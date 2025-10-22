Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyanú

Julia Roberts új filmje nem hagy nyugodni – A Vadászat után az év legnyomasztóbb drámája

Northfoto - Amazon MGM Studios
gyanú Oscar-díj divat Thriller Julia Roberts dráma
Jónás Ágnes
2025.10.22.
Remek színészek, tehetséges operatőr, kiváló rendező és nagyszerű forgatókönyvíró – azt mondják ezek a sikeres film alapvető „összetevői”. A Vadászat után is zseniális alkotás, azt leszámítva, hogy a rendező túl sok mellékszálat sűrít a történetbe – Julia Roberts lenyűgöző színészi alakításának köszönhető, hogy a filmet nem hagyjuk abba a felénél. Spoileres kritika következik.

A rendező, Luca Guadagnino a Szólíts a neveden romantikus drámával robbant be a köztudatba, és azóta is előszeretettel készít filmeket megosztó témákban. Hogy most épp egy ilyen kényes, provokatív problémát körbejáró alkotással jelentkezik Julia Roberts-szel a főszerepben, egyáltalán nem véletlen: az elmúlt években világszerte felerősödtek azok a társadalmi párbeszédek, amelyek a hatalmi viszonyokat, a szexuális visszaélések kezelését (metoo) és az intézményi felelősségvállalást érintik. 

Julia Roberts
Julia Roberts és Andrew Garfield: a megtévesztés nagymesterei a Vadászat után filmben.
Forrás: Northfoto 

Állást foglalsz vagy félrenézel? Mit tennél Julia Roberts helyében, ha a karriered múlna rajta?

A Vadászat után főszereplője, Alma (Julia Roberts) látszólag elpusztíthatatlan. Kollégái és tanítványai csodálják, férje pedig asszonyokat megszégyenítő lelkesedéssel sertepertél körülötte: vacsorát főz, mos, takarít. Egy egyetemi buli másnapján Alma kedvelt doktorandusza, Maggie (Ayo Edebiri), megrendítő vallomást tesz: Alma közeli barátja és kollégája, Hank átlépett egy határt, amikor hazakísérte. 

Bár nincs konkrét bizonyíték a szexuális erőszakra, a gyanú elég ahhoz, hogy megingassa a jégkirálynő, Alma gondosan felépített világát és karrierjét, aki nem mellesleg előléptetésre vár. 

Julia Roberts
Alma (Julia Roberts) és Maggie, a tanítvány (Ayo Edibiri).
Forrás: Archív

Választania kell, kiben bízik jobban: egy régi barátban vagy egy fiatal tanítványban? A kampusz mint mikrotársadalom egyébként tökéletes terep arra, hogy megmutassa, hogyan reagál egy zárt, hierarchikus rendszer a botrányra.  A zene – jazz és az operarészletek váratlan váltakozása – pulzáló rétegként kíséri a történéseket és fokozza a feszültséget, akárcsak az óra, melynek visszatérő, monoton ketyegése mintha Alma idegrendszerében visszhangozna.

Malik Hassan Sayeed operatőr extraközeli felvételei, a fény-árnyék játéka arra késztetik a nézőt, hogy megpróbálja megfejteni a szereplők álarca mögötti érzéseket. 

A kapkodó kameramozgás a feszültséget, míg a lassú, statikus képek a szereplők belső konfliktusait hivatottak aláhúzni.

Julia Roberts
Julia Roberts Almája, avagy a jéghercegnő tükre repedezni kezd a metoo-ügy miatt. 
Forrás: Archív

Julia Roberts már a suttogásával is ránk hozza a frászt

Julia Roberts – aki 20 millió dollár alatt ki sem kel az ágyból – karakterének a legdrámaibb helyzetekben sem kell kiabálnia, egyetlen szúrós pillantása és suttogása elég, hogy érezzük a feszültségét. Hiába nem érintett közvetlenül a szexuális abúzusban, a szakmai és társadalmi felelősségrevonás mégis fenyegetően ott lebeg felette. 

