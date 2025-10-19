Ezt csinálja esténként minden sikeres és gazdag vezető

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jónás Ágnes
2025.10.19.
A sikeres emberek sokkal tudatosabban építik fel esti programjukat az énidő jegyében, mint azt elsőre gondolnánk. Lehet, hogy ez a gazdag vezetők titka? Vajon ezért vonzzák be a pénzt és vívják ki a környezetük tiszteletét? Utánajártunk, mi a titkuk.

Tudtad, hogy a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour hogyan tudta évtizedeken át felelősen vezetni a brit és az amerikai Vogue magazinokat? Átlag feletti teherbírását, sikereit, kreativitását többek között annak köszönhette, hogy gazdag nőként is betartotta a saját szabályait: soha nem feküdt le este 10 óránál később, 17 órakor kikapcsolta a céges telefonját, és akkor sem lehetett elérni, ha égett a Vogue. Alkoholt semelyik esti partin nem fogyasztott, csupán illendőségből koccintott. A gazdag vezetőknél van a sikeres élet receptje, bemutatjuk, milyen szabályokat is követnek ők. 

A sikeres és gazdag vezető, Anna Wintour
Anna Wintour befolyásos, sikeres és gazdag vezető. De mi volt az ő titkos „receptje" a Vogue főszerkesztőjeként? Kiderül, ha tovább olvasol!  
Forrás: Variety

A sikeres és gazdag vezetők nem azért fekszenek le korán, mert le akarnak feküdni

Hanem azért, mert tudatosan felkészítik elméjüket a regenerálódásra és a stressz csökkentésére. 

Legalább 1 órán keresztül nem beszélgetnek senkivel 

Nem mintha bárkire is haragudnának, egyszerűen csak tudják, hogy az embernek időnként több csendességre van szüksége ahhoz, hogy kidolgozza magából a napi gondokat és gondolatokat. A sikeres és gazdag vezetők nem sajnálják az időt a minőségi énidőre

gazdag
Az énidő a gazdag és sikeres vezetőknél szent és sérthetetlen 
Forrás: Shutterstock

Felírják egy papírra, ami idegesíti őket − Ez minden gazdag vezetőnél beválik

Amikor a gazdagok elkezdenek „kattogni” egy problémán, azonnal felírják kattogásuk tárgyát egy papírra. 

Miért tuti módszer ez? Mert az agy megnyugszik, ha a teher „áthelyeződik”. 

Ettől még nincs elfelejtve a dolog, vagy a megoldásra váró feladat, de legalább nem viszik magukkal a terhet lefekvéskor az ágyba, azaz nem pazarolják feleslegesen az energiájukat.

Gondolatban végigveszik, miért lehetnek hálásak

Ez erősíti a pozitív szemléletet. A hála egy pozitív rezgés, és minden, ami körülvesz minket, képes kölcsönhtásba lépni ezekkel a pozitív rezgésekkel. 

Mit profitálnak ebből hosszú távon a vagyonos emberek? A belső harmóniát. 

Soha nem félnek attól, hogy nem lesz elég pénzük

Azt hitted, hogy Dagobert bácsihoz hasonlóan rettegnek, ha egy üzlet nem jön össze? Egyéltalán nem! Ha hallottál már a vonzás törvényéről, akkor tudod, hogy a félelem eltaszítja a vágyott dolgokat, a pozitív gondolatok (rezgések) bevonzzák a jót, így a pénzt is. Ha azt mantrázzák maguknak: szeretem a pénzt, vagy hogy úgyis nyélbe ütöm ezt az üzletet, egy idő után az univerzum felfogja ezeket a pozitív rezgéseket, és elkezd a javukra dolgozni. 

gazdag
A gazdag vezetők nem görcsölnek rá a pénzre 
Forrás: Shutterstock

Digitális detox némítással, repülő üzemmóddal 

Lefekvés előtt legalább egy órával kikapcsolják, repülő üzzemódra állítják, vagy legalább némítják a telefont, hogy agyuk felkészülhessen a pihenésre. Így elkerülik a kék fény káros hatásait, figyelmüket pedig más, kevésbé „zajos” tevékenységre fordíthatják. 

Önfejlesztés − A sikeres, gazdag vezető tudja, hogy mindig van hová fejlődni

Színházi rendezők szokták mondani: az, hogy tegnap este ováció és vastaps volt az előadás végén, egyáltalán nem garantálja a következő elődás sikerességét. A befolyásos és vagyonos vezetők azért olvasnak esténként, mert tudják, hogy az önfejlesztés sosem állhat meg. 

Nem lehet hátradőlni egy-egy sikeres projekt után, az elmét folyton frissíteni, táplálni kell új ismeretekkel.

 Szórakoztató, motiváló, vagy szakmai könyveket olvasnak, amelyek mindezt biztosítják számukra.

gazdag
A sikeres és gazdag vezető folyamatosan fejleszti magát
 Forrás: Shutterstock

A sikeres, gazdag vezetők melatoninhackje: félhomályban fürdenek esténként

Az alvásért felelős melatonin hormon (melyet a tobozmirigy termel) mennyisége a fény mennyiségétől és színétől függ. Világos, erős fényben jóval kevesebb melatonin termelődik a szervezetünkben, mint gyér fénynél. Ha tehát este félhomályban vagy szinte sötétben fürdünk, az tényleg hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet „éjszakai üzemmódba” kapcsoljon. Emellett a meleg fürdő, az aromaterápia, gyertyafényes relaxáció vagy halk zene is segíti az izmok ellazulását, a test így gyorsan átáll a bekuckózásra és az alvásra.

A sikeres és gazdag vezetők esti szokásai tehát tudatosak és strukturáltak. Nem a telefon feedjét pörgetik és nem is kapkodnak – jól bevált rítusokkal, fókuszált tevékenységekkel zárják napjaikat. Ez garantálja, hogy másnap produktívan lássák el feladataikat és helytálljanak akár a legstresszesebb helyzetekben is.

