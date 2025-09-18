Egy kicsit megöli a lelkünket A hosszú menetelés – Spoileres kritika

Francis Lawrence legújabb filmje, A hosszú menetelés (The Long Walk) évtizedes várakozást követően hozza el Stephen King 1979-ben, Richard Bachman álnéven írt, sötét disztópiáját a mozivászonra. Lawrence a Legenda vagyok és Az éhezők viadala-filmekkel már bizonyított, és ezúttal sem hagy cserben minket.

A hosszú menetelés: végre Stephen King 19797-ben írt első könyvét filmre vitték, és már vetítik a magyar mozik is

Már-már kegyetlenül aktuális A hosszú menetelés

Az alkotás, amelyben Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Johnson és Charlie Plummer játsszák a főszerepeket, nem pusztán egy túlélőverseny történetét tárja elénk, hanem

egy megrendítő allegória arról, hogyan birkózik meg az ember a halál állandó közelségével, a teljesítménykényszerrel és a társadalmi elnyomással.

A történet az alternatív '50-es évek Amerikájában játszódik, de játszódhatna bármikor és bárhol, hiszen a téma, amit bemutat, univerzális.

A történet alapötlete, toposza és szabályai embertelenül egyszerűek: a fiúknak 3 mérföld/órás tempóban kell haladniuk, aki ennél lassabbra vált, vagy megáll, arra három figyelmeztetés után azonnali kivégzés vár rá.

A propaganda az ellustult társadalmat teszi felelőssé a gazdaság hanyatlásáért. Az emberek motiválására minden évben vetélkedőt rendeznek, aminek A hosszú menetelés nevet adják, és több ezer jelentkező közül 50 fiatal férfit választanak ki rá. A győztesnek vagyon, dicsőség és egy teljesített kívánság a jutalma – mindenki más számára egyetlen dolog biztos csupán: a halál.

Nem tudjuk elfordítani a fejünket - A hosszú menetelés kényszerít, hogy nézzük a borzalmakat

A kamera kényszerít

A film minimalista megvalósítása – a menetelő fiúk, a katonák és a könyörtelen Őrnagy (Mark Hamill) állandó jelenléte – rendkívül nyomasztó atmoszférát teremt.

A kamera sosem fordul el, a 110 perces játékidő alatt folyamatosan a fiatalok gyötrelmeire összpontosít, a néző, ha akarna sem tudna szabadulni a menetelés közbeni borzalmakról.

A hosszú menetelés nem kínál kapaszkodókat a világ működéséről: nem látunk vezetőket, nem értjük pontosan a rendszer logikáját, és sosem kapunk választ arra, miért van lázadás a szereplők lelkében. Ez a tudatos hiátus adja a film legnagyobb erejét.

Szép lassan minden menetelőről lehullik az álarc, és a csoport a játékidő 20. percétől halálra ítéltek közösségévé formálódik.

Lawrence filmje nem takarja el a brutalitást: a fejbelövések, a kifordult bokák és az alvásmegvonás tünetei ijesztően valóságosnak tűnnek. A néző kénytelen-kelletlen szembesül azzal, milyen törékeny az emberi élet, kiváltképp akkor, ha a legalapvetőbb szükségleteit is megtagadják tőle.