Milyen fizetésre gondoltál? — Így válaszolj a kérdésre az állásinterjún, és nem kell többé béremelésért kuncsorognod

A munkáltató vagy a HR-es mindig felteszi a bérezéssel kapcsolatos kérdést, mert azt szeretné megállapítani, hogy a bérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elvárásaid összhangban vannak-e a pozícióra meghatározott bértartománnyal. Ahhoz, hogy a béremelés vagy a fizetés meghatározásának témaköréről beszéljünk, elengedhetetlen megemlíteni az úgynevezett horgonyhatást, amelynek ismerete sokat segíthet az állásinterjún. A horgonyhatás az a jelenség, amikor az elsőként kapott információ (horgony) befolyásolja a későbbi ítéleteket és döntéseket. Röviden: amikor a főnök az állásinterjún kisebb számot mond, mint amire te számítottál, te már nehezen mondasz nagyobbat. Miért? Mert tudat alatt horgonyként rögzül benned a főnök által említett összeg, és te ehhez a bérhez kezded viszonyítani a tarifádat. Attól tartasz, hogy ha magasabb összeget mondasz neki, nem kapod meg az állást, és a későbbi béremelések is elmaradhatnak.

Amikor állásinterjún a fizetés kerül szóba, tudd, hogy nem kötelező konkrét összeget mondanod, elég, ha belövöd a bérsávot

Az ügyes marketingesek is hasonlóan próbálják kihasználni a horgonyhatás erejét. Például, ha egy szép cipő eredeti ára 30 000 forint, de le van árazva 24 000 forintra, hajlamos leszel az eredeti, magasabb árat tekinteni a referenciapontnak. Ennek következtében az akciós ár vonzónak tűnik, még akkor is, ha a termék valódi értéke közel sem éri el ezt az összeget. Pont az ilyen beszerzések után szoktuk mi nők azt mondani otthon a párunknak: „Nézd, milyen remek vásárt csináltam! Csak 24 000 forint volt, nem hagyhattam ott”. Aztán megbántódunk, ha ő nem örül velünk.

Hajlamosak vagyunk készpénznek venni az elsődleges információt, mert az agyunk minden élethelyzetben kapaszkodót keres. Amint felbukkan egy séma, már bele is kapaszkodik, hiszen ennek ismeretében gyorsabban hozhat döntést. Még akkor is, ha pontosan tudja, hogy az, amit amit kapaszkodónak használ (azaz a főnök által említett összeg) erős torzítás.

Ezeket gondold át a fizetéssel kapcsolatban, mielőtt megérkeznél az állásinterjúra

Tudd, mennyit érsz! Kezeld magadban kritikusan az elsőként kapott ajánlatot. Ahelyett, hogy az első információ alapján hoznál elhamarkodott döntést, próbálj meg tájékozódni arról, hogy munkád és a kvalitásaid mennyit érnek a munkaerőpiacon.

A gyors döntések horgonyhatáshoz vezethetnek. Kérj nyugodtan egy kis időt, hogy átgondolhasd a dolgot, így nagyobb esélyed lesz arra, hogy helyesen ítéld meg a munkádért járó ellenértéket.

Nincs értelme elárulni, mennyit kerestél az előző munkahelyeden, mert arra maximum 10 százalékot fognak ráígérni. A fizetési sávodat az elvárások és az állás aktuális átlagbérei alapján kalkuláld ki.

Milyen fizetésre gondoltál? Így válaszolj erre állásinterjún, és nem kell többé béremelésért kuncsorognod

Amennyiben úgy érzed, a munkád többet ér, mint amennyit a főnök mondott, fejtsd ki, hogy a teljesítményeddel milyen értéktöbbletet tudsz nyújtani a cégnek (mitől lesz hatékonyabb a csapat, ha veled bővül).

Indíts bértárgyaláskor nagyobb összeggel, mert így nagyobb az esélyed arra, hogy kölcsönösen előnyös üzletet tudtok kötni.

Légy diszkrét. Amennyiben a főnök rábólint az általad favorizált bérösszegre, ne kommunikáld később azt a kollégáid felé. Hazánkban még mindig tabunak számít a fizetés – jobb elkerülni a vállalaton belüli bérfeszültséget.