Te ki lennél Az éhezők viadalában? — Töltsd ki a személyiségtesztet, és kiderül, melyik hősnő jelleme rejtőzik benned!

Az éhezők viadala-trilógia megtanította, hogy a bátorság, a szabadság és az emberi kapcsolatok ereje határtalan. A filmadaptáció világszerte kasszasikernek bizonyult, a mély és komplex karaktereket sosem fogjuk elfelejteni. Minden női karakter egy személyiségtípust mutat be — ha kitöltöd a következő személyiségtesztet, megtudhatod, te melyikhez tartozol.

Te melyik karakter lennél Az éhezők viadalában?

Forrás: Northfoto

Az éhezők viadala-filmek sármos, erős férfiakat és komplex női karaktereket adott számunkra. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) egy egész generáció számára példaképpé vált. Kíváncsi vagy, benned melyik hősnő személyiségjegyei rejlenek?

Válaszolj a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjeleit, és olvasd el a rád vonatkozó leírást!

Az éhezők viadala személyiségteszt

Melyik a kedvenc évszakod?

A: tavasz

B: nyár

C: ősz

D: tél

Melyik időtöltést választanád?

A: séta a természetben

B: napozás a vízparton

C: esős időben könyvet bújni

D: késő esti filmezés

Melyik tulajdonság páros illik rád a leginkább?

A: empatikus/jó hallgatóság

B: kreatív/érzékeny

C: zárkózott/érett

D: vadóc/határozott

Melyik gyengeség illik rád legjobban?

A: naiv

B: elvarázsolt

C: magának való

D: hirtelen haragú

Válassz egy férfi karaktert a filmsorozatból

A: Cinna

B: Haymitch Abernathy

C: Peeta Mellark

D: Finnick Odair

Válassz egy körzetet, ami hozzád legjobban illik

A: 4. körzet — halászat

B: 8. körzet — textilipar

C: 11. körzet — mezőgazdaság

D: 13. körzet — atomenergia

Milyen dologért futnál a viadal kezdetekor?

Élelemért, vízért

Inkább menedékbe rohannál

Íjért, késért és hátizsákért

Fejszéért, lándzsáért és ruháért

Nézd át a megfejtéseidet, és számold össze, melyik betűből volt a legtöbb válaszod!

A személyiségteszt eredményei

Ha a legtöbb válasz A — Primrose Everdeen (Willow Shields)

Hatalmas a szíved, bár sokszor túlontúl hiszékeny vagy. Nagyon jó hallgatóság vagy, és bár sokszor nehéz a lelked, nagyon empatikus a személyiséged. Te mindig a pozitivitást és a jóságot keresed az életben.

Primrose Everdeen

Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válasz B — Effie Trinket (Elizabeth Banks)

Habókos személyiséged üdítő másoknak. Egyedi stílusod van és imádod a kreatív tevékenységeket. Egyéniséged színes, egyedülálló és imádni való. Vonzod az embereket a pozitív kisugárzásoddal.