Ezt csinálja esténként minden sikeres és gazdag vezető

Tudtad, hogy a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour hogyan tudta évtizedeken át felelősen vezetni a brit és az amerikai Vogue magazinokat? Átlag feletti teherbírását, sikereit, kreativitását többek között annak köszönhette, hogy gazdag nőként is betartotta a saját szabályait: soha nem feküdt le este 10 óránál később, 17 órakor kikapcsolta a céges telefonját, és akkor sem lehetett elérni, ha égett a Vogue. Alkoholt semelyik esti partin nem fogyasztott, csupán illendőségből koccintott. A gazdag vezetőknél van a sikeres élet receptje, bemutatjuk, milyen szabályokat is követnek ők.
A sikeres és gazdag vezetők nem azért fekszenek le korán, mert le akarnak feküdni
Hanem azért, mert tudatosan felkészítik elméjüket a regenerálódásra és a stressz csökkentésére.
Legalább 1 órán keresztül nem beszélgetnek senkivel
Nem mintha bárkire is haragudnának, egyszerűen csak tudják, hogy az embernek időnként több csendességre van szüksége ahhoz, hogy kidolgozza magából a napi gondokat és gondolatokat. A sikeres és gazdag vezetők nem sajnálják az időt a minőségi énidőre.
Felírják egy papírra, ami idegesíti őket − Ez minden gazdag vezetőnél beválik
Amikor a gazdagok elkezdenek „kattogni” egy problémán, azonnal felírják kattogásuk tárgyát egy papírra.
Miért tuti módszer ez? Mert az agy megnyugszik, ha a teher „áthelyeződik”.
Ettől még nincs elfelejtve a dolog, vagy a megoldásra váró feladat, de legalább nem viszik magukkal a terhet lefekvéskor az ágyba, azaz nem pazarolják feleslegesen az energiájukat.
Gondolatban végigveszik, miért lehetnek hálásak
Ez erősíti a pozitív szemléletet. A hála egy pozitív rezgés, és minden, ami körülvesz minket, képes kölcsönhtásba lépni ezekkel a pozitív rezgésekkel.
Mit profitálnak ebből hosszú távon a vagyonos emberek? A belső harmóniát.
Soha nem félnek attól, hogy nem lesz elég pénzük
Azt hitted, hogy Dagobert bácsihoz hasonlóan rettegnek, ha egy üzlet nem jön össze? Egyéltalán nem! Ha hallottál már a vonzás törvényéről, akkor tudod, hogy a félelem eltaszítja a vágyott dolgokat, a pozitív gondolatok (rezgések) bevonzzák a jót, így a pénzt is. Ha azt mantrázzák maguknak: szeretem a pénzt, vagy hogy úgyis nyélbe ütöm ezt az üzletet, egy idő után az univerzum felfogja ezeket a pozitív rezgéseket, és elkezd a javukra dolgozni.
Digitális detox némítással, repülő üzemmóddal
Lefekvés előtt legalább egy órával kikapcsolják, repülő üzzemódra állítják, vagy legalább némítják a telefont, hogy agyuk felkészülhessen a pihenésre. Így elkerülik a kék fény káros hatásait, figyelmüket pedig más, kevésbé „zajos” tevékenységre fordíthatják.
Önfejlesztés − A sikeres, gazdag vezető tudja, hogy mindig van hová fejlődni
Színházi rendezők szokták mondani: az, hogy tegnap este ováció és vastaps volt az előadás végén, egyáltalán nem garantálja a következő elődás sikerességét. A befolyásos és vagyonos vezetők azért olvasnak esténként, mert tudják, hogy az önfejlesztés sosem állhat meg.
Nem lehet hátradőlni egy-egy sikeres projekt után, az elmét folyton frissíteni, táplálni kell új ismeretekkel.
Szórakoztató, motiváló, vagy szakmai könyveket olvasnak, amelyek mindezt biztosítják számukra.
A sikeres, gazdag vezetők melatoninhackje: félhomályban fürdenek esténként
Az alvásért felelős melatonin hormon (melyet a tobozmirigy termel) mennyisége a fény mennyiségétől és színétől függ. Világos, erős fényben jóval kevesebb melatonin termelődik a szervezetünkben, mint gyér fénynél. Ha tehát este félhomályban vagy szinte sötétben fürdünk, az tényleg hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet „éjszakai üzemmódba” kapcsoljon. Emellett a meleg fürdő, az aromaterápia, gyertyafényes relaxáció vagy halk zene is segíti az izmok ellazulását, a test így gyorsan átáll a bekuckózásra és az alvásra.
A sikeres és gazdag vezetők esti szokásai tehát tudatosak és strukturáltak. Nem a telefon feedjét pörgetik és nem is kapkodnak – jól bevált rítusokkal, fókuszált tevékenységekkel zárják napjaikat. Ez garantálja, hogy másnap produktívan lássák el feladataikat és helytálljanak akár a legstresszesebb helyzetekben is.