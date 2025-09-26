Melyik ikonikus luxusdivatmárka illik a személyiségedhez?

Szeretnéd megtudni, hogy milyen a stílusod és mi jellemzi leginkább a ruhatáradat? Derítsd ki, hogy melyik luxusdivatmárka az, amelyik leginkább illik hozzád!

Derítsd ki, melyik luxus divatmárka illik hozzád!

Forrás: Shutterstock

Ez a luxusdivatmárka illik hozzád

Imádod a luxusdivatházakat és már gyerekkorod óta követed a divatbemutatókat, hogy képben legyél a legújabb trendekkel? Ez a játékos személyiségteszt, most neked szól. Ha érdekel, hogy melyik nagy luxusmárka illik hozzád leginkább, akkor válaszolj az alábbi kérdésekre!

Íme a teszt:

1. Melyik illat áll hozzád legközelebb?

A) Édes, vaníliás

B) Citrusos, friss

C) Csábító, virágos

D) Szenvedélyes, nőies

E) Testes, keleties, fűszeres

2. Melyik mintát viseled legtöbbször?

A) Pöttyös mintát

B) Nagy virágos mintát

C) Csábító, virágos mintát

D) Kockás mintát

E) Állatmintákat

3. Milyen lábbelit hordasz a hétköznapokon?

A) Kényelmes és elegáns mokaszint

B) Laza sneakert

C) Nőies szandált

D) Dögös magas sarkút

E) Elegáns balerinát

4. Milyen táskát viselsz legszívesebben?

A) Csinos retikült

B) Vadító kézitáskát

C) Divatos strandtáskát

D) Kényelmes válltáskát

E) Bőr tote baget

5. Hova utaznál az álomnyaralásodon?

A) Párizsba

B) Olasz tengerpartra

C) Francia riviérára

D) New Yorkba

E) Hollywoodba

6. Hogyan jellemeznéd a stílusodat?

A) Bájos, klasszikus

B) Fiatalos és energikus

C) Elegáns, visszafogott

D) Dögös és merész

E) Nőies, és csábító

7. Milyen kiegészítőt soha nem hagynál otthon?

A) Egy gyönyörű gyöngysort és brosst

B) Egy dögös napszemüveget

C) Egy csinos kalapot

D) Egy csillogós táskadíszt

E) Egy szuper selyemsálat

Számold össze a válaszaidat, hogy kideríthesd, melyik divatmárka illik hozzád a leginkább!

Legtöbb válaszod A − Chanel

A Chanel márka az, ami a leginkább képviseli a stílusodat. Ez a divatház klasszikus, nőies, bájos ruhákat készít és pontosan tudja, hogy milyen ruhák emelik ki a női test szépségét. A márka „édesanyja”, Coco Chanel először a legendás Chanel N°5 parfümjével vált híressé, ami az első mesterségesen előállított parfüm volt.

Ez volt az első divatház, aminek parfümje volt, innentől kezdve a többi márka is készített saját szépségápolási termékeket.

Legtöbb válaszod B − Gucci

Az ikonikus olasz divatház, a Gucci illik hozzád, ha a legtöbb válaszod a B. Ez a márka egyszerre ötvözi a modern luxust a klasszikus stílussal.

Leginkább azért olyan látványosak a bemutatóik, mert feltűnő mintáikkal és merész szabású ruháikkal hódítanak.

Legtöbb válaszod C − Dior

A Dior illik hozzád a leginkább, mivel te az örök nőiességet és szenvedélyes csábítót képviseled. Pontosan tudod, hogyan ragyogj az erősségeidet és a szépségedet kihangsúlyozva.

Az 1946-ban alapított francia luxusmárka olyan időtlen szépségű darabokat gyárt, amikkel mindig elegáns és kifinomult lehet a viselője.

Legtöbb válaszod D − Louis Vuitton

Azért illik hozzád leginkább a Louis Vuitton, mert imádsz utazni, felfedezni a világot, ehhez pedig minőségi és praktikus bőröndöket, táskákat szeretsz választani. Ahogy ennek a divatmárkának is, neked is két oldalad van. Az egyik egy hétköznapibb, kényelmes tornacipős oldal, a másik pedig egy elegáns, szexi.

A Louis Vuitton márkával mind a kettő részedhez megtalálod a megfelelő ruhákat és kiegészítőket.

Legtöbb válaszod E − Prada

A Prada luxusdivatmárka illik hozzád, ha te is szereted a jó minőségű, minimalista és letisztult darabokat. Szereted, ha egy ruhán kevés a dísz, de az anyagában és az anyagában van valami avantgárd csavar.