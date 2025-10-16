Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Julia Roberts berobbantotta az új trendet: a nyakkendő már sosem lesz olyan, mint régen

Variety - Kristina Bumphrey
divat nyakkendő Julia Roberts
Jónás Ágnes
2025.10.16.
A Velencei Filmfesztivál után a New York-i Filmfesztiválon promózta legújabb, Vadászat után című filmjét a színésznő, csakhogy még világhírű mosolya sem tudta elterelni a fókuszt káprázatos nyakkendőjéről. Julia Roberts azonnal be is robbantotta az új trendet.

A Magyarországon október 16-án debütáló Vadászat után műfaját tekintve pszichológiai thriller, rendezője Luca Guadagnino. Középpontjában Julia Roberts áll, aki egy olyan egyetemi professzort alakít, akinek szembe kell néznie a múltjával, miután egyik diákja szexuális zaklatással vádolja meg az egyik kollégáját. 

Julia Roberts
Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood divatház tervezője készített Julia Roberts számára egy elegáns kékesszürke nadrágkosztümöt.
Forrás: Variety

Julia Roberts drámai hatású szettjének éke egyértelműen a nyakkendője volt

A szeptember 26-i New York-i Filmfesztiválra a színésznő egy különleges, drámai hatású összeállítást választott: Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood divatház tervezője készített számára egy elegáns kékesszürke nadrágkosztümöt. A széles szárú nadrághoz egy egygombos, kerekített zsebekkel ellátott oversize blézer társult, amely alatt a színésznő egy klasszikus inget viselt. A szöveten végigfutó rózsaszín írott minta játékos, nem mellesleg tökéletesen passzol a Vadászat után című filmben játszott karakterének stílusához. 

Julia Roberts
A blézer alatt egy elegáns, látványos, vintage stílusú brossokkal díszített világoskék nyakkendő lapult
 Forrás: Variety

És itt jön a Julia Robertsnek és stylistjának, Elizabeth Stewartnak köszönhető bravúr:

a blézer alatt egy elegáns világoskék nyakkendő lapult, amelyet látványos, vintage stílusú brossok díszítettek, méghozzá a Raven Fine Jewelers kollekciójából. 

Utóbbitól olyan hangsúlyossá és tündöklővé vált a színésznő megjelenése, hogy a fotósok sem győztek betelni vele. Az összeállítás Sabyasachi fülbevalókkal vált teljessé. 

Szintén szeptember 26-án, de néhány órával korábban egy Khaite ingruhában, egy ahhoz passzoló vékony fekete nyakkendőben, valamint  egy Jimmy Choo fűzős magassarkúban volt látható, október 1-jén pedig a Late Show-ban jelent meg egy lezser szettben.  Sötétszürke oversize kosztümjéhez ezúttal is egy egyedi, brossokkal díszített fekete darabot választott. 

Julia Roberts
Egyszerűen imádjuk Julia Roberts stílusát! 
Forrás: GC Images

Most rajtad a sor, hogy megalkosd a Julia Roberts ihlette szettedet!

Ajánlunk néhány különleges brosst és nyakkendőt, hogy inspirációként használhasd vagy beszerezhesd. A nyakkendő mindenkinek jól áll, és már soha többé nem lesz olyan, mint Julia Roberts előtt volt. 

Julia Roberts
Julia Roberts után szabadon, ciklámen női nyakkendő szkarabeusszal: kb. 22 000 Ft
Forrás: RUTYTIE.COM 

Kézzel készített ciklámen színű nyakkendő

Ezt a darabot azoknak a nőknek tervezték, akik nem félnek kitűnni a tömegből és maradandó benyomást kívánnak kelteni. A szkarabeusz a megújulás szimbóluma – ha ezzel koronázod az outfited, szinte biztos, hogy mindenki a te társaságodat fogja keresni. 

Versace nyakkendő vadmacskás
Versace unisex vadmacskás nyakkendő: 79 990 Ft
Forrás: zalando.hu

Különleges Versace nyakkendő

A luxust és a kifinomultságot sugallja, viselőjének arisztokratikus megjelenést kölcsönöz. A legkiválóbb minőségű selyemből készült. Klasszikus, széles szabású, olívazöld, arany, fekete és sárga árnyalatokkal, dekoratív, vadmacskás-barokk és növényi mintával.

Julia Roberts
JWL LUXURY PEARLS gyöngy bross szitakötő: 18 490 Ft
Forrás: vivantis.hu

Szitakötő bross

Partira vagy hivatalos? Elővetted a szekrényből a kis feketédet, de még hiányzik valami plusz a megjelenésedből? Ez a kristályokkal és gyönggyel díszített, szitakötő formájú luxusbross emeli a megjelenésed fényét. Tűzd vállpántra vagy a ruha dekoltázsára.

Julia Roberts
Karl Lagerfeld fekete pamut dísznyakkendő: kb. 38 000 Ft
Forrás: farfetch.com

Lagerfeld nyakkendő, ami gallér

Bármelyik öltözéket stílusossá teheted ennek az elegáns Lagerfeld-kiegészítőnek köszönhetően, ami tulajdonképpen nyakkendő és gallér egyben.

Warren Asher ezüst tónusú szarvasfejes gallérlánc: 5295 Ft
Forrás: TRENDHIM 

Gallérlánc

Miért ne próbálnád ki a gallérláncot? Hétköznapi öltözék mellé vagy nyakkendő helyett is használhatod, a rögzítéséhez a szarvasfejek tűit csak át kell szúrni a galléron, hátul pedig pillangókapoccsal rögzíteni.

 

SOHI ezüst kitűző: 19 670 Ft
Forrás: Forrás: aboutyou.hu

Csillogó bross

Ez az elegáns bross nem hiányozhat az ékszerdobozodból. Cirkónium kövekkel és gyönggyel díszített kiegészítő, amelyet zakón, blúzon, de még táskára tűzve is viselhetsz.

