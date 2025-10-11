Ha ilyen típusú humorérzékkel rendelkezel, az ismerőseid helyében mi elkezdenénk aggódni

A humorérzéked többet árul el rólad, mint gondolnád. Ha péládul a sötét humor a védjegyed, akkor a környezeted kezdhet aggódni.

Ha imádod a sötét humort, van egy rossz és két jó hírünk!

Forrás: Shutterstock

Ez az ijesztő tulajdonság áll a sötét humor mögött

Mindannyiunknak van egy olyan ismerőse, aki keveset viccelődik, de ha igen, akkor a poén után egy ezredmásodperc alatt fagy mindenki arcára a mosoly, te pedig azon gondolkozol, hogy az illető vajon egy meg nem értett zseni, vagy egy jól álcázott sorozatgyilkos. Nos, az a helyzet, hogy egy kicsit mindkettő – legalábbis a legújabb kutatások szerint.

Azok az emberek ugyanis, akik még a legindokolatlanabb helyzetekben is megtalálják a humort, általában rendkívül erős személyiségjegyekkel rendelkeznek, hiszen gyakran mindent láttak már, mégis könnyedén nevetnek a káoszon.

Lássuk, mik ezek a tulajdonságok!

1. Intelligensek

A fekete humort kevesen értik és még kevesebben űzik mesteri szinten, ezért nem nehéz kitalálni, hogy a művelői jóval intelligensebbek az átlagnál. Egy 2017-es tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, akik hajlamosak a groteszk viccelődésre, jóval okosabbak és érzelmileg stabilabbak, mint a hópihelelkű társaik.

2. Enyhén szadisták

Bizony, az ilyen típusú emberek imádnak dominálni még akkor is, ha ez azzal jár, hogy olykor fájdalmat okoznak a másiknak. A New York Post felfedett ugyanis egy 165 brit egyetemi hallgató részvételével elkészített kutatást, ami szerint a sötét humor kedvelői magasabb szintet mutattak mind a négy sötét tetrád személyiségjegyből, kiváltképp a szadizmusra való hajlamból.

3. Jó problémamegoldók

Az ilyen emberek általában sok mindenen keresztülmentek már, köztük traumákon és nehézségeken, ezért korán rájöttek, hogy csak magukra számíthatnak, ha szeretnének boldogulni az életben. Éppen ezért nem esnek kétségbe egy-egy probléma láttán, hanem erőt vesznek magukon és megoldják ezt – ha kell, akkor humorral. A sötét humor egyfajta megküzdési mechanizmus is lehet az érzelmi kihívásokkal szemben, amivel az illető oldani próbálja a kiláthatatlan helyzeteket.