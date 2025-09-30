Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd

Te ki lennél Az éhezők viadalában? — Töltsd ki a személyiségtesztet, és kiderül, melyik hősnő jelleme rejtőzik benned!

Northfoto - Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM
személyiségteszt Jennifer Lawrence Az éhezők viadala
Te a hősies Katniss vagy a divatikon Effie lennél? Ha kitöltöd a személyiségtesztet, megtudhatod, hogy Az éhezők viadala melyik karakterének ereje lakozik benned!

Az éhezők viadala-trilógia megtanította, hogy a bátorság, a szabadság és az emberi kapcsolatok ereje határtalan. A filmadaptáció világszerte kasszasikernek bizonyult, a mély és komplex karaktereket sosem fogjuk elfelejteni. Minden női karakter egy személyiségtípust mutat be — ha kitöltöd a következő személyiségtesztet, megtudhatod, te melyikhez tartozol.

éhezők viadala
Te melyik karakter lennél Az éhezők viadalában?
Forrás: Northfoto

Az éhezők viadala-filmek sármos, erős férfiakat és komplex női karaktereket adott számunkra. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) egy egész generáció számára példaképpé vált. Kíváncsi vagy, benned melyik hősnő személyiségjegyei rejlenek?

Válaszolj a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjeleit, és olvasd el a rád vonatkozó leírást!

Az éhezők viadala személyiségteszt

Melyik a kedvenc évszakod?

  • A: tavasz
  • B: nyár
  • C: ősz
  • D: tél

Melyik időtöltést választanád?

  • A: séta a természetben
  • B: napozás a vízparton
  • C: esős időben könyvet bújni
  • D: késő esti filmezés

Melyik tulajdonság páros illik rád a leginkább?

  • A: empatikus/jó hallgatóság
  • B: kreatív/érzékeny
  • C: zárkózott/érett
  • D: vadóc/határozott

Melyik gyengeség illik rád legjobban?

  • A: naiv
  • B: elvarázsolt
  • C: magának való
  • D: hirtelen haragú

Válassz egy férfi karaktert a filmsorozatból

  • A: Cinna
  • B: Haymitch Abernathy
  • C: Peeta Mellark
  • D: Finnick Odair

Válassz egy körzetet, ami hozzád legjobban illik

  • A: 4. körzet — halászat
  • B: 8. körzet — textilipar
  • C: 11. körzet — mezőgazdaság
  • D: 13. körzet — atomenergia

Milyen dologért futnál a viadal kezdetekor?

  • Élelemért, vízért
  • Inkább menedékbe rohannál
  • Íjért, késért és hátizsákért
  • Fejszéért, lándzsáért és ruháért

Nézd át a megfejtéseidet, és számold össze, melyik betűből volt a legtöbb válaszod!

A személyiségteszt eredményei

Ha a legtöbb válasz A — Primrose Everdeen (Willow Shields)

Hatalmas a szíved, bár sokszor túlontúl hiszékeny vagy. Nagyon jó hallgatóság vagy, és bár sokszor nehéz a lelked, nagyon empatikus a személyiséged. Te mindig a pozitivitást és a jóságot keresed az életben. 

Primrose everdeen
Primrose Everdeen
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válasz B — Effie Trinket (Elizabeth Banks)

Habókos személyiséged üdítő másoknak. Egyedi stílusod van és imádod a kreatív tevékenységeket. Egyéniséged színes, egyedülálló és imádni való. Vonzod az embereket a pozitív kisugárzásoddal. 

Effie trinket
Effie Trinket
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válasz C — Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence)

Gyakran magadba fordulsz, de ez azt is jelenti, hogy nagyon jól ismered önmagadat. Magas az érzelmi intelligenciád, sokszor makacs vagy, de bármit feláldoznál a szeretteidért. Erős személyiséged van, de a romantika a te szívedet is meglágyítja. 

Katniss Everdeen
Katniss Everdeen
Forrás: Northfoto

Ha a legtöbb válasz D — Johanna Mason (Jena Malone)

Imádod a cinizmust és az iróniát. Gyors észjárású vagy és nem félsz a váratlan helyzetektől. Előfordul, hogy hirtelen haragú vagy, de hatalmas a szíved. Vagány, bevállalós személyiséged irigylésre méltó. 

johanna mason
Johanna Mason
Forrás: Northfoto

