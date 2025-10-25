Ezektől még a töklámpás is megizzad! Az 5 legjobb boszorkányos film halloweenra

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bűbáj, elképesztő jelmezek és mágia minden mennyiségben. Filmek, hogy a spooky season még rémisztőbb legyen.

Közeledik a halloween, nyakunkon a spooky season, az esti filmezések pedig tökéletesek a hangolódáshoz. Összegyűjtöttük a legjobb halloweeni filmeket, amelytől te is boszinak érezheted magad!

A halloweeni filmek téged is tutira boszorkányos hangulatba hoznak!
A  halloweeni filmek téged is tutira boszorkányos hangulatba hoznak!
Forrás:  archív

Halloweeni filmek a spooky seasonra:

Az eastwicki boszorkányok

1987-ben készült film olyan világklasszisok játszanak, mint Cher, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer és Susan Sarandon. A film három nőről szól, akik azon tanakodnak, miért nincs szerencséjük a férfiakkal. Ám ekkor megjelenik egy rejtélyes idegen (Jack Nicholson), aki pontosan az, akire eddig vártak. A film szarkasztikus, pikáns és tele van fekete humorral.

Az eastwicki boszorkányok
Az eastwicki boszorkányok
Forrás: NORTHFOTO

Hókusz pókusz

A filmben három zseniálisan cinikus boszorkány (Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy) évszázadokkal a kivégzésük után visszatérnek halloween éjjelén. A három grácia az örök fiatalságot akarja megszerezni, ám több dolog is akadályozza őket ebben gyerekek. Kötelező kultikus film a spooky seasonban. 

Hókusz pókusz
Hókusz pókusz: Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy
Forrás: arhiv

Átkozott boszorkák

A film 1998-ban készült, Sandra Bullock és Nicole Kidman boszorkánytestvéreket alakítanak. Az Owens nővéreket évszázadok óta átok sújtja: ha beleszeretnek valakibe, az meghal. Meghitt, romantikus és csajosan gótikus a sztori. És ha hihetünk a pletykáknak, hamarosan érezik az Átkozott boszorkák második része is. 

Jelenet az Átkozott boszorkák című filmből
Átkozott boszorkák: Nicole Kidman és Sandra Bullock
Forrás:  Northfoto 

Csiribí-csiribá

A 2005-ös családi vígjáték imádnivalóan dolgozza fel két tiniboszorkány kaotikus életét. A varázslatos jelmezek és a történet egy új fantasyvilágot tárnak fel előttünk. 

A Csirbí-csiribá című film
Csiribí-csiribá főszerepében Tia és Tamera Mowry
Forrás:  arhív

Wicked

A 2024-es film a híres musical filmadaptációja, és az Óz, a csodák csodája előzménytörténete. A Wicked gyönyörű alkotás a női barátságról és az ellentétes személyiségek kapcsolódásáról. Elphaba és Glinda milliónyi kislány példaképévé váltak. Érdemes újranézned a filmet, mert novemberben érkezik a Wicked: For Good

A Wicked Ariana Grande-val
Wicked
Forrás:  arhív

 

