Halott lányok a Netflixen: brutális valóság, sötét humor és erős női karakterek – Kritika

Van az a sorozat, amit nem lehet csak úgy „ledarálni” egy hétvége alatt, mert minden epizód után kell pár perc (óra, nap), hogy újra kapj levegőt. A Netflix új mexikói produkciója, a The Dead Girls − Las Muertas, magyarul Halott lányok − pontosan ilyen.

A Halott lányok sorozat már több országban is a toplistákra került.

Forrás: IMDb

A mexikói Halott lányok felforgatják a limonádés sorozatok világát

A Halott lányok olyan történetet mesél el, amely már önmagában is gyomorforgató. Az 1960-as évek Mexikójának egyik legsötétebb bűnügyét, a hírhedt „Las Poquianchis” nővérek rémtetteit dolgozza fel. A két nő – Arcángela és Serafina Baladro – bordélyházbirodalmat épített ki, fiatal lányokat csaltak és kényszerítettek prostitúcióra, a hatóságokat megvesztegették, és amikor a rendszeres bántalmazás és kizsákmányolás halálesetekhez vezetett, mindent elkövettek, hogy eltussolják a nyomokat.

Ez nem fikció: Mexikó történetének egyik legsötétebb és legmegrázóbb bűnügye elevenedik meg a képernyőn.

Nemcsak a valóságból merít a regény, hanem egy regényből is: Jorge Ibargüengoitia 1977-es könyvéből. Ez a mű akkoriban igazi botrány volt Mexikóban. A szerző ugyanis nem dokumentumregényt írt, hanem szatirikus, fekete humorral átitatott fikciót, amely a „Las Poquianchis” bűntényekből indult ki. A González nővérek (a sorozatban Baladro) története az ország egyik legsokkolóbb ügye volt: több tucat fiatal lányt csaltak el, kényszerítettek prostitúcióra, majd közülük sokat halálra kínoztak vagy éheztettek. A regény éles társadalomkritikát fogalmazott meg, rámutatva, hogy a bűnök valójában a korrupt hatóságok és a hallgató társadalom közreműködésével történhettek meg. A Netflix-sorozat tehát egyszerre könyvadaptáció és valós bűntény feldolgozása.

És hogy milyen lett? Nos, kemény.

Arcángela és Serafina Baladro úgy dönt, hogy a szegénységből a gyors kiút a erotikus iparon át vezet. Először még „csak” szegény lányokat csábítanak el ígéretekkel, majd jön a zsarolás, a bezárás, a brutális kizsákmányolás. A lányok egyre rosszabb körülmények között élnek, betegségek törnek ki, éhezés kezdődik. És amikor valaki meghal? Egyszerűen kidobják az út szélére A sorozat nem rejti el, milyen kegyetlenül használták ki őket, és mennyire nyugodtan tudtak működni, mert a rendőrök, bírák és helyi hatalmasságok mind hallgattak − természetesen nem ingyen.

Figyelem, a további részek spoilert tartalmaznak!

És itt van a csavar! Miközben a történet a nők tárgyiasításáról szól, a képernyőn végre nyers, erős női karaktereket kapunk. Nem áldozatként, nem mellékszereplőként, hanem brutális főszereplőként. Nekem személy szerint óriási élmény volt, hogy végre nem egy rózsaszín inspirációs „girlboss” figurát látok, hanem hús-vér, mocskos, ellentmondásos, de erős női karaktereket. Paradox módon pont ettől van súlya a sorozatnak: a hatalom itt női kézben van, és nem szépít semmit.