

esküvő
Esküvő lefújva? Az FBI is az eltűnt menyasszony nyomába eredt 
Gyanús lett a vőlegény, a násznép idegrendszere pedig összeomlott a meghiúsult esküvő miatt

Másnap több százan indultak az eltűnt Jennifer keresésére, a dühös násznép idegrendszere azonban már ekkor kezdte felmondani a szolgálatot. Azt ismételgették, hogy az esküvő márpedig nem hiúsulhat meg, hiszen több, mint 600 vendég várja a nagy napot. 

Ahogy az az ilyen esetekben lenni szokott, a gyanú idővel a vőlegényre terelődött, amitől az örömanya teljesen kijött a sodrából. A férfit kihallgatták, de mivel semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak ellene, elengedték. 

Harmadnapra „feltámadt” a menyasszony 

Mint később kiderült, Jennifer mindent eltervezett előre. Futás után taxival hajtatott az atlantai Greyhound buszpályaudvarra, ahol megváltoztatta a külsejét – mindenekelőtt a haját vágta le –, majd továbbindult Las Vegas felé. Ő és férje mélyen vallásosak, és ennek megfelelően az eljegyzésig tartózkodtak a szextől. Ez és az esküvő előkészületei kifejezetten frusztrálták Jennifert, ezért inkább a menekülést választotta. 

esküvő
A szexmentes életvitel és az esküvő előkészületei megviselhették a menyasszonyt 
Három nappal később jobbnak látta feladni magát a rendőrségen és felhívni a vőlegényét, na persze még ekkor sem mondta el a teljes igazságot: azt állította, hogy elrabolták, majd elengedték. Az ügybe végül az FBI is bevonódott − kiderítették, hogy az egész elrablási történet csak színjáték volt, és a nő egyszerűen csak bepánikolt az esküvőtől. 

Volt, aki nem tanult az esküvő előtti esetből

A vőlegény nagy nehezen megbocsátott Jennifernek, és újra megkérte a kezét (!) Jennifer boldogan igent mondott másodjára is − a rokonok legnagyobb örömére –, ám a kapcsolat nem tartott sokáig: pár év múlva elváltak. 

esküvő
A szerelem vak, különösen esküvő előtt 
Jennifer Wilbanks idővel újra férjhez ment, majd ismét elvált, és ha azt hinnénk, itt véget ért a Runaway Bride című filmre kísértetiesen emlékeztető sztori, akkor tévedünk. 

Történetünk Julia Roberts-e 2010-ben harmadszorra is oltár elé állt, 11 évvel később pedig... na, mi történt? 

Az első felszarvazott férj 2008-ban kötött újra házasságot − ekkor már egy stabilabb idegrendszerű nővel − csendes szertartás keretében, Duluth-ban. 

