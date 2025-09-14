Milliárdosok 7 titkos szokása, ami sikeressé teszi őket

Azt, hogy valaki milliárdos lesz-e nem csak a szerencsének köszönhető. Nagyban függ attól is, hogy miként gondolkozik és cselekszik. Lássuk, milyen szabályok szerint élik az életüket a milliárdosok és milyen olyan jellemzőik vannak, amik elősegítik a gyarapodásukat!

Milliárdosok bevált szokásai, amikkel te is sikeresebb lehetsz.

Milliárdosok 7 titkos szokása

Tom Corley könyvelő, pénzügyi tanácsadó és író majdnem öt éven keresztül készített interjúkat összesen 233 milliárdossal, hogy megtalálja azokat a jellemzőket, közös pontokat, szokásokat amik segítségével ilyen vagyonra tehettek szert az önerőből meggazdagodott milliomosok. Bár a külvilág néha csak irigykedve vagy csodálva nézik a luxus nyaralóikat, jachtjaikat és magánrepülőket, a milliárdosok élete ennél jóval többről szól. Szigorú, következetes szokások hívei, amikkel a sikeres életet megteremthetik maguknak. Ezeket a szokásokat a CNBC rögzítette az oldalán.

Azért azt hozzátennénk, hogy ezektől a csodamódszerektől nem fog valakinek másnapra megváltozni az élete.

Ezek olyan apró trükkök, életvezetési tanácsok, amikkel napi szinten próbára tehető az ember fegyelme és kitartása, ami elengedhetetlen a sikeres emberek körében.

Ez a gondolkodásmód segít a vagyonos rétegnek, hogy állandóan fejlődhessenek, gyarapodjanak és minden helyzetben meghozhassák a jó döntést. A jó hír az, hogy nem kell egy vaskos pénztárca ahhoz, hogy valaki elkezdhesse ezeket a praktikákat követni, így bátran bárki elkezdheti, aki kicsit változtatni, fejleszteni szeretne az életén.

Lássuk a 7 szokást, amit a megkérdezett milliárdosok is követnek!

Nem félnek nagyot álmodni!

Sokan a dream setting, vagyis az „állom állítás” nevű módszert alkalmazzák. Ez annyit tesz, hogy nagyon pontosan és részletesen leírják, hogyan néz ki a tökéletes életük 10 év múlva.

Erre azért van szükség, mert ezáltal körvonalazódik, hogy mi felé tartanak és ez az írás napi szinten is motiválhatja őket céljaik elérésében.

Az egészség az első

Pontosan tudják, hogy a jó egészség és a hosszú élet a kulcsa annak, hogy felépíthessék a birodalmukat, hiszen így még több idejük van a gazdagság eléréséhez.

Életmódváltással kezdik, majd betartják a maguknak megszabott edzés rutin szabályait és követik az egészségügyi tanácsadók által megírt étrendet.

Nem hisznek a szerencsében

A kutatásban résztvevő milliomosok 94%-a úgy nyilatkozott, hogy soha nem szerencsejátékoznak, mivel nem hisznek benne. Nincs is rá szükségük, hiszen megcsinálják a maguk szerencséjét azáltal, hogy bátran belevágnak új dolgokba és ha kell kockáztatnak is.

Éles szemmel látják meg a legjobb lehetőségeket és kreatívan, alternatív módszerek alkalmazásával meg is valósítják a terveiket. Leginkább a kitartásuknak köszönhetik a sikert és nem a szerencséjüknek.

Szimpatikus személyiség

A milliárdos emberek hatalmas stratégák: megfigyelik azt, hogy miként tudnak úgy egyediek maradni, hogy közben másoknak szimpatikusak legyenek. Az eredményességhez elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatai legyenek az embernek, amihez meg kell találni azokat a kommunikációs formákat a találkozók során, ami által határozottságot és kedvességet, megbízhatóságot sugároznak.

Állandó tanulás

A tanulmányban vizsgált milliárdosok mivel nem örökölték a vagyonukat, ezért maguknak kellett megteremteniük a gazdagságot. Ennek eléréséhez rengeteget tanultak és állandó önképzésben vesznek részt, hogy tovább gyarapodhassanak. A megkérdezettek 49%-a azt vallotta, hogy minden nap új szavakat tanul meg, 71%-uk önsegítő könyveket olvas gyakran, 61%-uk pedig naponta legalább két órát tölt azzal, hogy más-más új készségeket sajátít el. Például online órákat vesznek, vagy zenét tanulnak, esetleg sportolnak.

63% azt mondta, hogy hangoskönyveket hallgat munka közben. Sokszor olyan emberek életrajzait olvassák, akik szintén sikeresek, hogy inspirálódhassanak tőlük.

5:1-es szabály

Többet hallgass és kevesebbet beszélj. A milliárdosok közt felmerült az a társasági szokás is, hogy kerekítve nagyjából egy percet beszélnek, öt percet pedig hallgatnak. Ezáltal több információhoz jutnak, megerősítik a munkakapcsolataikat, és többféle nézőpontot is megismernek egy- egy adott kérdés kapcsán.

81%-uk azt mesélte az interjú során, hogy rendszeresen (akár naponta) kér visszajelzéseket, amik segítenek az előmenetelükben.

Kell egy jó csapat!

A megkérdezett vagyonos emberek 86%-a átlagosan heti 50 órát vagy annál többet is dolgozott, de nem egyedül tették ezt, hanem egy szuper csapattal. Olyan emberekből építettek fel a csoportjukat, akik megbízhatóak, képesek a rendszerben gondolkozni, látják a globális képet. Úgy alakították ki a munkahelyen az emberi erőforrásokat, hogy egymás erősségeit és gyengeségeit ellensúlyozzák és erősítsék is. A legfontosabb pedig: olyan munkaerőt kerestek, akiknek hasonló nézőpontjuk és céljaik voltak.

+1 Az idő pénz! Vagy arany?

Elon Musk egy CNBC-nek adott interjúban így fogalmazott:

Az idő priorizálása számomra nagyon fontos. Valójában az egyetlen valódi valuta az idő.

Minden percük erőforrás, amit nagyon körültekintően osztanak be, hogy ne veszítsenek időt, ne legyenek felesleges megbeszélések, találkozók. Így többet foglalkozhatnak a számukra fontos tényezőkkel.