Julia Roberts berobbantotta az új trendet: a nyakkendő már sosem lesz olyan, mint régen

A Magyarországon október 16-án debütáló Vadászat után műfaját tekintve pszichológiai thriller, rendezője Luca Guadagnino. Középpontjában Julia Roberts áll, aki egy olyan egyetemi professzort alakít, akinek szembe kell néznie a múltjával, miután egyik diákja szexuális zaklatással vádolja meg az egyik kollégáját.
Julia Roberts drámai hatású szettjének éke egyértelműen a nyakkendője volt
A szeptember 26-i New York-i Filmfesztiválra a színésznő egy különleges, drámai hatású összeállítást választott: Andreas Kronthaler, a Vivienne Westwood divatház tervezője készített számára egy elegáns kékesszürke nadrágkosztümöt. A széles szárú nadrághoz egy egygombos, kerekített zsebekkel ellátott oversize blézer társult, amely alatt a színésznő egy klasszikus inget viselt. A szöveten végigfutó rózsaszín írott minta játékos, nem mellesleg tökéletesen passzol a Vadászat után című filmben játszott karakterének stílusához.
És itt jön a Julia Robertsnek és stylistjának, Elizabeth Stewartnak köszönhető bravúr:
a blézer alatt egy elegáns világoskék nyakkendő lapult, amelyet látványos, vintage stílusú brossok díszítettek, méghozzá a Raven Fine Jewelers kollekciójából.
Utóbbitól olyan hangsúlyossá és tündöklővé vált a színésznő megjelenése, hogy a fotósok sem győztek betelni vele. Az összeállítás Sabyasachi fülbevalókkal vált teljessé.
Szintén szeptember 26-án, de néhány órával korábban egy Khaite ingruhában, egy ahhoz passzoló vékony fekete nyakkendőben, valamint egy Jimmy Choo fűzős magassarkúban volt látható, október 1-jén pedig a Late Show-ban jelent meg egy lezser szettben. Sötétszürke oversize kosztümjéhez ezúttal is egy egyedi, brossokkal díszített fekete darabot választott.
Most rajtad a sor, hogy megalkosd a Julia Roberts ihlette szettedet!
Ajánlunk néhány különleges brosst és nyakkendőt, hogy inspirációként használhasd vagy beszerezhesd. A nyakkendő mindenkinek jól áll, és már soha többé nem lesz olyan, mint Julia Roberts előtt volt.
Kézzel készített ciklámen színű nyakkendő
Ezt a darabot azoknak a nőknek tervezték, akik nem félnek kitűnni a tömegből és maradandó benyomást kívánnak kelteni. A szkarabeusz a megújulás szimbóluma – ha ezzel koronázod az outfited, szinte biztos, hogy mindenki a te társaságodat fogja keresni.
Különleges Versace nyakkendő
A luxust és a kifinomultságot sugallja, viselőjének arisztokratikus megjelenést kölcsönöz. A legkiválóbb minőségű selyemből készült. Klasszikus, széles szabású, olívazöld, arany, fekete és sárga árnyalatokkal, dekoratív, vadmacskás-barokk és növényi mintával.
Szitakötő bross
Partira vagy hivatalos? Elővetted a szekrényből a kis feketédet, de még hiányzik valami plusz a megjelenésedből? Ez a kristályokkal és gyönggyel díszített, szitakötő formájú luxusbross emeli a megjelenésed fényét. Tűzd vállpántra vagy a ruha dekoltázsára.
Lagerfeld nyakkendő, ami gallér
Bármelyik öltözéket stílusossá teheted ennek az elegáns Lagerfeld-kiegészítőnek köszönhetően, ami tulajdonképpen nyakkendő és gallér egyben.
Gallérlánc
Miért ne próbálnád ki a gallérláncot? Hétköznapi öltözék mellé vagy nyakkendő helyett is használhatod, a rögzítéséhez a szarvasfejek tűit csak át kell szúrni a galléron, hátul pedig pillangókapoccsal rögzíteni.
Csillogó bross
Ez az elegáns bross nem hiányozhat az ékszerdobozodból. Cirkónium kövekkel és gyönggyel díszített kiegészítő, amelyet zakón, blúzon, de még táskára tűzve is viselhetsz.