Egy kutatás szerint, ezért a két dologért még te is elnéznéd a fizetéscsökkentést

2025.10.20.
Nem minden a pénz, de valljuk be, mind azért dolgozunk. Egy friss kutatásban 1000 embert kérdeztek arról, hogy mi lenne az, amiért cserébe ugyanazt a munkát kevesebb fizetésért is elvégeznék. Érdekes válaszok születtek.

A legtöbb szó mindig arról esik, hogy miként érdemes fizetésemelést kérni, de most csavarjunk a dolgon egyet. Mi lenne, ha egyszer azt kérdezné tőled a főnököd, hogy milyen juttatásért cserébe végeznéd el ugyanazt a munkát kevesebb fizetésért? Kinevetnéd vagy elgondolkodnál rajta? Egy kutatásból az derült ki, hogy a munkavállalók számára bizony nem is egy, hanem mindjárt két dolog is vonzóbb a pénznél.

Kevesebb fizetés home office-ért vagy négynapos munkahétért cserébe
A munkavállalók több mint fele vállalná a fizetéscsökkentést, egy dologért cserébe.
Forrás: Shutterstock

Két dolog, ami még a fizetésnél is fontosabb

Valljuk be, a legtöbben szívesen elcserélnénk a hétfői gyümölcsnapot, az ingyenes kávét, a havi csapatépítőket vagy épp a csocsóasztalt egy kis fizetésemelésre. Az emberek nagy részét a pénz motiválja, ha munkáról van szó. De mi értékesebb a magasabb fizetésnél, és mi az, amit pénzért nem tudunk megvenni? 

A Youngstown Állami Egyetem friss kutatása szerint − amelyben 1000 amerikai munkavállalót kérdeztek meg −, a többség kevesebb fizetésért is hajlandó lenne dolgozni, de nem a céges autóért vagy jobb karrierlehetőségért cserébe. A teljes munkaidőben dolgozók 55 százaléka vállalná a kevesebb munkabért, ha home office vagy hibrid munkarendben dolgozhatna, 43 százalékuk pedig a négynapos munkahétért cserébe is elfogadná a fizetéscsökkentést.

Home office

Képzeld el, hogy többé nem kell hajnalban kelni, reggel erőszakkal elkészülni, a dugóban vagy a zsúfolt tömegközlekedésen ülni, elviselni az idegesítő munkatársakat, a légkondit, és nem telik el a délutánból idő a hazajutással sem. Persze így kimaradsz a munkahelyi barátságokból is, hiszen nincsenek közös kávézások, pletykálkodások, és a kapcsolatépítésre sem igazán lesz lehetőséged. Azonban még így is többen preferálják a home office-t, sőt, a jelenleg ilyen munkarendben dolgozók csupán 30 százaléka vállalná az irodába bejárást magasabb fizetésért. Egy 2024-es felmérésből az derült ki, hogy azok az emberek, akik távmunkában dolgoznak jóval elégedettebbek: saját bevallásuk alapján 93 százalékuknak javult a mentális egészsége, 90 százalékuk pedig jobb fizikai állapotról számolt be. 

Kevesebb fizetés home office-ért avagy a munkahelyek rugalmasságát sokan keresik
Home office alatt kevesebb a stressz.
Forrás: Shutterstock

Négynapos munkahét

A munkavállalók másik nagy álma a négynapos munkahét. A 4 Day Week Global és az Autonomy közös kísérletében 61 cég próbálta ki fél éven át ezt a rendszert. Az eredmény? A vállalatok bevétele nőtt, a fluktuáció csökkent, a dolgozók pedig annyira elégedettek voltak, hogy a résztvevő cégek 92 százaléka még a próbaidőszak után sem állt vissza a hagyományos, öt munkanapos hétre. A rövidebb munkahét tehát nemcsak a dolgozóknak, de a vállalatoknak is megérte. Minek köszönhető ez? A munkavállalók többet tudtak pihenni, több idejük jutott a kikapcsolódásra, emiatt pedig ugyanannyi munkát kevesebb idő alatt és gyakran jobban tudtak elvégezni. 

A kutatások üzenete egyértelmű. Az emberek számára az idő még a pénznél is fontosabb. Sokan tapasztalatból tudják, hogy egyszerűen nem éri meg többet keresni, ha azért a mentális egészségünkkel és a magánéletünkkel kell fizetnünk. Te a melegítőnadrágos home office-ért vagy a háromnapos hétvégéért vállalnád be a fizetéscsökkentést?

