Sokkoló látvány: szimuláció mutatja meg, mi történik a testeddel, ha 30 napig nem eszel cukrot

A hozzáadott cukor a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszer nélkülözhetetlennek hitt alkotóeleme, így nagyon nehéz olyat enni, amiben egyáltalán nincsen. Elkísér minket egész nap: ott van reggeli müzlinkben, a salátaöntetben, a kedvenc üdítőnkben: szóval mindenhol. Az alábbi videó szerint azonban nem is tehetnénk jobbat magunkkal, minthogy a minimálisra csökkentjük a bevitt cukor mennyiségét.

Nehéz ellenállni a cukornak

Bár nagyon nehéz az édesség iránti vágyat leküzdeni, nem lehetetlen. A videó szerint az a legjobb módszer, ha fokozatosan hagyjuk el a cukrot az étrendünkből. Először csak a reggeli kávéból és teából nélkülözzük, utána próbáljuk minél több élelmiszerből. Az első hetekben biztos, hogy furcsa lesz, de nemsokára azt fogod észrevenni, hogy kiélesednek az érzékeid és olyan ízeket is érezni fogsz, amelyeket addig nem.

A legtöbb ember egy napig sem bírja ki, de az egészségügyi előnyök miatt érdemes érdemes meg fontolni a cukorfogyasztás abbahagyását. Gyorsan energiává konvertálható glükóz nélkül a szervezet pár napon belül elkezdi felhasználni a zsírraktárakat.

Első hét

Fejfájás, hangulatingadozás jelentkezhet, ami a cukor tipikus elvonási tünete. Egy hét után azonban ezek a tünetek elmúlnak és stabilizálódik az energiaszint, amint a szervezet átáll zsír alapú üzemmódra. A zsírok elégetése során ketonok termelődnek, amelyek hatékonyabb energiaforrások az izmok és a szövetek számára, mint a szénhidrátok, de a szervezetnek jobban meg kell dolgoznia a lebontásukkal.

Második hét

A videó alapján a bőr elkezd kitisztulni, a pattanások elmúlnak.

Harmadik hét

A hasi zsír is elkezd égni, mivel ekkorra az inzulinszint már egyenletes lesz.

Negyedik hét

Az ízlelőbimbók érzékenyek lesznek, ezért már a gyümölcsök is extrém édesnek fognak tűnni. Vagyis nemcsak a test alakul át, de az agyat is áthuzalozza, ha valaki nem eszik 30 napig.

Ne kezdj bele, addig, amíg nem beszéltél orvossal

Mindenképpen konzultálj orvossal, mielőtt egy ilyen extrém diétával járó kihívásba belevágsz. A kezdeti időkben legyen kéznél pár egészségesebb nasi is, olyan, amelyben hosszú felszívódású szénhidrátok vannak. Az üdítőket érdemes lecserélni sima vízre vagy cukormentes italokra a cukros löttyök és szörpök helyett. Szakértők szerint egy felnőtt legfeljebb napi 30 gramm cukor az ajánlott mennyiség, ami nagyjából két teáskanálnyinak felel meg.