Ezektől még a töklámpás is megizzad! Az 5 legjobb boszorkányos film halloweenra

Közeledik a halloween, nyakunkon a spooky season, az esti filmezések pedig tökéletesek a hangolódáshoz. Összegyűjtöttük a legjobb halloweeni filmeket, amelytől te is boszinak érezheted magad!

A halloweeni filmek téged is tutira boszorkányos hangulatba hoznak!

Forrás: archív

Halloweeni filmek a spooky seasonra:

Az eastwicki boszorkányok

1987-ben készült film olyan világklasszisok játszanak, mint Cher, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer és Susan Sarandon. A film három nőről szól, akik azon tanakodnak, miért nincs szerencséjük a férfiakkal. Ám ekkor megjelenik egy rejtélyes idegen (Jack Nicholson), aki pontosan az, akire eddig vártak. A film szarkasztikus, pikáns és tele van fekete humorral.

Az eastwicki boszorkányok

Forrás: NORTHFOTO

Hókusz pókusz

A filmben három zseniálisan cinikus boszorkány (Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy) évszázadokkal a kivégzésük után visszatérnek halloween éjjelén. A három grácia az örök fiatalságot akarja megszerezni, ám több dolog is akadályozza őket ebben gyerekek. Kötelező kultikus film a spooky seasonban.

Hókusz pókusz: Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy

Forrás: arhiv

Átkozott boszorkák

A film 1998-ban készült, Sandra Bullock és Nicole Kidman boszorkánytestvéreket alakítanak. Az Owens nővéreket évszázadok óta átok sújtja: ha beleszeretnek valakibe, az meghal. Meghitt, romantikus és csajosan gótikus a sztori. És ha hihetünk a pletykáknak, hamarosan érezik az Átkozott boszorkák második része is.

Átkozott boszorkák: Nicole Kidman és Sandra Bullock

Forrás: Northfoto

Csiribí-csiribá

A 2005-ös családi vígjáték imádnivalóan dolgozza fel két tiniboszorkány kaotikus életét. A varázslatos jelmezek és a történet egy új fantasyvilágot tárnak fel előttünk.

Csiribí-csiribá főszerepében Tia és Tamera Mowry

Forrás: arhív

Wicked

A 2024-es film a híres musical filmadaptációja, és az Óz, a csodák csodája előzménytörténete. A Wicked gyönyörű alkotás a női barátságról és az ellentétes személyiségek kapcsolódásáról. Elphaba és Glinda milliónyi kislány példaképévé váltak. Érdemes újranézned a filmet, mert novemberben érkezik a Wicked: For Good.