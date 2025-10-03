Az alvás nem pusztán pihenés: a test és az agy ilyenkor regenerálódik, feldolgozza a napi élményeket, és helyreállítja az energiaraktárakat. A minőségi alvás hiánya rövid távon ingerlékenységet és koncentrációs nehézséget okoz, hosszú távon pedig fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, sőt a depresszió kockázatát. A kutatók azonban rámutattak: a nők alvásigénye és alvási problémái eltérnek a férfiakétól.

Forrás: Shutterstock

Miért kell több alvás a nőknek?

A brit Loughborough Egyetem alváskutató központjának tanulmánya szerint a nők átlagosan 20 percnyi alvással többet igényelnek naponta, mint a férfiak. Ennek fő oka az agyműködés eltérése: a nők agya gyakrabban vált üzemmódot, párhuzamosan több feladatot végez, ezért nagyobb regenerációs szükséglete van. A multitasking – amely a mindennapi életben a munka, a háztartás és a családi feladatok összehangolásában is tetten érhető – jobban megterheli az idegrendszert, így az alvás közben végzett „karbantartásra” is több idő szükséges.

Hormonok, amik felborítják az éjszakát

A nők életében a hormonális változások szinte minden életszakaszt átszőnek, és közvetlen hatással vannak az alvás minőségére. Menstruáció előtt a progeszteronszint csökkenése fokozhatja az álmatlanságot és a nyugtalan alvást. Terhesség alatt a megváltozott testhelyzet, a gyakori vizelési inger és a hormonális átalakulás okoz alvászavart. Menopauza idején a hőhullámok, az éjszakai izzadás és a hangulati ingadozások gyakran vezetnek krónikus álmatlansághoz. Mindezek miatt a nők körében jóval gyakoribb az inszomnia, mint a férfiaknál.

Stressz és gondoskodás: a női alvás ellenségei

A társadalmi szerepek is ráerősítenek a női alvásproblémákra. A nők sokszor „második műszakban” is helytállnak – munka után a háztartásban, gyereknevelésben, gondoskodásban. Ez a folyamatos készenléti állapot fokozza a stresszhormonok termelődését, ami közvetlenül rontja az elalvást és az alvás mélységét. Ráadásul a nők érzékenyebbek a környezeti zajokra vagy a partner horkolására is, így gyakrabban ébrednek fel az éjszaka folyamán.