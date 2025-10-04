Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sokkoló

Így él ma a lány, akinek a fodrász lyukat égetett a fejbőrébe

Kennedy News and Media - Kennedy News and Media
sokkoló hajszínváltás fodrász
Jónás Ágnes
2025.10.04.
Egy tinédzser lány fontos esemény előtt állt, izgatottan készült a szalagavatójára, és abban a hitben indult el a fodrászához, hogy minden rendben lesz, és egy új stílussal lenyűgözi majd az iskolatársait. Ehelyett fájdalom, rémület, és egy konkrét rémálom lett a végkifejlet.

 A fodrász mindent előkészített a haj világosításához, később azonban már ő is rémülten szemlélte a hajat.

fodrász
A fodrász látszólag mindent előkészített a szőkítéshez Forrás: Shutterstock

Egyszer csak perzselő fájdalmat érzett a fejbőrénél – A fodrászt is sokkolta a látvány

A 18 éves Kyrie Martin korábban évekig ugyanahhoz a fodrászhoz járt, és semmi rosszat nem sejtve újra időpontot foglalt. A megszokott rutin szerint felkerült a szőkítő a hajára, majd fóliával fedték be a tincseket. Az első egy órában semmi rendelleneset nem tapasztalt, ám egyszer csak erős, perzselő fájdalmat érzett a fejbőrénél. Sírásban tört ki, miközben azt hajtogatta, hogy elviselhetetlenül forró a feje. 

A fodrász sietve kezdte eltávolítani a fóliát és kiöblíteni a vegyszert, de ekkor maga is megdöbbent: a fóliából füst szállt fel.

A fiatal lány a könnyeivel küszködve hagyta el a szalont, néhány tinccsel szegényebben és egy tenyérnyi, vörösen égett bőrfelülettel a fején. A fodrász ugyan elengedte a festés árát, ám a hajvágásért pénzt kért, így Kyrie nemcsak testi fájdalommal, de anyagi veszteséggel is távozott. Otthon édesanyja is megrémült a látványtól, ezért kórházba vitte lányát, ahol az orvosok megállapították: elsőfokú égési sérülésről van szó. 

Kennedy News and Media (PIC SHOWS: KYRIE MARTIN, 18, IN HOSPITAL AFTER SUFFERING CHEMICAL BURNS) A brunette teen's bid to go blonde went horribly wrong when the dye burned a giant hole in her scalp - and claims the hairdresser still charged her. Kyrie Martin booked in to have her dark brown locks lifted to blonde on February 11th at a salon she'd visited before. The 18-year-old said she'd dyed her hair numerous times in the past four years without any issues and was excited to transform her look before attending graduation and prom. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266
Kyrie valószínűleg álmában sem gondolta volna, hogy a szőkítés kórházzal végződik.
Forrás: Kennedy News and Media

Az eset hatalmas lelki terhet is rótt Kyrie-ra, a  kezelések és a maradandó heg pedig árnyékot vetettek a középiskola utolsó évére. A sérült részen azóta sem nőtt vissza a haj. 

Sokak számára intő jelként szolgálhat ez az eset arra, mennyire veszélyes lehet a szépségiparban használt vegyszerekkel való óvatlan bánásmód. 

A hajszőkítéshez használt keverék hidrogén-peroxidból és úgynevezett szőkítőporból áll. Ezek az anyagok együtt nagyon erős oxidálószerek. Normális esetben a hatásuk a hajszálak belsejében zajlik: a hidrogén-peroxid lebontja a haj természetes színanyagát, miközben a szulfátok fokozzák ezt a folyamatot. Így lesz a sötét haj fokozatosan világosabb. 

A gond akkor kezdődik, ha a keverék hosszabb ideig közvetlenül érintkezik a fejbőrrel, vagy túl magas a koncentrációja. Kyrie-val valószínűleg ez történhetett. 

A hő hatására a kémiai reakciók felgyorsulnak, ezért ha a haj fóliába van csomagolva, az anyag nemcsak a haj pigmentjeit bontja le, hanem elkezdi marni a bőrt is. Ez a bőr fehérjéinek és sejtjeinek oxidációját, vagyis roncsolását jelenti. A fejbőrben található hajhagymák nagyon érzékenyek, és ha ilyen erős oxidáló hatás éri őket valami nagy fodrászati malőr folytán, elpusztulhatnak, ráadásul lehetséges, hogy az adott területen többé nem nő haj.

Katalin hercegné új szőke frizurája sokkal több, mint egyszerű divathóbort: szakértők szerint üzenni akar vele

A walesi hercegné új frizurája nagy visszhangot keltett. Katalin hercegné a skóciai Balmoralban, egy istentiszteleten mutatta meg eddigi legvilágosabb hajszínét. Egy szakértő szerint a változás túlmutat a stílusváltáson – a kemény hónapok után az irányítás visszaszerzésének szimbóluma lehet.

Nem kell tovább keresgélned: ez a frizura az, ami mindenkinek jól áll

Brit tudósok ( na jó, a nők nagy része) évszázadok óta kutatják azt frizurát, ami ugyanolyan jól mutat vastag és vékonyszálú, rövid, vagy hosszú hajon, könnyű kezelni és még valamennyire divatos is. Imáink most meghallgattattak, ugyanis az új frizuratrend pontosan ezt szervírozza: jéghidegen és ezüsttálcán.

Emily Blunt új frizurával sokkol: megváltozott külsővel forgatja Az ördög Pradát visel 2-t New Yorkban - Fotók

Akik szerették az első részt, már tűkön ülnek, hogy láthassák Az ördög Pradát visel folytatását. A filmet, ahol nem csak a sztori számít, de a divat szerelmeseinek is igazi kánaán. Azt már most tudni, Emily Blunt karaktere nagy meglepetéseket tartogat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu