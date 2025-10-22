Julia Roberts új filmje nem hagy nyugodni – A Vadászat után az év legnyomasztóbb drámája

A rendező, Luca Guadagnino a Szólíts a neveden romantikus drámával robbant be a köztudatba, és azóta is előszeretettel készít filmeket megosztó témákban. Hogy most épp egy ilyen kényes, provokatív problémát körbejáró alkotással jelentkezik Julia Roberts-szel a főszerepben, egyáltalán nem véletlen: az elmúlt években világszerte felerősödtek azok a társadalmi párbeszédek, amelyek a hatalmi viszonyokat, a szexuális visszaélések kezelését (metoo) és az intézményi felelősségvállalást érintik.

Julia Roberts és Andrew Garfield: a megtévesztés nagymesterei a Vadászat után filmben.

Állást foglalsz vagy félrenézel? Mit tennél Julia Roberts helyében, ha a karriered múlna rajta?

A Vadászat után főszereplője, Alma (Julia Roberts) látszólag elpusztíthatatlan. Kollégái és tanítványai csodálják, férje pedig asszonyokat megszégyenítő lelkesedéssel sertepertél körülötte: vacsorát főz, mos, takarít. Egy egyetemi buli másnapján Alma kedvelt doktorandusza, Maggie (Ayo Edebiri), megrendítő vallomást tesz: Alma közeli barátja és kollégája, Hank átlépett egy határt, amikor hazakísérte.

Bár nincs konkrét bizonyíték a szexuális erőszakra, a gyanú elég ahhoz, hogy megingassa a jégkirálynő, Alma gondosan felépített világát és karrierjét, aki nem mellesleg előléptetésre vár.

Alma (Julia Roberts) és Maggie, a tanítvány (Ayo Edibiri).

Választania kell, kiben bízik jobban: egy régi barátban vagy egy fiatal tanítványban? A kampusz mint mikrotársadalom egyébként tökéletes terep arra, hogy megmutassa, hogyan reagál egy zárt, hierarchikus rendszer a botrányra. A zene – jazz és az operarészletek váratlan váltakozása – pulzáló rétegként kíséri a történéseket és fokozza a feszültséget, akárcsak az óra, melynek visszatérő, monoton ketyegése mintha Alma idegrendszerében visszhangozna.

Malik Hassan Sayeed operatőr extraközeli felvételei, a fény-árnyék játéka arra késztetik a nézőt, hogy megpróbálja megfejteni a szereplők álarca mögötti érzéseket.

A kapkodó kameramozgás a feszültséget, míg a lassú, statikus képek a szereplők belső konfliktusait hivatottak aláhúzni.

Julia Roberts Almája, avagy a jéghercegnő tükre repedezni kezd a metoo-ügy miatt.

Julia Roberts már a suttogásával is ránk hozza a frászt

Julia Roberts – aki 20 millió dollár alatt ki sem kel az ágyból – karakterének a legdrámaibb helyzetekben sem kell kiabálnia, egyetlen szúrós pillantása és suttogása elég, hogy érezzük a feszültségét. Hiába nem érintett közvetlenül a szexuális abúzusban, a szakmai és társadalmi felelősségrevonás mégis fenyegetően ott lebeg felette.

Andrew Garfield remekül hozza az idegesítő, szétcsúszott, látszólag komolytalan Hanket. Alakítása azért is elismerésre méltó, mert képes a „szürke zónában” mozogni. A néző képtelen eldönteni, szexuális ragadozó-e vagy sem, elkövető-e vagy áldozat, jó-e vagy rossz.

Egyszerre manipulatív, vonzó, titokzatos és kisfiús – ezzel a többarcúsággal tartja fent a feszültséget.