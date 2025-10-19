Ezt csinálja esténként minden sikeres és gazdag vezető

Tudtad, hogy a Vogue ex-főszerkesztője, Anna Wintour hogyan tudta évtizedeken át felelősen vezetni a brit és az amerikai Vogue magazinokat? Átlag feletti teherbírását, sikereit, kreativitását többek között annak köszönhette, hogy gazdag nőként is betartotta a saját szabályait: soha nem feküdt le este 10 óránál később, 17 órakor kikapcsolta a céges telefonját, és akkor sem lehetett elérni, ha égett a Vogue. Alkoholt semelyik esti partin nem fogyasztott, csupán illendőségből koccintott. A gazdag vezetőknél van a sikeres élet receptje, bemutatjuk, milyen szabályokat is követnek ők.

Anna Wintour befolyásos, sikeres és gazdag vezető. De mi volt az ő titkos „receptje" a Vogue főszerkesztőjeként? Kiderül, ha tovább olvasol!

A sikeres és gazdag vezetők nem azért fekszenek le korán, mert le akarnak feküdni

Hanem azért, mert tudatosan felkészítik elméjüket a regenerálódásra és a stressz csökkentésére.

Legalább 1 órán keresztül nem beszélgetnek senkivel

Nem mintha bárkire is haragudnának, egyszerűen csak tudják, hogy az embernek időnként több csendességre van szüksége ahhoz, hogy kidolgozza magából a napi gondokat és gondolatokat. A sikeres és gazdag vezetők nem sajnálják az időt a minőségi énidőre.

Az énidő a gazdag és sikeres vezetőknél szent és sérthetetlen

Felírják egy papírra, ami idegesíti őket − Ez minden gazdag vezetőnél beválik

Amikor a gazdagok elkezdenek „kattogni” egy problémán, azonnal felírják kattogásuk tárgyát egy papírra.

Miért tuti módszer ez? Mert az agy megnyugszik, ha a teher „áthelyeződik”.

Ettől még nincs elfelejtve a dolog, vagy a megoldásra váró feladat, de legalább nem viszik magukkal a terhet lefekvéskor az ágyba, azaz nem pazarolják feleslegesen az energiájukat.

Gondolatban végigveszik, miért lehetnek hálásak

Ez erősíti a pozitív szemléletet. A hála egy pozitív rezgés, és minden, ami körülvesz minket, képes kölcsönhtásba lépni ezekkel a pozitív rezgésekkel.

Mit profitálnak ebből hosszú távon a vagyonos emberek? A belső harmóniát.

Soha nem félnek attól, hogy nem lesz elég pénzük

Azt hitted, hogy Dagobert bácsihoz hasonlóan rettegnek, ha egy üzlet nem jön össze? Egyéltalán nem! Ha hallottál már a vonzás törvényéről, akkor tudod, hogy a félelem eltaszítja a vágyott dolgokat, a pozitív gondolatok (rezgések) bevonzzák a jót, így a pénzt is. Ha azt mantrázzák maguknak: szeretem a pénzt, vagy hogy úgyis nyélbe ütöm ezt az üzletet, egy idő után az univerzum felfogja ezeket a pozitív rezgéseket, és elkezd a javukra dolgozni.