Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
diéta

Sokkoló látvány: szimuláció mutatja meg, mi történik a testeddel, ha 30 napig nem eszel cukrot

diéta kihívás cukor
Pópity Balázs
2025.10.11.
Biztos te is gondoltál már arra, hogy abbahagyod a cukor fogyasztását, de amint eszedbe jutott, hogy sütik, torta, szirupos kávé, vagy a kedvenc chai lattéd nélkül kéne élned az életed, rögtön meggondoltad magad. Most megnézheted, mi történne veled, hogyha 30 napig nem ennél és nem innál semmi olyat, amiben cukor van.

A hozzáadott cukor a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszer nélkülözhetetlennek hitt alkotóeleme, így nagyon nehéz olyat enni, amiben egyáltalán nincsen. Elkísér minket egész nap: ott van reggeli müzlinkben, a salátaöntetben, a kedvenc üdítőnkben: szóval mindenhol. Az alábbi videó szerint azonban nem is tehetnénk jobbat magunkkal, minthogy a minimálisra csökkentjük a bevitt cukor mennyiségét.

Fiatal nő nemet mnd a cukorra
Nehéz megállni cukor nélkül
Forrás: Shutterstock

Nehéz ellenállni a cukornak

Bár nagyon nehéz az édesség iránti vágyat leküzdeni, nem lehetetlen. A videó szerint az a legjobb módszer, ha fokozatosan hagyjuk el a cukrot az étrendünkből. Először csak a reggeli kávéból és teából nélkülözzük, utána próbáljuk minél több élelmiszerből. Az első hetekben biztos, hogy furcsa lesz, de nemsokára azt fogod észrevenni, hogy kiélesednek az érzékeid és olyan ízeket is érezni fogsz, amelyeket addig nem.

Az alábbi szimulációból kiderül, mi történne 30 nap alatt a testeddel cukor nélkül

A legtöbb ember egy napig sem bírja ki, de az egészségügyi előnyök miatt érdemes érdemes meg fontolni a cukorfogyasztás abbahagyását. Gyorsan energiává konvertálható glükóz nélkül a szervezet pár napon belül elkezdi felhasználni a zsírraktárakat.

Első hét

Fejfájás, hangulatingadozás jelentkezhet, ami a cukor tipikus elvonási tünete. Egy hét után azonban ezek a tünetek elmúlnak és stabilizálódik az energiaszint, amint a szervezet átáll zsír alapú üzemmódra. A zsírok elégetése során ketonok termelődnek, amelyek hatékonyabb energiaforrások az izmok és a szövetek számára, mint a szénhidrátok, de a szervezetnek jobban meg kell dolgoznia a lebontásukkal.

Második hét 

A videó alapján a bőr elkezd kitisztulni, a pattanások elmúlnak.

Harmadik hét 

A hasi zsír is elkezd égni, mivel ekkorra az inzulinszint már egyenletes lesz.

Negyedik hét

Az ízlelőbimbók érzékenyek lesznek, ezért már a gyümölcsök is extrém édesnek fognak tűnni. Vagyis nemcsak a test alakul át, de az agyat is áthuzalozza, ha valaki nem eszik 30 napig.

Ne kezdj bele, addig, amíg nem beszéltél orvossal

Mindenképpen konzultálj orvossal, mielőtt egy ilyen extrém diétával járó kihívásba belevágsz. A kezdeti időkben legyen kéznél pár egészségesebb nasi is, olyan, amelyben hosszú felszívódású szénhidrátok vannak. Az üdítőket érdemes lecserélni sima vízre vagy cukormentes italokra a cukros löttyök és szörpök helyett. Szakértők szerint egy felnőtt legfeljebb napi 30 gramm cukor az ajánlott mennyiség, ami nagyjából két teáskanálnyinak felel meg.

Buktatók és reális célok

  • Légy türelmes! Ne várj drámai hatást már 1–2 nap után. A testnek idő kell az átálláshoz.
  • A „cukormentes” felirat nem mindig jelent igazán nulla hozzáadott cukrot — nézd az összetevőket. 
  • Ha valamilyen alapbetegséged van (cukorbetegség, pajzsmirigy működési zavar, stb.), feltétlenül konzultálj orvossal, mielőtt belevágsz.
  • A nátrium és más elektrolitok pótlása és a megfelelő kalóriabevitel is fontos.

Elő a piros almákkal! Melegítsd elő a terepet ezzel az októberi forró punccsal – RECEPT

Elérkezett az ősz, a forró italok és összebújós esték időszaka. Ünnepeld meg ezt egy mennyei almás punccsal, ami egyszerűen elronthatatlan.

Szuperegészséges bőrtisztító sütőtökkrémleves – Ez a recept az idei szezon sztárja

A hűvös idő beköszöntével egyre több olyan ételre és italra vágyunk, amit a nyári szezonban egyáltalán nem fogyasztunk. A sütőtökkrémleves ősszel nagyon népszerű, és most elhoztuk hozzá a legjobb receptet!

Furcsa kávékülönlegesség hódítja meg Európát: elsőre gusztustalannak tűnik, mégis tömegek isszák

A legtöbben tejjel vagy tejszínnel lágyítják a reggeli feketét, Észak-Svédországban és a finneknél azonban egészen más tejtermék kerül a csészébe: a sajt. A különleges ital neve kaffeost: forró kávé és egy helyi sajt, a leipäjuusto párosítása. Bár az italkülönlegesség neve lefordítva „kenyérsajtot” jelent, kenyér nincs benne – csak a lyukacsos, édeskés sajt és a kávé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu