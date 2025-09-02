Ma jelenthetik be, kit választott Anna Wintour az utódjának

Hónapok óta folyik a kiválasztás: a nagy kérdés, ki lép Anna Wintour helyébe a Vogue élén. Nos, úgy tűnik, a döntés megszületett és a 39 éves Chloe Malle lesz a szerkesztőségi tartalomért felelős vezetője.

Chloe Malle lesz a divatmagazin vezetője

Forrás: Getty Images North America

Chloe Malle lesz a divatmagazin vezetője

Ahogy néhány hete a Page Six nyomán megírtuk, Chloe Malle, aki Candice Bergen színésznő és Louis Malle francia filmrendező lánya már a kiválasztás utolsó körébe is bekerült, azóta pedig úgy tudni, meg is kapta a pozíciót. A bulvárlap szerint még ma megtörténik a bejelentés, korábban pedig azt lehetett sejteni, hogy az új szerkesztő személyét várhatóan a New York-i Divathét kezdetéig jelentik be, amely szeptember 11-én kezdődik és szeptember 16-ig tart.

Anna Wintour 1988 óta vezette a lapot

Anna Wintour júniusban közölte kollégáival, hogy visszalép az amerikai Vogue főszerkesztői pozíciójából. A 75 éves médiavezető 1988 óta töltötte be ezt a szerepet, miután a néhai Grace Mirabellát váltotta. Ezt megelőzően, 1985 és 1987 között a brit Vogue szerkesztőségének élén állt. A lap beszámolója szerint a Condé Nast új szerkesztőségi tartalomvezetőt keres az Egyesült Államokba, miközben Anna Wintour globális pozíciói megmaradnak. Az amerikai Vogue mellett Wintour a Condé Nast tartalomigazgatója is marad, amely magazin szerkesztőségi irányvonalaiért is felelős.