3 hálószobai mutatvány, ami több kalóriát éget el, mint 15 perc futás

Ezekkel a pózokkal garantált lesz másnap az izomláz! Ha nincs időtök − vagy kedvetek − edzőterembe menni, adunk 3 megoldást arra, hogy szórakozva csússzon le rólatok az a fránya zsírpárna és elégjen néhány kalória!
3 póz, ami garantáltan megoldja a kalóriagondjaid!
Ha valaha gondolkodtál már azon, hogy vajon lehet-e „romantikával sportolni”, akkor itt a válaszunk: határozottan igen. Vannak helyzetek, amikor a szívdobogás nemcsak a forró hangulat miatt gyorsul, hanem azért is kérem szépen, mert komoly izommunka zajlik a háttérben.
Bár egy futópadot nem feltétlenül helyettesít, ezek a mozdulatok azt bizonyítják, hogy az edzés és az intimitás simán kéz a kézben járhat. A kulcs a humor, a bizalom és a megfelelő tempó – hiszen nem a stopper számít, hanem az élmény.
Itt van három „klasszikus”, amikkel nemcsak a kapcsolatodat, hanem az állóképességedet is erősítheted.
1. A „Talicskás tánc” – Avagy a két lábon járó kihívás
Ez a mozdulat kicsit olyan, mintha a párod lenne a személyi edződ – és a súlyzó is egyszerre. A lényeg: egyik fél stabilan áll, a másik pedig a kezére támaszkodva tartja magát, miközben a lábait partnere segíti egyensúlyban tartani. Nemcsak a comb és a váll dolgozik, hanem az egyensúlyérzék is kap egy jókora próbát.
A „Talicskás tánc” igazi kalóriaégető: 15 perc −kinek mennyi − alatt akár 100-at is el lehet tüntetni – persze, ha bírjátok nevetés nélkül. Egy biztos: a mozdulat után nemcsak a szíved ver gyorsabban, hanem az izmaid is tudni fogják, hogy itt bizony kemény munka folyt. Szó szerint.
2. A „Híd” – Ahol a test és a bizalom egyensúlyba kerül
Ha a testedzés és a bizalom találkozna, valószínűleg így nézne ki. Az egyik fél ívet formál a testével – mint egy híd –, miközben a másik fél „átkel” rajta, hosszában, finom mozdulatokkal. Ez a pozíció nemcsak a has- és farizmot dolgoztatja, de komoly koordinációt is igényel.
A „Híd” gyakorlása után garantáltan úgy érzed majd, mintha mini jógaórán vettél volna részt, csak épp sokkal jobb hangulatban. Akinek nehezére esik a teljes ív megtartása, bátran támassza alá magát párnákkal – senki nem kap pluszpontot a szenvedésért.
3. A „Nagy Merülés” – A tricepsz és a humor próbája
Ez a mozdulat már a haladóknak való – egyszerre igényel karerőt, egyensúlyt és türelmet. A főszereplő itt egy stabil kanapé vagy puff, amelyre a résztvevő támaszkodva „le-föl” mozog, mint egy könnyed edzés során. A másik fél közben segíti a ritmust, és biztosítja, hogy senki ne landoljon a szőnyegen.
A „Nagy Merülés” a karokat, mellkast és combokat is megdolgoztatja, és akár 150 kalóriát is elégethet egy lendületes 15 perces „gyakorlás” során. Ez a mozdulat garantáltan nem csak izomlázat, hanem nevetőgörcsöt is okozhat.
Szóval, ha legközelebb lelkiismeret-furdalásod támad, amiért kihagytad az edzést, jusson eszedbe, hogy lehet, hogy valójában nem is hagytad ki. Csak egy hangyányit kreatívabban oldottad meg.