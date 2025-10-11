Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Itt a spooky season — Sorozatok, amelyeket muszáj megnézed

American Horror Story Coven / FX -
halloween spooky sorozat hangulat
Hogy időben elkezdhesd a halloweenra hangolódást, összeválogattunk neked néhány kísértetiesen jó sorozatot.

Itt van az ősz, és vele együtt a hátborzongató spooky season A halloweent megelőző időszak szürke árnyai és borongós időjárása megteremti a hangulatot a kísértetiesen rejtélyes filmekhez vagy sorozatokhoz. Kezdd el a hangolódást a sorozatajánlónkkal!

spooky season sorozat
Eljött a spooky season-sorozatok ideje!
Forrás:  Getty Image

Vedd fel a szellemmintás pizsamádat és készíts egy forró teát, mert ezek az őszi sorozatok a kanapéhoz fognak szögezni. Kezdd el időben a halloweeni hangolódást a következő misztikus sorozatokkal! A libabőr garantált!

Sorozatajánló a spooky seasonre

Mindhunters

Ha még nem láttad a sorozatot, itt az ideje, hogy belekóstolj a sorozatgyilkosok világába. A sorozat szürkés, ijesztő hangulata és ízlése teljesen magával ragadó. Ez egy tökéletes sorozat, ha nem szereted az ijesztő horrorfilmeket, de egy kis bűnügyi ijesztgetés belefér. 

mindhunters
Mindhunters
Forrás: Northfoto

Vámpírnaplók

Ahogy az őszi filmek alapműve az Alkonyat, úgy az őszi sorozatok elengedhetetlen szériája a Vámpírnaplók. Ez egy tökéletes vámpíros-csajos sorozat, ami egyszerre izgalmas és szuper szexi. Itt az idő, hogy újra kezdd a 2000-es évek kedvencét!

Vámpírnaplók
Vámpírnaplók
Forrás: Profimedia

Odaát

Az Odaát sorozat most ünnepelte 20 éves évfordulóját, ami tökéletes alkalom a nosztalgiázásra. A szellemes-démonos sorozat a gyengébb idegzetűeknek is ajánlható. Ha téged is vonz az okkult kultúra, akkor ezt a történetet imádni fogod. 

odaát sorozat
Odaát
Forrás: Profimedia

Amerikai Horror Story

Nincs halloween és spooky seson az Amerikai horror story nélkül, ez a sorozat egy egész generációt varázsolt el. Minden évad más természetfeletti, kísérteties és traumatikus történetet ölel fel. Ha még soha nem láttál egy rész sem, érdemes a harmadik évaddal, a Boszorkányokkal kezdened. Ez még a könnyebben fogyasztható évadok közé tartozik. Az Amerikai Horror Story nemcsak popkulturálisan, de képi világában is történelmet alkotott. 

amerikai horror story
Amerikai Horror Story
Forrás: Profimedia

Sabrina hátborzongató kalandjai

Ha egy könnyedebb, ifjúságibb halloweeni sorozatot keresel, ami egyszerre klisésen romantikus és csábítóan boszorkányos, akkor ez a tökéletes széria számodra. Vicces, könnyed, izgalmas és valami teljesen új. A díszlet, a jelmezek és a képi világ tökéletes a kísérteties hangolódásra! 

sabrina
Sabrina
Forrás: Profimedia

Stranger Things

Nem maradhat el korunk egyik legsikeresebb sorozata sem, a Stranger Things. Ez a széria az egyik legzseniálisabb sorozat, ami a modern sorozatgyártásban elkészült. Nosztalgikus, sokkoló, érdekes, új és teljesen kiszámíthatatlan. Egyszerre ijesztő és gyermekdeden kedves sorozat. Ha most elkezded az újranézést, végzel mielőtt karácsonykor kijönne az új és egyben végső, befejező évad. 

Stranger things
Stranger Things
Forrás: Profimedia

