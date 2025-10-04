Így él ma a lány, akinek a fodrász lyukat égetett a fejbőrébe

A fodrász mindent előkészített a haj világosításához, később azonban már ő is rémülten szemlélte a hajat.

Egyszer csak perzselő fájdalmat érzett a fejbőrénél – A fodrászt is sokkolta a látvány

A 18 éves Kyrie Martin korábban évekig ugyanahhoz a fodrászhoz járt, és semmi rosszat nem sejtve újra időpontot foglalt. A megszokott rutin szerint felkerült a szőkítő a hajára, majd fóliával fedték be a tincseket. Az első egy órában semmi rendelleneset nem tapasztalt, ám egyszer csak erős, perzselő fájdalmat érzett a fejbőrénél. Sírásban tört ki, miközben azt hajtogatta, hogy elviselhetetlenül forró a feje.

A fodrász sietve kezdte eltávolítani a fóliát és kiöblíteni a vegyszert, de ekkor maga is megdöbbent: a fóliából füst szállt fel.

A fiatal lány a könnyeivel küszködve hagyta el a szalont, néhány tinccsel szegényebben és egy tenyérnyi, vörösen égett bőrfelülettel a fején. A fodrász ugyan elengedte a festés árát, ám a hajvágásért pénzt kért, így Kyrie nemcsak testi fájdalommal, de anyagi veszteséggel is távozott. Otthon édesanyja is megrémült a látványtól, ezért kórházba vitte lányát, ahol az orvosok megállapították: elsőfokú égési sérülésről van szó.

Kyrie valószínűleg álmában sem gondolta volna, hogy a szőkítés kórházzal végződik.

Az eset hatalmas lelki terhet is rótt Kyrie-ra, a kezelések és a maradandó heg pedig árnyékot vetettek a középiskola utolsó évére. A sérült részen azóta sem nőtt vissza a haj.

Sokak számára intő jelként szolgálhat ez az eset arra, mennyire veszélyes lehet a szépségiparban használt vegyszerekkel való óvatlan bánásmód.

A hajszőkítéshez használt keverék hidrogén-peroxidból és úgynevezett szőkítőporból áll. Ezek az anyagok együtt nagyon erős oxidálószerek. Normális esetben a hatásuk a hajszálak belsejében zajlik: a hidrogén-peroxid lebontja a haj természetes színanyagát, miközben a szulfátok fokozzák ezt a folyamatot. Így lesz a sötét haj fokozatosan világosabb.

A gond akkor kezdődik, ha a keverék hosszabb ideig közvetlenül érintkezik a fejbőrrel, vagy túl magas a koncentrációja. Kyrie-val valószínűleg ez történhetett.