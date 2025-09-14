Milliárdosok 7 titkos szokása, ami sikeressé teszi őket

Azt, hogy valaki milliárdos lesz-e nem csak a szerencsének köszönhető. Nagyban függ attól is, hogy miként gondolkozik és cselekszik. Lássuk, milyen szabályok szerint élik az életüket a milliárdosok és milyen olyan jellemzőik vannak, amik elősegítik a gyarapodásukat!
Tom Corley könyvelő, pénzügyi tanácsadó és író majdnem öt éven keresztül készített interjúkat összesen 233 milliárdossal, hogy megtalálja azokat a jellemzőket, közös pontokat, szokásokat amik segítségével ilyen vagyonra tehettek szert az önerőből meggazdagodott milliomosok. Bár a külvilág néha csak irigykedve vagy csodálva nézik a luxus nyaralóikat, jachtjaikat és magánrepülőket, a milliárdosok élete ennél jóval többről szól. Szigorú, következetes szokások hívei, amikkel a sikeres életet megteremthetik maguknak. Ezeket a szokásokat a CNBC rögzítette az oldalán.
Azért azt hozzátennénk, hogy ezektől a csodamódszerektől nem fog valakinek másnapra megváltozni az élete.
Ezek olyan apró trükkök, életvezetési tanácsok, amikkel napi szinten próbára tehető az ember fegyelme és kitartása, ami elengedhetetlen a sikeres emberek körében.
Ez a gondolkodásmód segít a vagyonos rétegnek, hogy állandóan fejlődhessenek, gyarapodjanak és minden helyzetben meghozhassák a jó döntést. A jó hír az, hogy nem kell egy vaskos pénztárca ahhoz, hogy valaki elkezdhesse ezeket a praktikákat követni, így bátran bárki elkezdheti, aki kicsit változtatni, fejleszteni szeretne az életén.
Erre azért van szükség, mert ezáltal körvonalazódik, hogy mi felé tartanak és ez az írás napi szinten is motiválhatja őket céljaik elérésében.
Életmódváltással kezdik, majd betartják a maguknak megszabott edzés rutin szabályait és követik az egészségügyi tanácsadók által megírt étrendet.
Éles szemmel látják meg a legjobb lehetőségeket és kreatívan, alternatív módszerek alkalmazásával meg is valósítják a terveiket. Leginkább a kitartásuknak köszönhetik a sikert és nem a szerencséjüknek.
63% azt mondta, hogy hangoskönyveket hallgat munka közben. Sokszor olyan emberek életrajzait olvassák, akik szintén sikeresek, hogy inspirálódhassanak tőlük.
Többet hallgass és kevesebbet beszélj. A milliárdosok közt felmerült az a társasági szokás is, hogy kerekítve nagyjából egy percet beszélnek, öt percet pedig hallgatnak. Ezáltal több információhoz jutnak, megerősítik a munkakapcsolataikat, és többféle nézőpontot is megismernek egy- egy adott kérdés kapcsán.
81%-uk azt mesélte az interjú során, hogy rendszeresen (akár naponta) kér visszajelzéseket, amik segítenek az előmenetelükben.
Az idő priorizálása számomra nagyon fontos. Valójában az egyetlen valódi valuta az idő.
Minden percük erőforrás, amit nagyon körültekintően osztanak be, hogy ne veszítsenek időt, ne legyenek felesleges megbeszélések, találkozók. Így többet foglalkozhatnak a számukra fontos tényezőkkel.
Pont azért, mert az idejük az egyik legnagyobb kincsük, többször mondanak nemet, mint igent. Naptáraik nemcsak a kötelezőkből állnak, hanem a család, hobbi, kikapcsolódás, önfejlesztés szintén teret kapnak.
