Nem az egyéjszakás kaland a megcsalás leggyakoribb formája — A legtöbben sokkal sunyibb dolgot tesznek

Amikor a megcsalás szóba kerül, szinte mindenkinek ugyanaz ugrik be: csókolózás egy idegennel egy buliban vagy valami titkos, testi kapcsolat. De mi van akkor, ha a hűtlenség nem mindig fizikai? Mi van akkor, ha a leggyakoribb megcsalás sokkal sunyibb, sokkal hétköznapibb, és néha észre sem vesszük, hogy megtörténik?

A megcsalás talán még jobban fáj, ha érzelmi.

A meglepő igazság az, hogy a leggyakoribb megcsalási forma az érzelmi. Nem a szex, nem a testi kapcsolat, hanem az, amikor a párod lelkileg kezd el kötődni valaki máshoz, sokszor még akkor is, ha semmi konkrét nem történt. És ez néha jobban fáj, mint egy sima egyéjszakás kaland. Az érzelmi megcsalás ott kezdődik, amikor a párod olyan dolgokat oszt meg valaki mással, amelyeket korábban veled beszélt meg. Lehet, hogy az illető kolléga, régi barát vagy csak egy haver, de ha ő tud először a fontos dolgairól, ha a vicces sztorikat már nem neked meséli el először, az fájhat.

Csetelés, titkolózás, kis hazugságok

Lehet, hogy a párod soha nem találkozott élőben az illetővel, akivel éjjelente csetel. Lehet, hogy csak ártatlan flörtnek tűnik az egész. De ha te nem tudsz róla, ha titokban megy, ha azonnal elteszi a telefonját, amikor belépsz a szobába, az intő jel. Az érzelmi megcsalás egyik trükkje, hogy nem tűnik igazinak, hiszen semmi nem történt, pedig igenis történt. A figyelem, az intimitás, a közelség, ez mind átvándorolt valaki máshoz, és ez legalább annyira romboló, mint a testi hűtlenség. Ha valaki máshoz fordul lelkileg, azzal azt üzeni: már nem te vagy az első számú. Már nem veled osztja meg az örömeit, a bánatát, a félelmeit, az álmát. És ez olyan érzés, mintha kiszakítanának a saját kapcsolatodból. Az ember ilyenkor nem csak a párját veszti el egy kicsit, hanem azt is, amit eddig biztosnak hitt: hogy közösen vagytok egy csapat, egy burok, egy világ. Amikor ez megreped, az rettenetesen tud fájni.

Mit tehetsz érzelmi megcsalás esetén?

Először is: beszélj róla! Őszintén, nyíltan, nem vádaskodva, hanem elmondva, hogy mit érzel. Néha az emberek nincsenek is tudatában annak, hogy amit csinálnak, az fájdalmat okoz. Ha viszont te már érzed, hogy valami nincs rendben, akkor ne söpörd a szőnyeg alá. Az érzelmi hűtlenség nem kisebb dolog, mintha fizikai félrelépés történt volna, és ha nem kezelitek, idővel teljesen tönkreteszi a kapcsolatotokat.