Julia Roberts berobbantotta az új trendet: a nyakkendő már sosem lesz olyan, mint régen

A Magyarországon október 16-án debütáló Vadászat után műfaját tekintve pszichológiai thriller, rendezője Luca Guadagnino. Középpontjában Julia Roberts áll, aki egy olyan egyetemi professzort alakít, akinek szembe kell néznie a múltjával, miután egyik diákja szexuális zaklatással vádolja meg az egyik kollégáját.

Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood divatház tervezője készített Julia Roberts számára egy elegáns kékesszürke nadrágkosztümöt.

Forrás: Variety

Julia Roberts drámai hatású szettjének éke egyértelműen a nyakkendője volt

A szeptember 26-i New York-i Filmfesztiválra a színésznő egy különleges, drámai hatású összeállítást választott: Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood divatház tervezője készített számára egy elegáns kékesszürke nadrágkosztümöt. A széles szárú nadrághoz egy egygombos, kerekített zsebekkel ellátott oversize blézer társult, amely alatt a színésznő egy klasszikus inget viselt. A szöveten végigfutó rózsaszín írott minta játékos, nem mellesleg tökéletesen passzol a Vadászat után című filmben játszott karakterének stílusához.

A blézer alatt egy elegáns, látványos, vintage stílusú brossokkal díszített világoskék nyakkendő lapult

Forrás: Variety

És itt jön a Julia Robertsnek és stylistjának, Elizabeth Stewartnak köszönhető bravúr:

a blézer alatt egy elegáns világoskék nyakkendő lapult, amelyet látványos, vintage stílusú brossok díszítettek, méghozzá a Raven Fine Jewelers kollekciójából.

Utóbbitól olyan hangsúlyossá és tündöklővé vált a színésznő megjelenése, hogy a fotósok sem győztek betelni vele. Az összeállítás Sabyasachi fülbevalókkal vált teljessé.

Szintén szeptember 26-án, de néhány órával korábban egy Khaite ingruhában, egy ahhoz passzoló vékony fekete nyakkendőben, valamint egy Jimmy Choo fűzős magassarkúban volt látható, október 1-jén pedig a Late Show-ban jelent meg egy lezser szettben. Sötétszürke oversize kosztümjéhez ezúttal is egy egyedi, brossokkal díszített fekete darabot választott.

Egyszerűen imádjuk Julia Roberts stílusát!

Forrás: GC Images

Most rajtad a sor, hogy megalkosd a Julia Roberts ihlette szettedet!

Ajánlunk néhány különleges brosst és nyakkendőt, hogy inspirációként használhasd vagy beszerezhesd. A nyakkendő mindenkinek jól áll, és már soha többé nem lesz olyan, mint Julia Roberts előtt volt.

Julia Roberts után szabadon, ciklámen női nyakkendő szkarabeusszal: kb. 22 000 Ft

Forrás: RUTYTIE.COM

Kézzel készített ciklámen színű nyakkendő

Ezt a darabot azoknak a nőknek tervezték, akik nem félnek kitűnni a tömegből és maradandó benyomást kívánnak kelteni. A szkarabeusz a megújulás szimbóluma – ha ezzel koronázod az outfited, szinte biztos, hogy mindenki a te társaságodat fogja keresni.