Andrew Garfield remekül hozza az idegesítő, szétcsúszott, látszólag komolytalan Hanket. Alakítása azért is elismerésre méltó, mert képes a „szürke zónában” mozogni. A néző képtelen eldönteni, szexuális ragadozó-e vagy sem, elkövető-e vagy áldozat, jó-e vagy rossz. 

Egyszerre manipulatív, vonzó, titokzatos és kisfiús – ezzel a többarcúsággal tartja fent a feszültséget. 

Julia Roberts
A Julia Roberts által játszott Alma filozófiát és etikát tanít az egyetemen.  
Forrás: Archív

A divat is főszereplő: Diane Keaton és Julia Roberts voltak a múzsák

A filmben a ruhák is párbeszédet folytatnak: a hatalom, a hatalom kiszolgálói és az áldozatok párbeszédét. Giulia Piersanti – aki tervezőként korábban olyan divatházakkal dolgozott együtt, mint a Balenciaga, a Dior és a Missoni – újraértelmezi az akadémiai elegancia fogalmát a Vadászat utánban. Inspirációt olyan stílusikonoktól merít, mint Carolyn Bessette-Kennedy, Diane Keaton és Julia Roberts. 

Ezúttal androgün ruhadarabokkal kísérletezett, elmosva a nemi szerepek határait, és új jelentéssel ruházva fel a klasszikus professzori uniformist.

Julia Roberts
A Vadászat után androgün szettjei Julia Robertstől a valóságban sem állnak távol. Imádja a jól szabott nadrágkosztümöket, a díszes nyakkendőket és a zakó alatt viselhető mellényeket. 
Forrás: GC Images

A ruhák nagy része The Row, Lemaire, Celine és Totême darab, kiegészítve Ilaria Icardi ékszerekkel és Cartier karórákkal. Alma kezdetben hófehér nadrágkosztümöt visel, mely remekül passzol hűvös, kontrollált viselkedéséhez. 

Ahogy élete elkezd darabokra hullani, a merev szabásvonalakat felváltják a lezser vonalvezetésű szettek (kötött, oversize pulóverek és ingek). 

Julia Roberts
A letisztult ing még ott van, a zakó már eltűnt Julia Robertsről. 
Forrás:  Northfoto 

Maggie, aki öltözékével korábban Alma tükörképe volt, sötét zakóban, hosszú nyakláncával, fehér farmerével és fekete Oxford cipőjével, a film második felére végre kilép mentora árnyékából, és átvált a saját stílusára. 

Lehet, hogy Julia Roberts a második Oscar-díjat is bezsebeli?

A Vadászat után sokkal inkább feszült, provokatív pszichológiai dráma, mint thriller. 

Nem arról szól, hogy ki a jó és ki a rossz, nem az számít, megtörtént-e a szexuális abúzus, hanem arról, milyen nehéz elfordítani a fejünket a kellemetlen kérdésektől.

Főleg akkor, ha nekünk is van veszíteni valónk. Túlzsúfolt cselekménye ellenére nagyon is érdemes megnézni, már csak azért is, mert az olyan színészi alakításért, amilyet Julia Roberts nyújt a filmben, Oscart szokás adni.

Értékelés: 8/10

A nő a tízes kabinból: Keira Knightley hajóra szállt, de a film sajnos elsüllyedt – KRITIKA

A Keira Knightley főszereplésével készült luxusjachton zajló pszichothriller sok izgalmat ígért, de olyan, mintha a feszültség a kikötőben maradt volna.

Egy kicsit megöli a lelkünket A hosszú menetelés – Spoileres kritika

A hosszú menetelés félelmetesen egyszerű alapötletből indul ki, és a legkegyetlenebb benne talán az, hogy ma is ugyanolyan aktuális, mint 50 éve, amikor az író papírra vetette a sorait.

Julia Roberts berobbantotta az új trendet: a nyakkendő már sosem lesz olyan, mint régen

Julia Roberts felforgatta az őszi divatot – itt a nyakkendőtrend, amiért már most milliók rajonganak.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu